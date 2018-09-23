晨报记者 孙怡静

中秋佳节，除了跟家人团聚共享月圆时刻，也别忘了生活中陪伴左右的朋友。尽管性格不同、职业各异，但也是他们在你彷徨时给你勇气，当你失落时给你安慰。美好的情谊值得别样的心意。中秋，也可以与朋友们团聚，分享礼物和心意。

情深意重的礼物

男人喜欢腕表，女人沉迷珠宝。腕表让人显得成熟稳重，珠宝使人神采奕奕。而当成熟的腕表配上奢华的珠宝，对于女人的吸引力，不言而喻。

奢华 |享王后般尊贵

宝玑Reine de Nap les那不勒斯王后系列8908腕表

全新 Reine de Nap les那不勒斯王后系列 8908腕表 (图1)，采用镶嵌128颗钻石的玫瑰金表壳和部分采用大溪地珍珠母贝的表盘，12点钟位置动力储备与月相盈亏显示。黑色缎面的表带，搭配镶钻的折叠表扣，华丽感满格。

至美的设计，王后般的尊贵。

艺术 |享诗歌般浪漫

Piaget EmperadorCoussin Xl大月相珐琅腕表

初见这块表，一定会怀疑这是件艺术品。饰有星体图的EmperadorCou ssin腕表(图 2)，拥有手工雕刻的玫瑰金表盘，配合雕刻珐琅及微绘珐琅工艺，搭载伯爵860P自动上链机械月相显示机芯，让时间、穹苍和地球在表盘上合谱一阕优美诗歌。如此罕见的设计自然是限量发售，仅售8枚，且镌刻独立编号。

谁说诗歌的浪漫只能在纸上？

优雅 |享钻石般经典

RANCK MULLER Vanguard Lady Moonphase精钢钻石腕表

在中秋佳节，给朋友选一款腕表可不是简单的事。推荐这款日内瓦高级腕表品牌FRANCK M ULLER精心挑选的Vanguard Lady M oonphase精钢钻石腕表(图3)。高贵的钻石体现尊贵，粉色的皮质表带又透露出俏皮。

低调 |享宇宙般精密

江诗丹顿FIFTYSIX伍陆之型系列全日历腕表

个性内敛的朋友可以选择江诗丹顿FIFTYSIX伍陆之型系列全日历腕表(图4)。乳光旭日纹装饰的单色表盘，2K镂空摆陀上饰有马耳他十字造型装饰，金质阿拉伯数字、时标、时针和分针，搭配有金质针扣以及鳄鱼皮表带。2460 QCL/1自动上链机芯为星期、日历、月份和月相显示提供了充足动力，其精密月相显示每122年才需调校一次。

时尚优雅和精密机械完美融合。

灵动 |享漫画般神韵

宝珀Villeret系列全历月相腕表

都说人间至美，宝珀月相，今年的宝珀V illeret系列全历月相腕表(图5)足够特别。柳叶形指针、圆形双层表圈和凹凸有致的罗马时标刻度，彰显了宝珀最显著的美学风格。此款腕表搭载的月亮面庞将目光投向一边，透露着欲说还休的神韵。

中秋好礼推荐

时髦的秋季衣橱

女生衣橱里永远少一件衣服。闺蜜间最常做的分享不就是“我买了一件好看的衣服，你要不要也来一件？”中秋送礼，送她最喜欢的那一身衣服。

重塑 |打造未来服适人生

Uniq lo U 2018秋冬系列、Knit针织系列

闺蜜间互赠衣服最看重舒适度，推荐优衣库的品质经典系列里的Knit针织系列(图6)。柔软的羊仔毛，仅有19.5微米的超优质纤维，给人以更温暖柔软的穿着体验。而一直备受关注的Uniq lo U 2018秋冬系列今年主打明亮保暖的秋季色调，宽松的版型让这一季的女装更显舒适感与自信感。

追新 |闪亮人生，大胆追新

ECCO SHAPE 75 POINTY型塑75尖头系列

新一代的独立女性怎么离得开高跟鞋的气场加持？ECCO本季为中国独家打造ECCO SHAPE 75 POINTY 型塑75尖头系列(图7)。自主研发生产的SH INE闪亮小牛皮精致、优雅、奢华，一擦即亮。弹性松紧带方便穿脱，符合人体工学的鞋床带来全天候的舒适体验。

圆梦 |不可思议的奢华衣帽间

SHOPBOP EATERY时尚快闪餐厅

中秋意味着衣橱该换季了。美国亚马逊旗下时尚购物网站Shopbop携手CINKER PICTURES三克映画跨界合作Shopbop Eatery时尚主题快闪餐厅(图8)。从美国空运近千件当红设计师单品，打造出每个女孩都向往的梦想衣橱。倘若你的闺蜜喜欢时尚潮流，那带她来看看这个奢华衣帽间吧。

放松身心变少女

用最好的护肤品加以润泽，用最健康的食物调理肠胃，用最温和的日化产品洗浴身体。中秋赠好礼，让闺蜜全身心放松。

轻体 |内外兼修的调养新谷酵素 经典版

用酵素来调理肠道、分解脂肪进行健康减肥是不少都市女性的新选择。推荐新谷酵素经典版（图9）。这款来自日本的人气产品，使用了低温培养，保留了酵素中的活性成分。原材料中86%以上是天然食材，安全健康还能帮助分解糖分。中秋送闺蜜一个健康苗条的身体。

隔离 |早做准备的防御玉泽皮肤屏障修护精华乳

秋季到来，不少女生饱受皮肤病的困扰。为闺蜜准备一瓶玉泽皮肤屏障修护精华乳（图10）再好不过。固态的油脂配方可提升肌肤防御力，核心的PBS技术可帮助安抚肌肤、减轻刺激和炎症反应。配方温和安全，价格也很实在，闺蜜间送礼就是要贴心。

修复 |直达根部的滋养

BIOLISS植物洗发水（强效修复型）

无论长发短发，柔顺健康的秀发是每个女人的梦想。推荐这款BIOLISS植物洗发水（强效修复型）（图11）。90%天然植物成分集中修护受损发质，可以强效修护受损发质。如果你的闺蜜经常染烫头发，那这款带着芳香的修复型产品就是不错的礼物哦。

不醉不归的美食

中秋时节，用一壶烧酒寄予感恩之心，用一盏热茶表示关切之心，礼轻情意重。

好酒 |小饮微醺的欢聚时刻iichiko SILHOUETTE亦竹雾瓶烧酒

一家团聚助兴又怎么少得了一壶美酒？推荐的这款亦竹雾瓶烧酒（图12），是产于日本的纯正大麦蒸馏酒，选用大麦曲酒和清冽泉水酿造而成。馥郁芳香、香沁肺腑、清爽的口感，饶舌的余味，可以兑冰直饮、也可清酌热饮。价格还很亲民。

好茶 |美食后解腻养心桐木关野生正山小种

每逢佳节难免大鱼大肉，作为亲人，赠送礼物送健康最贴心。推荐一款好茶，来自桐木关最高海拔的野生正山小种（图13），亦是非遗大师张笔清亲制，拥有世间不二的桂圆汤香。给家里的老人提神养胃，生津清热，消炎解毒，中秋解解腻，再好不过。