9月23日农历秋分，时针指向10时，首届中国农民丰收节主场活动在北京农展馆正式开始。威风的锣鼓，劲舞的狮子，洋溢着丰收的欢乐。

经党中央研究决定，设立中国农民丰收节。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央向全国亿万农民致以节日的问候和良好的祝愿。农民丰收节的设立、习近平总书记的祝愿，体现了党中央对农业、农村、农民的高度重视，极大地激发了广大农民投身乡村振兴的热情。

“这是咱农民自己的节日，真有过节的气氛！咱们干劲更足了！”丰收的喜悦，在神州大地尽情铺洒；奋斗的干劲，在亿万农民身上迸发……

农民是节日主角

习近平总书记强调，“我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。广大农民在我国革命、建设、改革等各个历史时期都作出了重大贡献。”

中国农民丰收节，农民是当之无愧的主角。江西国平水产养殖专业合作社理事长黄国平说：“总书记夸我们贡献大，听得我心里美滋滋的。”

黄国平这些日子忙得很……作为基层农民代表，9月20日刚刚登上国务院新闻办公室的新闻发布台，当天又是他的合作社大闸蟹开捕第一天，下午还要赶回去准备当地的丰收节展会。他说，“我们要过好丰收节，还要继续搞好生产，把合作社办得更好。”

中国农民丰收节的设立，有利于进一步彰显“三农”工作的重要地位，有利于提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感，有利于传承弘扬中华农耕文明和优秀文化传统。农业农村部部长韩长赋表示，作为丰收节的主要组织者，农业农村部坚持农民主体办节日、因地制宜办节日、节俭热烈办节日、开放搞活办节日，将活动重心下沉到县乡村，真正让农民成为节日的主角。

“丰收节能否办成功，关键在于能否把广大农民的积极性调动起来。”中国农民丰收节组织指导委员会办公室主任、农业农村部市场与信息化司司长唐珂说，“丰收节既属于农民，也属于全社会，甚至属于全世界。要用开放的思维办节过节，让全社会、全民都参与进来。”

今年中国农民丰收节活动总体安排是1+6+N，即设在北京的1个主会场活动，设在浙江安吉余村、陕西杨凌、安徽滁州、黑龙江绥化、四川成都都江堰、广东梅州的6个分会场活动，还有100多个地方特色系列活动，形成上下联动、遍地开花的生动局面。

丰收有了新内涵

习近平总书记要求，“调动亿万农民重农务农的积极性、主动性、创造性，全面实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、加快推进农业农村现代化，在促进乡村全面振兴、实现‘两个一百年’奋斗目标新征程中谱写我国农业农村改革发展新的华彩乐章！”

随着我国农业农村现代化进程的不断推进，“丰收”二字已经不仅仅是量的丰产，“让农民的腰包鼓起来”成为新时代丰收的新内涵。“收成已经不再是难题，如何把农产品卖个好价钱才是我最关心的问题。”河北省保定市崔庄镇商平庄村农民凌波的这句话，说出了很多农民的心声。

近日，山东省聊城市东昌府区堂邑镇路庄村的3000多亩葫芦迎来了丰收。在以蔬菜种植为主的聊城，路庄村750多户村民都在和葫芦打交道。有村民说，种一亩普通葫芦年收入就能达到2万多元，有的异形葫芦一个能顶一亩。丰收节让路庄村的村民又接了个大单：今年9月，路庄村生产了一批特殊的葫芦，每个葫芦上都写着“中国农民丰收节”的字样，“这是为了咱自己的节日设计的！”

丰收节给农民带来的是客流，更是品牌价值。安全优质的农产品卖上好价钱，才能让“丰产”变成实实在在的“丰收”。9月17日，阿里巴巴联手农业农村部打造的“首届丰收购物节”预热活动中，河南南阳镇平县的荷叶茶登上了晚会舞台，短短两小时，销售额近60万元。通过丰收节搭建平台，为农民持续增收创造有利条件。

城里人也爱丰收节

习近平总书记指出，“希望广大农民和社会各界积极参与中国农民丰收节活动，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围”。

共庆丰年、分享喜悦。这些天，很多城里人发现自己朋友圈被几份长长的乡村旅游路线名单刷屏，他们拿着名单对着地图，决定这个中秋和“十一”要去哪玩、玩什么、吃什么。丰收节前夕，农业农村部组织评选了包括100个品牌农产品、100个特色村寨、100个乡村文化活动、100个乡村美食、100个乡村旅游线路在内的“5个100”名单，涉及乡村美景、美食、文化、品牌，涵盖生产、生活、生态等内容。

9月23日，在“两山论”发源地的浙江省安吉县余村，村民和游人一道，喝着白茶过着节；在“大粮仓”黑龙江省绥化市，飘香的稻谷让开镰收获的农民笑逐颜开、到访的游客胃口大开……

让农民想过丰收节，让城里人也想过丰收节。中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智说，农民丰收节不仅要帮农民创造价值、提升价值、振兴文化，还要通过节日提供的大平台，让城里人发现农村的价值、农村的美。如此，丰收节才能让全社会都享受到丰收的喜悦。

“你看那大江南北瓜果在飘香，蟹肥菊黄稻菽卷起千重浪，五彩的田园美如画廊，丰收中国是最美的乐章。”在北京农展馆，中国农民丰收节的主题歌《丰收中国》仿佛还在久久回响。