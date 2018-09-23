华漕国际家庭日 奥运冠军来参与

社区晨报记者 黄志强

日前，一场荟集国际潮流运动和中华传统文化的国际家庭嘉年华——华漕镇第二届国际家庭日在华漕镇国际社区文化活动中心拉开帷幕。来自中国及美国、新加坡、韩国等国的家庭，尽情享受了这个多彩的文化节日。

活动现场，奥运冠军陶璐娜携家人现身，让参加国际家庭日的中外家庭兴奋不已。虽然离开运动场多年，但陶璐娜依旧保持着运动员矫健的身姿。她不仅言传身教运动竞技项目，为大家讲解体育运动的注意事项及运动技巧，还带领儿子一起，接受来自国际家庭的挑战，一同感受户外冲关运动的乐趣。

与此同时，由华漕镇大力扶持的非遗项目“微缩营造”技艺也在本次国际家庭日上再度大放异彩。非遗传承人、华漕工匠王震华通过不断钻研、精心设计，在继先前全榫卯微缩“天坛祈年殿”作品问世后，又推出了他的另一巨作——微缩50倍全榫卯“赵州桥”。该件作品有20多万道工序、共7169个零件，12个鲁班锁结构、最小零件只有1.2毫米，再次突破最小榫卯零件的极限。微缩榫卯“赵州桥”让中外友人在感叹我国民间匠人精湛的“微缩技艺”的同时，也了解了我国古代的造桥工艺，向世界展示了博大精深的中国古建筑智慧。

华漕镇国际家庭日作为上海旅游购物节系列活动的重点示范项目及2018上海闵行区旅游购物节的重头戏，自去年创办以来，以其国际化、民族性和多彩的文化元素和丰富的中外潮流运动，得到了沪上国际家庭的热烈响应。华漕镇国际家庭日也成为闵行区旅游购物节一张响当当的文化名片。