手机点一点 掌上实现就业服务

社区晨报记者 龙廷恺

虹口区凉城新村街道就业条线的负责人傅晨微每天都要接待带着各种需求的求职者，他们或想找到一份理想的工作，或因为生计而需要劳动岗位，或带着梦想而想要创业。每一个求职者来到这里，傅晨微要做的第一件事就是递给他们一张登记表，然后指导他们如何填写，这样的工作已经持续了好几年。而如今这样的情景将会随着全新就业服务方式的推行而结束了。新模式下，求职者可以通过自己的手机就能完成就业创业的信息登记，而傅晨微则会及时看到这些登记数据，安排就业援助员进行服务。

新媒体已经成为了人们生活的一部分，尤其是年轻人，出门在外都离不开手机里的各类新鲜资讯。凉城新村街道服务办一直都想将新媒体运用在就业服务领域，在“全国充分就业社区”创建工作的推进过程中，就业服务方式的创新成为了重要的研究课题，结合当前新媒体的蓬勃发展，“互联网+就业服务”的全新方式成为了服务办的努力方向，为广大求职者带来了全新的服务体验。

“宜居凉城”是凉城新村街道的官方微信公众号，为居民们提供街道工作的相关信息，为了更好地服务求职者们，服务办在这一微信公众号内增加就业模块，在这一模块中实现“掌上就业服务四部曲”，求职者们进入微信公众号之后只需要进行四个步骤，就可以完成从简历登记到浏览招聘信息的过程，而且企业招聘信息将可以通过这一模块随时随地在手机上浏览，不必再为了想了解最新的招聘信息而前往就业服务窗口了，让就业服务变得既省时省力又可以随时随地。

获得求职者们的登记信息之后，街道就业工作人员会将这些信息按求职者所属的居民区传递给就业援助员，就业援助员随即就可以开展服务。在服务过程中，一个重要的大数据工具是必不可少的，那就是“职乐通就业云服务”，这是一个信息平台，可以在大量的求职者信息和企业招聘信息中进行匹配工作，进一步减少信息不对称所带来的求职障碍，帮助求职者们更快地找到合适的工作。在互联网服务的背景下，新媒体的便捷性与云服务的大数据进行有机的结合，可以大大提高求职者们找到工作的效率，让求职者更方便更有效地实现就业。

除了帮助求职者们实现就业之外，对于有创业需求的人们新模式向他提供了个性化服务与资源共享结合的方式，每个创业者都可以在官方微信公众号的就业模块完成登记后进行创业需求的留言，之后便会有工作人员进行联系，并对其进行服务，服务过程中，工作人员会为其匹配有着相似创业领域、产品、技能的其他创业者共同进行小组化的创业服务，同时定期举办创业者的增能交流沙龙，并邀请一些有经验的创业者分享创业过程，为创业者们答疑解惑。就业服务工作还会向创业者们共享社会资源，让创业者们可以获得更多社会资源的支持，更好地实现自己的创业梦想。