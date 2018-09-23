向农民致敬 为丰收礼赞

喜谈丰收事，金气秋分时。今天是秋分日，我们迎来第一个中国农民丰收节，这是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日。

在这个美好的节日来临之际，习近平总书记代表党中央，向全国亿万农民致以节日的问候和良好的祝愿，充分肯定广大农民在各个历史时期作出的重大贡献，对广大农民和社会各界积极参与中国农民丰收节活动提出殷切希望，对全面实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、加快推进农业农村现代化提出明确要求。习近平总书记的深情话语，表达了对亿万农民的诚挚祝福和深切期许，体现了党中央对“三农”工作的高度重视和亲切关怀，必将有力激发全社会关注农业、关心农村、关爱农民的热情，有力调动亿万农民重农务农的积极性、主动性、创造性，在促进乡村全面振兴、实现“两个一百年”奋斗目标新征程中谱写我国农业农村改革发展新的华彩乐章。

“农，天下之本，务莫大焉”。我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。党中央研究决定设立中国农民丰收节，进一步彰显了“三农”工作重中之重的基础地位，是一件影响深远的大事。习近平总书记强调“中国要强，农业必须强；中国要美，农村必须美；中国要富，农民必须富”“任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村”。中国是农耕文明源远流长的农业大国，40年前我们通过农村改革拉开了改革开放大幕，推动中国取得举世瞩目成就，今天设立中国农民丰收节，使之成为鲜明的文化符号和时代标记，就是要激励我们去推动传统文化与现代文明有机融合，感召我们全面实施好乡村振兴战略，坚决打赢脱贫攻坚战这场硬仗，努力提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感。

我们致敬农民。“蓑笠朝朝出，沟塍处处通。人间辛苦是三农。要得一犁水足、望年丰。”千百年来，农事最辛劳，农民最辛苦。在革命、建设、改革等各个历史时期，农民的奋斗，顶天立地；农民的创造，惊天动地。是他们，用辛勤的汗水和默默的耕耘，为我国推进工业化、城镇化作出了巨大贡献，创造了以占世界7%的耕地养活占世界22%人口的奇迹。在同心共筑中国梦的进程中，不能没有亿万农民的梦想构筑。把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，才能让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园。

我们礼赞丰收。农民丰收节，既是亿万农民庆丰收、晒丰收的节日，也是全社会享丰收、助增收的节日。“春种一粒粟，秋收万颗子。”我们礼赞丰收，就是礼赞没有劳动就没有收获的朴素哲理，就是礼赞“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的精神价值，就是礼赞“新时代是奋斗者的时代”“幸福都是奋斗出来的”“奋斗本身就是一种幸福”的时代风尚。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，需要付出更为艰巨、更为艰苦的努力。坚持锤炼敢于担当、勇于奋斗的品格，始终为人民不懈奋斗、同人民一起奋斗，我们就一定能不断收获胜利的果实，实现亿万人民的伟大梦想。

喜看稻菽千重浪，秋分时节，全国处处五谷丰登、瓜果飘香，广大农民共庆丰年、分享喜悦，举办中国农民丰收节正当其时。让我们载欣载奔，载歌载舞，庆贺中国农民丰收节！