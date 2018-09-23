在希望的田野上谱写乡村振兴的华彩乐章

在第一个中国农民丰收节来临之际，习近平总书记代表党中央，向全国亿万农民致以节日的问候和良好的祝愿。中共中央政治局就实施乡村振兴战略进行了第八次集体学习，习近平总书记在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。

习近平总书记的重要讲话，彰显了党中央对“三农”工作重中之重基础地位的高度重视、对亿万农民的亲切关怀。总书记的讲话进一步明确了乡村振兴战略在国家现代化进程中的时代意义，是新时代做好“三农”工作的总纲领和路线图。我们要全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，深刻认识实施乡村振兴战略的重要性和必要性，扎扎实实把乡村振兴战略实施好。

习近平总书记强调：“我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。”实施乡村振兴战略关系着亿万农民的福祉，也关系着全面建成小康社会和国家现代化的目标如期实现。完成这样的伟大创举，首先要充分把握规律，尊重我国农业农村发展的国情，尊重农民的首创精神。要深刻认识我国农业发展的特点和阶段，突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，赋予双层经营体制新的内涵；要深刻认识我国城乡发展的特殊关系，走城乡融合发展之路，推动人才、土地、资本等要素在城乡间双向流动，建立健全城乡基本公共服务均等化的体制机制；要深刻认识我国农耕文明的悠久传统，在实施乡村振兴战略中，将推动礼仪之邦、优秀传统文化和法治社会建设有机结合；要深刻认识现阶段“三农”工作的主要矛盾，将打好脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务。

“三农稳，天下安。”三农工作历来是党和国家事业的基础性工作。乡村振兴要把好政治方向，发挥好党组织的关键作用，不断夯实人才基础。农村土地农民集体所有是坚持农村基本经营制度的“魂”，要牢牢坚持不动摇。农村强不强，要看“领头羊”，要充分发挥好乡村党组织的作用，把乡村党组织建设好，把领导班子建设强。人才聚集，乡村振兴才有希望，要打造一支强大的乡村振兴人才队伍，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。

习近平总书记强调，实施乡村振兴战略要处理好四组关系：长期目标和短期目标的关系、顶层设计和基层探索的关系、充分发挥市场决定性作用和更好发挥政府作用的关系、增强群众获得感和适应发展阶段的关系。我们要以总书记重要讲话精神为遵循，牢牢立足中国基本国情农情，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持因地制宜实事求是的方法论，尊重农业发展和乡村建设规律、尊重农民首创精神、尊重市场作用、尊重农民根本利益，努力走出一条生产技术先进、市场竞争力强、生态环境可持续的乡村振兴之路。

“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。”秋天是收获的季节。让我们以中国农民丰收节为新的起点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力实施好乡村振兴战略，早日建成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新乡村，在促进乡村全面振兴、实现“两个一百年”奋斗目标新征程中，谱写希望的田野上改革发展新的华彩乐章。

央视评论员