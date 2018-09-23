倡导全民健康生活 表彰社区健康家庭

社区晨报记者 王珏玮

浦东新区全民健康生活方式行动系列宣传活动暨美好周家渡健康家庭评价指标体系推介会日前在周家渡街道社区文化中心剧场举行，本次活动由浦东新区卫生和计划生育委员会、周家渡街道联合举办。

活动现场，复旦大学副教授王书梅作为此次健康家庭评价指标体系研究的特邀课题负责人，详细介绍了体系框架的构建，她从健康中国、健康城市及当今家庭的现状阐述“健康家庭”建设的背景趋势和目的意义，并对相关指标进行了分析解读。

周家渡街道多年来致力于“健康周家渡”项目的推广，并通过该项目对健康促进和健康家庭的评选工作做出了卓有成效的探索，出席活动的嘉宾和领导们肯定了周家渡街道对健康家庭评价指标体系的贡献，希望将这一体系在全区范围内推广。

活动中还表彰了荣获浦东新区“健康家庭”的50户家庭代表，其中有2016年里约奥运会场地自行车女子团体竞速冠军——钟天使家庭。谈及对健康生活的理解，这位浦东女孩告诉我们，“吃得健康、过得健康，家庭是首要。”另一位健康家庭代表凌玉华表示，“带着宝宝参与社区建设，闲暇时参与公益活动就是我们家庭对健康生活的做法。”

新区审计局、健康促进委员会等相关领导，周家渡街道党政班子领导、全体公务员、事业单位负责人、居民区负责人以及浦东新区36个街镇爱卫办相关负责同志220余人参加活动。