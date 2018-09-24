让农民丰收的喜悦点亮未来——习近平总书记重要讲话在各地引发热烈反响

新闻频道 来源：央视网 2018年09月23日 19:54

央视网消息（新闻联播）：秋分时节，神州大地迎来了我国第一个“中国农民丰收节”。昨天，习近平总书记代表党中央，向全国亿万农民致以节日问候和良好祝愿，还特别指出：设立中国农民丰收节，是党中央研究决定的，进一步彰显了“三农”工作重中之重的基础地位，是一件影响深远的大事。讲话在全国各地引发热烈反响。

为庆祝首个中国农民丰收节，今天，丰富多彩的活动，在浙江安吉余村、安徽滁州、四川成都都江堰、陕西杨凌、黑龙江绥化等六个分会场及各地同时举行。

在安徽滁州市民文化广场，来自四面八方的农民歌手，礼赞改革，欢庆丰收。

粮食产量、商品量都在全国领先的黑龙江，一派丰收景象。在水稻大县绥化庆安，收割能手开机比赛庆丰收。

在宁夏吴忠的红寺堡，在山东泰安的上太和村，在重庆梁平，扶贫产业葡萄喜获丰收。稻谷熟了、苹果红了、螃蟹肥了……沉浸在收获喜悦里的人们表示，习近平总书记的讲话提升了亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感。

赤水是贵州省第一个退出贫困县的地方，今年这里的农业综合产值将在去年29亿的基础上增加16%。

在浙江诸暨的生态农业产业园里，农民们在趣味运动比赛中，享受着丰收的喜悦。靠着3000多亩的农业产业园，这里土地提升了效益，农民增加了收入，人们投身乡村振兴的信心更足了。

如今，乡村正在成为投资兴业的热土。农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着我国全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。而这一切靠的就是实干、就是奋斗。