第20届工博会昨在沪落幕，首发首推超300项最新技术产品-全球制造业顶尖企业齐“站台”

晨报记者 潘文 吴正彬

9月23日下午，历时5天、参展规模和专业观众数量均创历史新高的第20届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）圆满落幕。本届工博会共吸引境内外专业观众17.4万人次，较去年同期增长3.6%。

300项最新技术产品

今年，是中国改革开放40周年，也是工博会举办20周年。此次工博会共设立8个专业展区，12个展馆，有27个国家和地区的2631家展商参展，涵盖了制造业从基础材料、关键零部件到先进制造装备、整体解决方案的智能绿色制造全产业链。

在今年的工博会上，中外知名企业争相首发首推超过300项最新技术与产品。西门子、ABB、发那科、英特尔、三菱电机、山崎马扎克、博世等一大批耳熟能详的制造业领先企业仍然是本届工博会的最大亮点，ABB首次发布了该公司历史上最小的工业机器人。

此外，为了扩大中欧经贸合作、推动经济全球化发展，今年欧盟Horizon 2020精挑细选欧盟18家创新企业首次参展，展示其全球尖端创新产品，产品涉及绿色建筑循环利用、碳排放和回收等技术和设备。

20年来，我国装备制造业总产值增长了13倍以上，产值规模已跃居世界第一，重大技术装备自主化水平显著提高。众多拥有自主知识产权，具有国际领先水平的中国制造领域最新成果，如神舟5号返回舱、长征运载火箭，中国商飞 ARJ、C919、北斗导航等，都曾亮相工博会，甚至首展首发。

获奖展品凸显国际化

本届工博会正值《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》（简称“上海扩大开放100条”）出台之后进行，高水平开放促进中外高水平展商云集。

作为我国唯一一个经国务院批准具有评奖功能的展览会，工博会今年共受理评奖申报展品358项，最终评出特殊荣誉奖1项，金奖、创新金奖和工艺设计金奖各4项。参评展品数量为历届之最，同时实现了两个“首次”突破：一是兄弟省市参评展品比例首次超过上海本地；二是首例从境外直接申报评奖，最终境外参评的优秀展品达到参评总数的近15%。

据介绍，今年获奖展品技术创新能力大幅度提升，均达到行业内国际领先水准，例如，三菱电机的“e-F@ctory智能制造解决方案”，能实现生产现场和信息系统无缝连接，以及贯穿开发、生产和维护的全生命周期“人、机器与IT”的有效管理，形成与业界600多家合作伙伴的产业协同，打造领先一步的智能制造。

中科新松的“新松HSCR20复合机器人”，拥有完全自主知识产权是全球最大负载级人机协作型移动作业机器人。

论坛功能持续深化

本届工博会共设“部市合作论坛、发展论坛、科技论坛、行业与企业论坛”4个板块，共有52场专题活动，其中重要论坛活动17场。

在部市合作论坛方面，主题为“深化合作，开放共赢”的“改革开放40周年制造业国际合作论坛”上，各界交流总结改革开放40年来制造业国际合作取得的经验，以进一步推动中国制造业开放包容发展，实现合作共赢。“2018世界人工智能大会智能网联汽车主题论坛”的主题为“智动驾始 慧聚融合”，深入探讨了世界智能网联汽车产业发展的最新现状、技术难点和未来趋势。

“2018创新与新兴产业发展国际会议”（IEID）就具有颠覆性的新兴产业发展方向和政策等方面进行了开放式交流，以此推动我国新兴产业发展，服务国家创新驱动发展战略的实施。在发展论坛方面，“2018国际工业互联网大会”以“创新智能技术，引领制造未来”为主题，贯穿工业互联网产业链，构建工业全要素链接的枢纽和工业资源配置的核心，助力产业转型升级。