实名服务精准到人 助力学生就业创业

社区晨报记者 李洁

9月20日下午，由徐汇区就业促进中心、田林街道社区事务受理服务中心主办的2018年徐汇区高校毕业生就业服务月主题活动在上海商学院隆重举行。

本场活动从“科创聚英才”大学生专场招聘会、主题演绎及双创企业座谈会三个方面展开。招聘会现场，应聘人员穿梭于各个招聘摊位前，有的在咨询了解用人企业的岗位需求，有的在填写资料选择适合自己的工作岗位。用工企业则提前准备好招聘展板和招聘资料，与应聘者进行沟通交流。“已经毕业了但还没有离校，就想找一个喜欢的岗位，自己选一选，试一试！”大学生刘然说道。

据悉，此次招聘会共有50家企业入驻招聘，提供400多个就业岗位，200余名本区实名登记高校毕业生现场与企业洽谈求职，并有近半数初步达成工作意向。

在三楼报告厅，舞台上演绎着大学生就业创业的真实故事，这是来自基层青年就业服务工作的成果，也展现了一线就业工作者们的风采。同时，专项座谈会也在如火如荼地开展中，来自市、区的领导，就业服务的专家，企业单位以及学生代表就如何“破解小微企业招聘难”集思广益，寻求良策。

就业工作是维护社会稳定、促进经济发展的一项重要工作。近年来，高校毕业生已成为就业服务的重点群体，田林街道事务受理中心始终以“切实把握大学生服务需求”为核心，进一步细化需求，开展精准服务，得到了青年朋友们的强烈认可和积极响应，也进一步加深了辖区青年朋友和服务站工作人员之间的紧密联系，有效地助推大学生实现就业。