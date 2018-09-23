今年中秋，不回家的他们这样过节

中秋将至，上海的大街小巷都弥漫着节日气氛。许多在沪工作的人拎着行李，踏上回家的旅程。不过，总有这样一群人，他们或因为工作、或因为生活，无法返乡与家人相聚共度中秋，但都用各自独特的方式庆祝属于自己的中秋佳节。

地铁是生活在上海的人们最主要的交通方式之一。在上海地铁安全运营的背后，有这样一群人，他们用智慧和汗水坚守岗位，这便是上海地铁维保公司工务分公司专职抢修队。

每当节假日来临之时，总有一道“‘大家’还是‘小家’”的选择题伴随着他们。是选择坚守上海地铁千万乘客出行安全的“大家”还是回到“小家”吃一顿热腾腾的团圆饭？和其他队员一样，抢修队成员吴小飞也选择了“大家”。随着秋收时节的临近，家中有不少农活要干，远在安徽老家的父辈们年事已高，吴小飞理应回去担起“小家”的责任。但他最后还是放弃了回家，选择在假期继续为上海地铁保驾护航。

“中秋节大家都回去和家人团聚，但为了地铁的安全运营，总要有一些人坚守岗位。”吴小飞的工作时间从晚上八点一直到早上八点，除此以外，每隔一天，他还需要进行一次连续24小时的值班。说起中秋怎么过，吴小飞告诉记者，这个中秋在上海值班的同事还有很多，大家打算每人买一块食堂做的鲜肉月饼，一起过中秋节。

与吴小飞同样不回家的还有众多奋斗在大城市的创业者，戴嘉泽便是其中一位。“自从创业以来，在我的时间表中，节假日与工作日就没有区别了。”戴嘉泽说，“所有的事情都变成自己的事情，所有的时间也好像都是工作时间。”

戴嘉泽来自湖北武汉，读完研究生后就一直留在上海工作。为了实现自己的梦想，他放弃了稳定的教师工作，并于去年7月创立了自己的英语类教育短视频公司。戴嘉泽告诉记者，创业后回家的次数就越来越少，“因为我们的教育产品可以在线观看，即便有时候不能及时回家，家人也能通过我们开发的手机应用程序了解我最新的工作成果。”

这个中秋，戴嘉泽又不能回老家了，但他表示会推出一款中秋主题的英文短视频，通过工作的方式来传递对家人的祝福。“当他们看到我的这款新产品，也一定能够感受到我对他们的思念和祝福。”中秋期间他还要为节后的创业大赛做准备，“中秋团圆饭就和同事一起叫个外卖吧。”

同戴嘉泽一样，许多年轻人都热衷于通过“叫外卖”来解决每天的用餐问题，甚至在节假日也不例外。而作为一位“外卖骑手”，康茂生也同样会在中秋节坚持工作，为每一位订餐的客人送去他们的中秋美食。

“我的老家在甘肃，回家一趟单程就要20个小时，太远了。”康茂生说，“而且过节期间也会有更多客户选择送餐到家的服务，我们不能因为放假了就降低了服务质量。”

平日里，康茂生的工作都是在深夜十二点才结束，今年的中秋期间也依然如常。虽然妻子也在上海工作，但由于二人作息时间的不同，夫妻俩经常见不着面。“早上妻子起床时，我还在休息；晚上我下班回家，她通常已经睡了。”康茂生笑着说，今年中秋节想在下班后带妻子出去赏月吃夜宵，“算是过一个节”。

最让康茂生放心不下的还是远在老家年仅一岁半的儿子。“每次我下班了，孩子也睡了，想听他叫声‘爸爸’都难。”想到儿子在视频中对他喊“爸爸，抱抱”的情景，康茂生红了眼圈。

在这座城市，像康茂生一样无法回家的人还有千千万万，虽然原因各不相同，但对家的思念却是一样的。“今年中秋节，我打算抽空给老家的父母和孩子打个电话，哪怕是几分钟也好，总要把祝福亲口告诉他们。”康茂生说。

来源： 新华网