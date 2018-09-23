中央深改委第四次会议，习近平反复强调了一个词

【学习小组按】

9月20日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议。

会议上，习近平反复强调了一个词：“落实”。

改革重在落实，也难在落实。改革进行到今天，抓改革、抓落实的有利条件越来越多，改革的思想基础、实践基础、制度基础、民心基础更加坚实，要投入更多精力、下更大气力抓落实，加强领导，科学统筹，狠抓落实，把改革重点放到解决实际问题上来。

除了审议通过了《关于推动高质量发展的意见》等7个文件外，此次会议还讲了哪些改革重点？

1、谈到高质量发展，离不开制度环境，会议指出，要建立高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价和政绩考核办法。

2、关于区域协调发展，会议强调要缩小区域发展差距，具体要实现3个目标：

①基本公共服务均等化

②基础设施通达程度比较均衡

③人民基本生活保障水平大体相当

3、针对弥补金融监管短板，会议强调对系统重要性金融机构的识别、监管、处置作出制度性安排。

4、和群众生命安全息息相关的疫苗问题，会议强调抓紧完善相关法律法规，尽快解决疫苗药品违法成本低、处罚力度弱等突出问题。

5、会议还对支持自由贸易试验区深化改革创新、科学编制并有效实施国家发展规划、促进小农户和现代农业发展有机衔接等改革重点进行部署。

对于各地区各部门抓改革落实，会议特别强调了加强党对改革工作的领导：

对群众反映强烈的突出问题，必须坚决改、马上改。

对收入分配、教育、就业、社会保障、医疗、住房、环境治理、养老、食品药品安全等问题，要结合群众的现实需求，有针对性地推出一批改革举措。

……

更多内容，请看通稿。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平9月20日下午主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议并发表重要讲话。他强调，改革重在落实，也难在落实。改革进行到今天，抓改革、抓落实的有利条件越来越多，改革的思想基础、实践基础、制度基础、民心基础更加坚实，要投入更多精力、下更大气力抓落实，加强领导，科学统筹，狠抓落实，把改革重点放到解决实际问题上来。

中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁出席会议。

会议审议通过了

《关于推动高质量发展的意见》

《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》

《关于支持自由贸易试验区深化改革创新的若干措施》

《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》

《关于改革和完善疫苗管理体制的意见》

《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》

《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》

【高质量发展要完善制度环境】

会议指出，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，要加快创建和完善制度环境，协调建立高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价和政绩考核办法。要抓紧研究制定制造业、高技术产业、服务业以及基础设施、公共服务等重点领域高质量发展政策，把维护人民群众利益摆在更加突出位置，带动引领整体高质量发展。

【缩小区域发展差距】

会议强调，建立更加有效的区域协调发展新机制，要坚持和加强党对区域协调发展工作的领导，坚持新发展理念，立足发挥各地区比较优势和缩小区域发展差距，围绕努力实现基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民基本生活保障水平大体相当的目标，深化改革开放，坚决破除地区之间的利益藩篱和政策壁垒，加快形成统筹有力、竞争有序、绿色协调、共享共赢的区域发展新机制。

【加大自由贸易试验区改革授权、开放力度】

会议指出，支持自由贸易试验区深化改革创新，是贯彻落实党的十九大提出赋予自由贸易试验区更大改革自主权要求的一项重要举措。要围绕自由贸易试验区建设发展需要，在营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面，加大改革授权，加大开放力度，给予政策扶持，体现特色定位，推动自由贸易试验区更好发挥示范引领作用。要注意防控安全风险，坚决守好底线。

【完善系统重要性金融机构监管】

会议强调，完善系统重要性金融机构监管，对于弥补金融监管短板，引导大型金融机构稳健经营，防范系统性金融风险具有重要意义。要明确政策导向，对系统重要性金融机构的识别、监管、处置作出制度性安排，加强金融监管的集中统一、协调配合，形成监管合力，有效维护金融体系稳健运行。

【疫苗改革必须标本兼治、重在治本】

会议指出，疫苗关系人民群众生命健康，关系公共卫生安全和国家安全。改革和完善疫苗管理体制，必须标本兼治、重在治本，采取强有力举措，严格市场准入，强化市场监管，优化流通配送，规范接种管理，坚决堵塞监管漏洞，严厉打击违法违规，确保疫苗生产和供应安全。要发挥国有企业和大型骨干企业的主导作用，加强疫苗研发创新、技术升级和质量管理。抓紧完善相关法律法规，尽快解决疫苗药品违法成本低、处罚力度弱等突出问题。

【更好发挥国家发展规划的战略导向作用】

会议强调，科学编制并有效实施国家发展规划，引导公共资源配置方向，规范市场主体行为，有利于保持国家战略连续性稳定性，确保一张蓝图绘到底。要加强党的领导，落实高质量发展要求，加快统一规划体系建设，理顺规划关系，完善规划管理，提高规划质量，强化政策协同，健全实施机制，加快建立制度健全、科学规范、运行有效的规划体制，构建发展规划与财政、金融等政策协调机制，更好发挥国家发展规划的战略导向作用。

【服务小农户、提高小农户、富裕小农户】

会议指出，促进小农户和现代农业发展有机衔接，对巩固完善农村基本经营制度、实施乡村振兴战略、夯实党的执政基础具有重要意义。要坚持小农户家庭经营为基础与多种形式适度规模经营为引领相协调，按照服务小农户、提高小农户、富裕小农户的要求，加快构建扶持小农户发展的政策体系，加强农业社会化服务，提高小农户生产经营能力，提升小农户组织化程度，改善小农户生产设施条件，拓宽小农户增收空间，促进传统小农户向现代小农户转变，使小农户成为发展现代农业的积极参与者和直接受益者。

【群众反映强烈的要坚决改、马上改】

会议强调，加强党对改革工作的领导，不仅要体现在议事决策上，也要体现在抓落实、见成效上。各地区各部门特别是一把手要拿出敢于担当的勇气和决心来，越是难度大的改革，越要动真碰硬，一抓到底。对群众反映强烈的突出问题，必须坚决改、马上改。对事关战略全局、事关长远发展、事关人民福祉的紧要问题，要科学统筹、优先解决。

要结合实际，既抓全局的重点，也抓局部的重点，做到大局小局一盘棋。

要把有利于增强人民群众获得感的改革放到更加突出位置来抓，对收入分配、教育、就业、社会保障、医疗、住房、环境治理、养老、食品药品安全等问题，要结合群众的现实需求，有针对性地推出一批改革举措。

要在务实戒虚上下功夫，把更多精力放在解决一个一个实际问题上来，解剖麻雀，把问题想深、想细、想透，有什么问题就解决什么问题，是谁的问题就由谁来解决。

各地区各部门要把贯彻落实党中央改革决策部署作为政治任务，以严明的纪律确保改革扎实推进。

中央全面深化改革委员会委员出席，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。

来源：学习小组