“我是黄土地的儿子”

今天（9月23日）是我国首个农民丰收节，这也是首个在国家层面专为农民设立的节日。金秋时节庆丰收，是表达对收获的喜悦，更是对农民辛勤劳作的崇高礼赞。中国作为一个农业大国，农业的地位就决定了农民的重要性。习近平总书记有着深厚的“农民情结”，他称自己是“黄土地的儿子”，还曾在多个场合谈到自己在陕北梁家河度过的7年农民时光。

△1973年，习近平和延川县北京知青雷平生（左一）、陶海粟（右二）、雷榕生（右一）在延川。

1969年冬天，16岁的习近平和其他两万多名知青一起，踏上了西去的列车，开始了在陕北高原7年的知青生涯。这七年，也是习近平一生中难忘的时光。

最壮的劳动力

一年365天除了生病没歇着

在梁家河的七年里，习近平种地、拉煤、打坝、挑粪……和陕北的乡亲们同吃同住同劳动。来自城市的他不仅很快过了“劳动关”，还成了“最壮的劳动力”。

2004年8月，时任浙江省委书记的习近平曾接受延安电视台专访，回忆起了在延安插队时的经历：“刚刚参加劳动的小女孩，十五六岁，我们当时也十五六岁，拿跟我们一样的工分，我们觉得简直是一种歧视，实际上是自己没本事。但是这一年下来我就干得没黑没白，风里雨里我们都在窑洞里铡草，牲口圈里铡草，然后一样一样地学。当然这些，一年过去了以后全掌握了，体力也上来了。后来就评成十分，十分还是里边最壮的劳动力。”

2003年，习近平接受央视《东方之子》专访时，回忆了那段岁月：“一年365天，除了生病，几乎没有歇着。下雨刮风在窑洞里铡草，晚上跟着看牲口，还要去放羊，什么活都干。”

最肯干的社员

冬天光脚铲冰打坝

1974年1月，20岁出头的习近平挑起了梁家河大队党支部书记的重担。他一上任，就带领乡亲们打坝造田、兴建沼气，使梁家河的面貌发生了显著的变化。

梁家河所在的延川县常旱，习近平带领乡亲们发展生产，淤地造田，拦河打坝，为村里留下了至今都肥沃的耕地。据当地村民介绍，原来是旱地，他打了两口井后，把旱地变成了水地。再紧接着就是改变地理条件，从沟上开始，前后打了五个大坝，打坝造田。

那时候正值冬天，习近平刚当上支部书记，就领着社员到寨子渠打坝。天气异常寒冷，河渠里冰块厚。不处理掉冰块，坝基就不会稳，春天冰雪一消，坝就会塌。于是，习近平动员大家下渠挖冰块。当时寒风刺骨，社员们没有一个敢动。习近平第一个走进冰水里，往外搬冰碴。在央视新闻原创微视频《初心⋅梁家河篇》中，梁家河村村民石春阳回忆：“习近平二话不说，挽着裤腿、光着脚就下去铲冰。”

习近平的行动也带动了社员们，大家都脱掉棉袄干了起来。

△习近平担任梁家河村支书期间，带领社员打坝淤地造良田。这些坝地至今仍是村里最好的耕地。来源：华商网

最有眼光的“专业户”

建起陕西第一池沼气

做了大队支部书记以后的习近平，一直想找一个推动经济发展的切入点。有一天他翻到《人民日报》，当时头版有一条消息就是四川省很多地方实行了沼气化。看到这个消息，习近平很兴奋，觉得沼气是个好东西。想到村里人冬天缺煤少柴的问题，拉煤又辛苦，他下定决心要搞沼气。

几天后，他请了假自费跑去四川绵阳考察沼气池建造。那时延安没通火车，习近平坐了两天汽车到西安，然后又坐火车辗转到四川。

回村后，他给乡亲们讲沼气的好处，然而乡亲们不懂这个东西，听得云山雾绕。他决定先建好第一口沼气池，让事实来说服村民。2004年8月，时任浙江省委书记的习近平在接受延安电视台专访时回忆说：“第一口池子是颇费功夫，一直看到沼气池两边的水位在涨，但是就不见气出。很奇怪怎么回事，最后的原因找到了，就是那个导气管堵塞了，最后一捅开，溅得我满脸是粪，但那个气就呼呼往上冒，我们马上就接起管子来，我们的沼气灶上就冒出一尺高的火焰来。”梁家河的这口沼气池，成了陕西省有史以来的第一口沼气池。

后来，在习近平的督导下，梁家河村从全省“第一池”变成了全省“沼气第一村”，全村住户百分之七十以上都用上了沼气。当村民们用上沼气烧饭照明时，都夸这个后生“有知识、点子多”。到1975年，习近平领着村民建起了几十口沼气池，基本上解决了村民烧饭、照明的问题。

30年后的2005年3月，已是浙江省委书记的习近平到淳安县考察时，参观了当地的农村沼气池。他说：“我曾经是建沼气的‘专业户’。”

△央视原创微视频《初心》之梁家河篇

最贴心的支部书记

用摩托为村民换农机

1975年7月，乡亲们推荐习近平参加延安地区先进知青代表大会。这个会上，习近平作为先进个人受到了奖励和表扬，给他的奖励是一辆摩托车。梁家河村村民石春阳回忆说，当时，习近平是梁家河大队的党支部书记，他原本可以要这个摩托车，方便自己出行。但他考虑的是整个梁家河村，习近平觉得摩托车对村里用处不大，于是他就到农机公司，换成了手扶拖拉机，还带回了一个磨面机和粉碎机。

△1975年7月15日，中共延安地委召开上山下乡知识青年学大寨先进代表会，习近平等14名北京知青作为先进个人受到通报表扬

习近平的“农民情结”

来自农民、理解农民、造福农民

“心中为念农桑苦，耳里如闻饥冻声”。习近平总书记这种浓厚的“农民情结”，让亿万农民感到一种关怀、一种温暖、一种幸福。

也正是他曾经从最基层干起，与最基层的农民朝夕相处过，才有了对农民的深层理解和深厚感情。在陕北，他“看到了人民群众的根本，真正理解了老百姓”；在河北正定，他实现了改善农民生活的承诺；在福建，他跑遍乡村身体力行推行“四下基层”制度……

△1983年8月9日，时任中共正定县委书记的习近平到田间地头查看棉花生产情况

走上国家领导人岗位后，他的足迹几乎踏遍了祖国的山山水水：到田间地头看收成、到农户家中看伙食，坐在炕头和农民拉家常，关心困难群众，推进扶贫工作……40多年来，他一直不忘来路，践行着自己的初心。

△2016年4月，习近平来到安徽省滁州市凤阳县小岗村察看小麦长势