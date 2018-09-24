天籁桂香伴茶香 月色诗韵展心韵-昨夜，市民游客桂林公园感受“唐韵中秋”

记者 郁文艳

晨报讯 明月几时有，把酒问青天。昨夜，江南名园桂林公园，满园桂花含苞待放，已经举办了17年的“上海旅游节唐韵中秋”主题活动再度与市民游客相会。近千名游客猜灯谜，“树中秋”祈心愿、诵经典、听古琴……感受浓浓的节日氛围，祈愿家人平安健康。

走进桂林公园，乐曲悠悠，诗篇声声，灯影朦胧，穿汉服的游人、表演者穿梭于亭台楼阁之间，中国传统佳节的气氛扑面而来。蔡金萍、过传忠、陆澄等表演艺术家，吟诵张若虚、季羡林等古今诗人的经典诗篇、共赏时尚妙韵；网红茶艺也进驻古典园林，携手埙、尺八、古琴等古风乐器演奏，带来现场茶艺师香茗品鉴，让游客获得自然与诗意交融的高雅体验。

这是上海旅游节一年一度的传统盛会，不仅让大家身临其境，领略中秋传统文化的魅力，更以真情实感的互动，共同体验和谐团圆的氛围。在由千条灯谜组成的长廊中，游客纷纷开动脑筋；“场景戏剧”也粉墨登场，越剧《楼台会》等经典折子戏，在园中假山、亭阁间近距离上演，情景交融；草坪间，游客纷纷换上具有浓郁中秋故事人物色彩的各种款式的华服，在园林中“秀”了一把“中装月光派对”；舞台上还按照中国传统习俗，原汁原味地演绎了“树中秋”许心愿、“中秋拜月大礼”等真人实景的仪式。