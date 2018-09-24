【我国首个中国农民丰收节】各地农民欢庆丰收

中国新闻来源：央视网 2018年09月24日 10:01

央视网消息：我国首个“中国农民丰收节”，全国许多地方的农民都用自己的方式庆祝丰收季节的到来。

【黑龙江】富锦：水稻丰收 群众喜迎丰收节

黑龙江省富锦市是种植水稻的大县，目前全县有230万亩水稻，金秋时节，稻田里满眼金黄，等待丰收。今年，富锦市预计水稻产量将达到25.6亿斤。在首个农民丰收节到来之际，当地群众在万亩水稻公园载歌载舞，共庆丰收。

【山东沂南】谷穗沉甸甸 农民庆丰收

山东沂南的朱家林村是山东省首个国家级田园综合体试点，丰收节期间正值当地小米的收获期，田野里的打谷场上，堆满了沉甸甸的谷穗，农民们满怀喜悦打场晒粮，金黄的小米不仅装满了米袋子，也让农民的钱袋子鼓了起来。

【河南灵宝】苹果乡里庆丰收 丰收节里采摘忙

在有着“苹果之乡”之称的河南灵宝市，今年，当地苹果迎来了大丰收。灵宝市苹果种植面积90万亩，苹果产业的发展，带动了关联产业的兴起，果酒、果酱、果醋等产品，远销国外。

【云南宜良】彩色稻谷绘出美丽丰收画卷

在云南宜良县的河湾村，当地种植的多个品种的彩色水稻，通过人工设计，描绘出了一幅美丽的丰收画卷。此外，河湾村还种植了荷花、万寿菊，作为彩色稻田的景观补充，进一步带动乡村旅游业发展。

【广东雷州】网网金鲳鱼 又到丰收时

在广东雷州的流沙湾，一个个网箱之下，养殖的是这片海域中主要的海产经济鱼类之一——金鲳鱼。这里的金鲳鱼每年2月开始投苗，9月开捕。一声号令，网口逐渐缩小，伴随着层层浪花，金鲳鱼跃出水面，满满的渔获也让渔民们喜上眉梢。