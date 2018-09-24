“早上喫小笼，晚上吔虾饺！”——沪港高铁昨日首发

晨报见习记者 陈申慧智

嘿！朋友！中秋节你准备在哪儿过呢？昨天14点10分，金色的复兴号G99从上海虹桥站驶出，奔向香港西九龙站！这上面，有这么一大波乘客想要体验双城8小时17分的联结，“早上喫小笼，晚上吔虾饺！”！

浦东姐妹团去港过中秋

记者在1A候车区发现了一行四人的靓丽姐妹团，她们来自上海浦东新区，这次乘坐高铁去香港主要是带妈妈方阿姨去游玩！

一来考虑到老人家身体，坐飞机空间狭小不够舒坦，二来首发车也想尝个鲜！

为了应对接下来8个多小时的旅程，沈氏姐妹团买了不少零食，这一路就在睡睡吃吃看看风景中度过吧。

沈姐姐表示：“这次选择在香港过中秋，完全自由行，小侄女负责攻略制定！把家里男性留在上海看家，我们女的自己去玩更潇洒！”

95后小侄女说：“晚上10点多到香港西九龙，然后我们就打的去位于铜锣湾的酒店，当然这三天过节要努力打卡香港好吃的——最正宗的美心蛋黄流心月饼啊，最地道的尖沙咀香港早茶啦！”

铁路子弟的31年沪港情

作为老上海人，郑先生在1987年移居去了香港，因为事业发展的需要得沪港来回跑，平均每个月往返一次！这次去香港就是和妻小过个中秋团圆节！自己早年是铁路子弟，父母在上海铁路局工作，小时候就住铁路新村，读铁路子弟第一小学。

郑先生说：“我平时都是飞机往返，对经常性的航班延误也已经习惯。这次尝试高铁，是想为今后出行尝试一个新的选择，加之自己对铁路感情很深，有这个情结在，这次说什么也要尝试一下沪港高铁。”

带着5个月宝宝一路向南

记者在复兴号站台上一眼就看了一个粉糯的宝宝！

原来，这是上海市民唐先生带着妻子和5个月大的女儿旅行，考虑到宝宝坐飞机可能对耳朵不太好，所以买了高铁一等座车票！

唐先生说：“高铁费用跟飞机差不多，高铁单程8个多小时，飞机飞行时间加上两地去机场的路上时间、提前值机时间等，也差不多要这点时间，而且高铁也更加舒适。”

来沪探亲的港客尝鲜高铁

来沪探望儿子和儿媳的香港市民冯先生和周女士，一到站台就成了媒体围追堵截的香饽饽！

冯先生告诉记者：“我很激动，因为这辆高铁是第一次从上海出发去香港，感觉很有纪念意义，自己带着爱人来专程体验！虽然买的是二等座，但是坐着很安心、很舒服，环境很赞！”

妻子周女士还开心地拿出车站工作人员送的中秋纸艺手绘小灯笼向记者展示，表示两张高铁车票他们一定要珍藏。

欧洲小伙专程体验中国速度

记者在候车厅捕捉到了一个英俊的洋小伙！

家住巴黎的荷兰小伙M att大学毕业正在环球旅行，中国是他的第八站，现在坐高铁要去广州看朋友啦！之后可能也要乘坐G99去香港。

小伙子兴奋地告诉记者：“之前在中国也乘坐过过夜火车，现在很高兴能体验高铁，中国有全世界最庞大的、纵横交错的铁路运输网，真的很厉害！

带八旬老父游港

来自江苏淮安的廖大哥带着八十岁的老父亲9月19日从老家出发，一路游玩了无锡，苏州，现在准备从上海出发去广州、香港和深圳。

廖大哥说：“主要想带没出过远门的老父亲去这些繁华的大城市，看看古老和现代的建筑，感受一下文化历史！去程坐高铁、回来乘飞机。”

