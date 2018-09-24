有种家禽常听说但很少家里做菜-教你一招绝对好吃肯定喜欢

晨报记者 谢克伟

今天是中秋节，你家的团圆宴准备好了吗？这几天，晨报记者已经手把手视频教你烧了两道刚刚得奖的海派农家菜：鮰鱼狮子头炖蚌肉、养生仙居豆腐砵！今天，要教市民一道特别的本帮菜！这是记者从2018海派农家菜大擂台获奖名单里挖掘出一道“滴滴刮刮”青浦当地菜——笋干闷佘山老鹅，由佘山西郊庄园制作，上海市民不妨一试，家里制作起来其实也非常简单。

鹅，上海人喜欢叫它“白乌驹”，大多数上海人在饭店酒家吃过鹅制作的菜肴，却很少在家里自己动手制作，这主要是因为鹅不是家常菜，不像鸡鸭常常会放到嘴里。

准备食材

主料：佘山老鹅

辅料：安吉笋干

调料：蚝油、豆瓣酱、酱油、冰糖、香料、青蒜、青红椒、啤酒和黄酒等

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鹅被斩成快后，用青浦当地菜油煸炒。

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到了鹅里的水分基本收干后，加入调料蚝油、豆瓣酱、酱油、冰糖、香料、啤酒和黄酒等用小火焖烧。

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大概1小时后加入笋干一起焖烧。

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再过大约半小时放入青蒜、青红椒，就可以出锅了。

这道菜使用的老鹅是佘山散养老鹅，俗称土鹅，而笋干则采用安吉当地的笋尖，因此，笋干闷佘山老鹅做好后既有安吉笋干的鲜脆，又有佘山老鹅的鲜美、细嫩，吃起来不但有嚼劲而且咸鲜可口。

这道菜烧了之后，上海市民会认为，笋干闷佘山老鹅做法很像上海本地菜红烧肉、红烧鸭块的做法。说得一点不错，但制作过程还是有很多诀窍的。

佘山西郊庄园厨师长李高特别关照，鹅煸炒时一定要让水分收干，另外，水收干后请一定不要忘记加啤酒，因为鹅里有腥味，不收干里面的腥味会带到烧好的菜里，加入啤酒、黄酒，鹅的腥味才能去除。