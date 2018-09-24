到香江过中秋，乘高铁当日到-上海至香港高铁昨开通运行，全程跨6地1931公里运行8小时17分钟

晨报记者 张立

广深港高铁香港段昨日正式投入运营，95对高铁列车飞驰往来香港与内地数十个城市，乘客争相搭乘“抢鲜”体验，香港正式迈入“高铁新时代”。

昨日，金色涂装的复兴号列车G99次和G100次分别在上海虹桥站和香港西九龙站间首发对开，这标志着上海至香港高铁正式开通运营。

当日，G99次高铁列车由上海虹桥火车站发车，前往香港西九龙站，全程运行时间为8小时17分钟。不少首次搭乘沪港高铁的乘客纷纷表示，直达的高铁让出行方便不少。

据悉，G99次列车每天14时10分从上海虹桥站始发，沿途停靠杭州东、金华、上饶、南昌西、长沙南、韶关、广州南、深圳北，终到站为香港西九龙站，全程较目前开行的上海-九龙Z99次列车19小时16分钟的运行时间大幅缩短。

[特别提醒]

如无法完成出入境手续，将就近返内地车站

需要提醒的是，如果旅客发生误乘或坐过站时，应主动向车站工作人员提出，由前方车站在车票背面注明“误乘”，并加盖站名戳，由指定最近列车免费送回。值得注意的是，旅客如在到达香港西九龙站后，超过10分钟声称误乘或坐过站，均按无票处理。若没有按上述程序申报，在旅客无法完成内地出境或香港入境手续时，将由车站工作人员协助旅客乘坐就近列车返回内地车站，并于列车上办理补票并核收手续费。