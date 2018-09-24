中秋佳节，听习近平讲什么是乡愁

央视网消息：一轮中秋月，牵动无数中华儿女的心，也唤起每个人心中淡淡的乡愁。乡愁，是院子里婆娑的树影，是母亲手中的一缕饭香，是故乡一抔温热的黄土，是寂静夜里的心潮涌动。乡愁，是家国情怀，是文脉延亘，是精神依归。

“乡愁是什么意思呢？就是你离开了这个地方会想念这个地方。”习近平曾多次提到“乡愁”，体现着人民领袖对国家、对人民的赤子深情。

抚今追昔忆乡愁 2014年两会期间，习近平特别提到了一碗小小的牛肉粉。他说：“一个地方的幸福很重要，要记得住乡愁，比如：小时候爱吃的东西。比如：贵阳的牛肉粉。” 习近平回忆，那是他上个世纪90年代到贵阳参加全国扶贫会，他当时任中共福建省委副书记，也是分管农村和扶贫的省委领导。一天，习近平想尝尝当地的小吃，于是点了一碗牛肉粉当早餐。吃了一顿不过瘾，还想吃第二顿，可惜没时间了。 一碗牛肉粉，习近平记忆了二十余年。他说：“每个地方都有让大家留念的东西，不要小看这种幸福感，因为这种幸福感能留得住人。” 对于习近平来说，有这种幸福感的地方还有梁家河。 2015年2月13日，习近平回梁家河村看望父老乡亲。来源：新华社 2015年春节前夕，习近平到陕西考察调研，他去的第一个地方就是梁家河。 这个位于延安市延川县文安驿镇东南5公里大山沟里的小山村，是习近平当年下乡插队的地方，他在这里度过了7年难忘的知青岁月。 在这里，他曾组织带领群众修路、打井、造淤地坝、办铁业社、建沼气池，改善了农业生产条件；在这里，他真正懂得了百姓，懂得了自己是黄土地的儿子。 “15岁来到黄土地时，我迷惘、彷徨；22岁离开黄土地时，我已经有着坚定的人生目标，充满自信。” 梁家河唤起的乡愁，是一碗美味的酸菜，是质朴善良的村民，是共同劳动的记忆…… 离开梁家河后，习近平时刻关注着这里的发展变化。他先后4次给梁家河村民回信，表达惦念之情，并用“几回回梦里回延安”形容对梁家河的思念。

中华文化系乡愁 中华文化是乡愁的“根”。“中华文明有着5000多年的悠久历史，是中华民族自强不息、发展壮大的强大精神力量。我们的同胞无论生活在哪里，身上都有鲜明的中华文化烙印，中华文化是中华儿女共同的精神基因。” 2015年9月23日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在西雅图出席美国侨界欢迎招待会。图为习近平在招待会上发表讲话。来源：新华社 2015年9月，正在纽约联合国总部出席联合国系列峰会的中国国家主席习近平与夫人彭丽媛，在异国他乡与美国东部地区的海外华人华侨代表度过了一个特殊的中秋节。 “悠悠天宇旷，切切故乡情。”习近平用一句张九龄的诗句道出了无数海外游子的心声。“我知道，在座各位都很思念万里之遥的祖国和亲人，祖国和亲人也牵挂着每一位海外游子。”习近平说。 作为中华民族重要的传统节日之一，中秋节具有浓厚的历史文化底蕴，承载着人伦孝悌的血脉亲情和深沉厚重的家国情怀。 有媒体评论称，“家国情怀”是对祖国和人民的深情大爱，是对国家富强、人民幸福的理想追求。是对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感，是一种深层次的文化心理密码。 习近平指出：“博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。”

发展路上留住乡愁 2015年1月20日，习近平来到大理白族自治州大理市湾桥镇古生村村民李德昌家，同村民们围坐在一起亲切拉家常。来源：新华社 2015年1月20日，习近平来到洱海边大理市湾桥镇古生村村民李德昌家。房子简单古朴，院落干净整洁，植物生机盎然。看到一家七口四代同堂，习近平十分高兴。 “这里环境整洁，又保持着古朴形态，这样的庭院比西式洋房好，记得住乡愁。”他深情地说：“看到你们的生活，我颇为羡慕，舍不得离开。” 2013年，中央城镇化工作会议在京召开，习近平发表重要讲话。此次会议特别提出要让城镇居民“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。 乡愁背后是人与人、人与自然的和谐相处。“记得住乡愁”就是在推进城镇化过程中，要注重保留城市原有的地貌风光。 2014年发布的《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》指出：努力走出一条以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。 2015年12月20日至21日召开的中央城市工作会议指出：要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控，留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。 以现代化为特征的城镇化，绝不是割裂历史的横空出世。将城市融入大自然，既有现代元素、又有历史文脉的城镇化，才是高水平的城镇化。 2015年6月，习近平来到贵州考察，当在花茂村看到路边鲜花盛开，道路两旁的房子干净整洁时，他不由说：“怪不得大家都来，在这里找到乡愁了。” “建设社会主义新农村，要规划先行，遵循乡村自身发展规律，补农村短板，扬农村长处，注意乡土味道，保留乡村风貌，留住田园乡愁。”2016年4月25日，习近平在安徽凤阳县小岗村召开农村改革座谈会时强调。 从洱海边的古朴庭院，到萦绕着乡愁的花茂村，无不体现着习近平总书记的绿色发展理念和新型城镇化建设发展规划。 “留得住青山绿水，记得住乡愁。” 一幅美丽中国新画卷已徐徐展开。