八十岁的老爷爷告诉记者：“没有坐过高铁，也没有坐过飞机，这一趟算是圆满了！”

时间缩短一多半，沪港列车完成“飞跃”

开行首日遗憾出现第一张罚单

晨报记者 张 立

昨天，沪港高铁正式开通运营！金色涂装的复兴号列车G99次和G100次分别在上海虹桥站和香港西九龙站间首发对开。不少首次搭乘沪港高铁的乘客都纷纷表示，直达的高铁让出行方便不少。

有消息称，在沪港高铁开通首日，一名深圳乘客因无票被罚款1500港币，据悉，该罚单是高铁开通日首张罚单。

比原有列车快了一倍多

昨天下午一点多，记者在上海虹桥站看到，不少乘客都已早早来到站内守候在检票口。因为子女在香港定居，而定期在沪港两地往返的赵女士就是这守候大军的一员，她告诉记者，自己不爱坐飞机，“以前上海到香港还没有开通高铁时，我只能先坐车都深圳，再过关到香港，但是现在可以高铁直达，很方便。”

香港老乘客方先生表示，原有的沪港列车，采用的是中途下车办理通关手续的模式，手续繁琐。“途中下车办理出入境手续，很是不便。”香港老乘客方先生回忆：“那时，左手拉着孩子，右手拖着行李，步行排队近1小时，费时费力。”

现在，最新开出的G99次列车每天14:10从上海虹桥站始发，沿途停靠杭州东、金华、上饶、南昌西、长沙南、韶关、广州南、深圳北，终到香港西九龙站，全程仅8小时17分钟，较上海-九龙Z99次列车19小时16分钟的运行时间大幅缩短。

开通首日开出首张罚单

值得注意的是，沪港高铁开通首日，就有消息称，一名深圳乘客因无票被罚款1500港币。

有业内人士提醒，无票乘车可能影响个人在港征信记录，误轻易好奇尝试。据悉，沪港高铁跨境旅客列车不办理至香港西九龙站的越站，旅客在车上无法补票至西九龙站。如果旅客自行越站乘车至西九龙站，将由西九龙站按无票处理。

此外，业内人士提醒，在香港西九龙站发现无票、持用伪造或涂改等无效车票乘车的，按《香港铁路附例》收取附加费。沪港线路各站至西九龙站的车票附加费为1500港元。其他线路各站至西九龙站的车票附加费为3000港元。

此外，记者从铁路有关部门获悉，如果旅客发生误乘或坐过站时，应主动向站车工作人员提出，由前方车站在车票背面注明“误乘”并加盖站名戳，指定最近列车免费送回。但需要注意的是，如在香港西九龙站到站后，超过10分钟声称误乘或坐过站，均按无票处理。

老沪港列车已开3700余列

一个是东海之滨的上海，一个是点缀于祖国南大门的香港，虽然远隔千里，却因有着相似的地理条件和人文特点，都成为了近现代中国经济发展的先驱，天然秉承着相似的城市烙印。

记者了解到，1997年 5月19日8:04，经国务院批准，K99次列车从上海站发出，成为了第一列上海至九龙的直通旅客列车，同时也是长三角地区唯一一趟进港列车，全程1991公里，运行时间30小时。2003年，K99次取消了杭州东、衡阳、郴州、韶关等停站和办理客运业务，运行时间缩短到了25小时。

2007年4月18日，全国铁路实行第六次大提速，沪港列车也列入了提速“大名单”中，列车等级由“K”（快速）改为“T”（特快），行车单程时间由25小时缩短至19小时54分。

2014年 12月 10日，T99次改列车等级为直达特快，车次改为Z99次，列车运行时间缩短到19小时16分。

截至2018年6月底，沪港列车已累计开行3700余列。

目前，G99车票在铁路12306官网公开发售，旅客可在铁路12306官网购买到包括中秋、国庆长假在内的30天预售期内的车票（车站窗口及自助售票机预售期为28天）。