金秋庆丰收 喜悦满神州

数据来源：国家统计局、农业农村部

金秋时节，丹桂飘香。广东省梅县区松口镇力争提前完成筹备工作，确保首届“中国农民丰收节”活动顺利举行。松口镇人大副主席钟银生说，全镇有几十家店面正在整治提升，弘扬客家文化元素。围绕生产、生活、生态和美景、美食庆丰收，各地如火如荼。农业农村部部长韩长赋表示，我国是农业大国，农民最多、民族众多、地域辽阔、农事品类最全，“中国农民丰收节”要办成最有特色、最有人气、最为丰富、最有影响的农民节日。

晒丰收的产量——

农业品牌再添竞争力

广袤的黑土地上，秋风习习，稻浪滚滚，田间一派色彩斑斓的丰收景象。忙活一晌午，黑龙江省五常市杜家镇的稻农老王提到今年的收成，脸上笑开了花。

“这两年呐，年年收成都比头年好！今年收入又能多个几千块。你说这每年的种子都是一模一样的好种子，这大米咋还越出越好了呢？”老王笑着对记者说。每年的好收成离不开老王和老伴两个人一年间始终如一的辛勤耕耘，然而从去年开始，老王还有一个秘密武器——藏在老王智能手机里的小帮手。“最开始儿子帮我安装这个软件的时候我也没咋注意，谁知道后来可帮了我的大忙。”

今年春天，秧苗刚下地不久，老王惦记着稻苗长势，每天都下田细心照看着，越看越不对劲。他发现自己的水稻跟其他稻农的相比，总是长不出根须，半浮在水田中，难以扎根。这可急坏了老王一家，正一筹莫展的时候，儿子提醒他试试这个五常市农业局专为稻农设计的APP。就这样，老王试着往APP上发有问题秧苗的照片，又通过语音的方式描述遇到的难题，令他意想不到的是，仅仅半天时间，老王就得到了专家给出的诊断结果和问题防治预案。“再有啥问题咱也不怕了，专家就在咱跟前呢。”对这个改变他传统观念的新科技，老王竖起了大拇指。

“说实话，咱这五常大米以前就不愁销路，但是这些年来，消费者的观念有了大变化，从一开始的绿色大米到现在每年销量节节攀升的有机大米，农产品如何做细做精成了大米供销商首先考虑的问题。”一位在五常市大米供销合作社工作多年、经验丰富的工作人员告诉记者。

作为我国闻名世界的寒地水稻主产区，五常市是全国重要商品粮生产基地、国家现代农业示范区、全国农业标准化生产示范县。“五常大米”品牌同时拥有“中国地理标志保护产品”“产地证明商标”“中国名牌产品”“中国名牌农产品”和“中国驰名商标”五项桂冠。在2016年发布的“中国品牌价值评价信息”榜单中，五常大米品牌价值639.55亿元，位列地标品牌全国第五、大米类全国第一。如何让大米保质又增量一直是五常市农业部门工作的重点。

五常市农业局副局长王雪峰表示，为保证五常大米的优良口碑，农业局将继续引导农民注重施肥技术的应用。在种植前，科研人员将先对土壤进行测土，根据不同稻种生长的习性，对不同水稻的施肥量和施肥种类做了专项的研究。同时，结合当地的气候、降水等条件，因地制宜，科学施肥。在病虫防治方面，采取以农业、物理和生物防治为主，化学防治为辅的办法，严格按无公害生产技术规程用药，控制农药用量，将病虫损失率控制在最小范围，从而提高水稻质量。

晒丰收的质量——

职业农民科技兴农

广场上，舞狮队上下翻腾，锣鼓喧天，这几天，江苏省江阴市华西村的村民沉浸在喜悦中。作为江苏的主会场，华西村的活动可谓丰富。吃秋菜、摘秋果、话秋会、赏音乐、观书画展，或民俗或现代，样样不落。除了本村的村民，活动当日还将邀请一些来自国外的农民以及梁家河村等中西部结对村的干部群众一起参加。

“设立‘中国农民丰收节’，是对农民的尊重与肯定，也是对农民的关心和支持，更是对农民极大的激励和鼓舞。”华西村党委书记吴协恩认为，丰收节能激发出农民干事创业的热情，对实施乡村振兴战略将起到推动作用。

外人看华西村，像个都市，有发达的工业、现代化的服务设施，但在吴协恩看来，农业才是华西村的根。华西村鼓励和支持村里的年轻人去搞农业。2015年，华西村从100多名青年人中挑选出7名平均年龄不到30岁的大学生，赴日本学习水稻种植技术。学成回村后，村里就建起了都市农业高品质稻米生产基地，7个大学生有了自己的舞台，用拖拉机平田整地，用物联网操控灌溉，自主研发平田设备和播种自动上土装置，自己设计包装，用电商平台推广和销售产品……在他们的努力下，去年的首届江苏优质稻米暨品牌杂粮博览会上，“华西牌”大米获得了“江苏好大米金奖”的荣誉。

“这个大米格外地香！”水稻基地的技术员史宇杰望着即将收获的稻田，“今年的水稻基地还将扩大，增加的面积将进行混合种养，比如养小龙虾、鸭、甲鱼等。未来还将建立种植模式的‘超市’，对外输出技术，并提供社会化服务，包括农场管理、育苗、插秧、收割等。”

如今，华西都市农业高品质稻米生产基地正积极创建“省级现代农业产业示范园”，今后三年将通过对现有果园、蔬菜基地、水产基地、林地等进行全面改造提升，串点成线打造“华西田园观光生态廊道”，带动“华西民宿”等生态旅游项目的发展。

晒丰收的品位——

特色农业美了乡村

天蒙蒙亮，浙江省诸暨市赵家镇榧王村的骆葛亮一家就早早起床，准备蜈蚣梯、钩子、背篓、箩筐等工具，同时还备着一袋干粮，门外，远近招呼声和爽朗的笑声不时传来……一年一度的香榧丰收季中，榧王村的每家每户都如此，每天从榧林晨雾中开始劳作。

骆葛亮一家是典型的三代榧农，父亲那代便开始种植香榧，但当时香榧并不值钱，直到上世纪90年代开始，逐步由企业运作，又有政府搭台助力，香榧价格一路上扬，吸引了外出打工者回乡创业。骆葛亮一家也回到榧王村，接管父亲的香榧树。每年丰收时节，是他们家最忙碌的时候，每天骆葛亮夫妇上山采摘，最多的一天能摘四五百斤青果，初步预估今年他家的香榧干果达1400斤左右，按往年市场价格估算，年收入在15万元上下。

骆葛亮家的香榧销量不用愁。老骆介绍，除了镇里最大的几家企业收购外，老骆自己也在吆喝。前几年老骆同战友聚会时总会带自家特产给大家尝尝，还每年邀请朋友来家乡旅游，不仅让他们品尝到香榧，更带大家感受榧乡的风情风景，形成了一定口碑，每年大家都愿意向他预订一批。2017年，骆葛亮成功注册品牌商标，在赵家镇上开了一家销售经营店。同时，老骆通过村里的村淘店增设了网络销售渠道，现在还通过微信进行销售。今年，老骆的女儿骆佩岚成立了公司，与澳门一家食品厂合作，成功研发出三款“西施榧饼”， 今年中秋佳节来临之前，更是成功研发出了香榧月饼。现在，两个女儿一个在集镇上开了一家旅行社，一个开了香榧的食品公司，他们全家围绕着香榧而生活，简单而幸福。

（俞燕、范斌参与采写）

图片说明：

图①：8月底，广西柳州市融水苗族自治县洞头镇甲朵村举行传统闹鱼节，一名村民正展示她抓到的活鱼。

龙 涛摄

图②： 近日，河北邯郸市的千亩晚秋黄梨喜获丰收，广平县平固店镇南下堡村果农正在采摘。

程学虎摄

图③： 9月17日，浙江湖州市德清县阜溪街道郭肇村的农民载歌载舞喜迎“中国农民丰收节”。

谢尚国摄

图④： 黑龙江省五常市杜家镇的农民在收割稻子。

刘梦丹摄

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