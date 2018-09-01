习近平话团圆金句：团聚最喜悦 团圆最幸福 团结最有力

2018年09月24日11:30 来源：人民网-中国共产党新闻网

昨日欢度丰收节，今日喜庆中秋节。作为中华民族的传统节日之一，中秋承载着国人对团圆和睦的美好追求，更蕴含着浓浓的故乡、家国情怀。2015年中秋节前，习近平在西雅图出席美国侨界欢迎招待会。他特地为当地华人带来故乡的月饼：“这是祖国人民的一点心意”、“欢迎大家常回家看看”。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视百姓的“小家”，在不同场合多次提及乡愁、亲情、家庭、家风。值此中秋佳节来临之际，新时代学习工作室带您重温习近平总书记的暖心“家常话”。

望得见山、看得见水、记得住乡愁

城镇建设，要实事求是确定城市定位，科学规划和务实行动，避免走弯路；要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念，依托现有山水脉络等独特风光，让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁；要融入现代元素，更要保护和弘扬传统优秀文化，延续城市历史文脉；要融入让群众生活更舒适的理念，体现在每一个细节中。

——2013年12月12日至13日在中央城镇化工作会议上的讲话

2015年2月17日，中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2015年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。新华社记者 姚大伟摄

家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校

中华民族自古以来就重视家庭、重视亲情。家和万事兴、天伦之乐、尊老爱幼、贤妻良母、相夫教子、勤俭持家等，都体现了中国人的这种观念。“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”唐代诗人孟郊的这首《游子吟》，生动表达了中国人深厚的家庭情结。家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观，发扬光大中华民族传统家庭美德，促进家庭和睦，促进亲人相亲相爱，促进下一代健康成长，促进老年人老有所养，使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。

——2015年2月17日，在2015年春节团拜会上的讲话

注重家庭、注重家教、注重家风，发扬光大中华民族传统家庭美德。

要持之以恒地抓好社会主义核心价值观建设，在发挥党员干部和公众人物示范作用、加强青少年教育引导的同时，注重家庭、注重家教、注重家风，发扬光大中华民族传统家庭美德。要深入推进群众性精神文明创建，深化思想内涵，强化敦风化俗，坚持为民惠民，着力解决群众反映强烈的突出问题。

——2015年2月28日，在会见第四届全国文明城市、文明村镇、文明单位和未成年人思想道德建设工作先进代表时的讲话

2016年12月12日，党和国家领导人习近平、刘云山等在北京会见第一届全国文明家庭代表。新华社记者 马占成摄

家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明

家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明。历史和现实告诉我们，家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连。我们要认识到，千家万户都好，国家才能好，民族才能好。

——2016年12月12日，在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

推动人们在为家庭谋幸福、为他人送温暖、为社会作贡献的过程中提高精神境界、培育文明风尚

要积极传播中华民族传统美德，传递尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的观念，倡导忠诚、责任、亲情、学习、公益的理念，推动人们在为家庭谋幸福、为他人送温暖、为社会作贡献的过程中提高精神境界、培育文明风尚。

——2016年12月12日，在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

家庭不只是人们身体的住处，更是人们心灵的归宿。

家风是社会风气的重要组成部分。家庭不只是人们身体的住处，更是人们心灵的归宿。家风好，就能家道兴盛、和顺美满；家风差，难免殃及子孙、贻害社会。广大家庭都要弘扬优良家风，以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气。

——2016年12月12日，在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

2017年1月26日，中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2017年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。新华社记者 鞠 鹏摄

不要在遥远的距离中割断了真情，不要在日常的忙碌中遗忘了真情，不要在日夜的拼搏中忽略了真情

万家团圆、共享天伦，走亲访友、共祝美好，贯穿其中的就是浓浓的亲情、友情、爱情、同志之情。当今社会快速变化，人们为工作废寝忘食，为生计奔走四方，但不能忘了人间真情，不要在遥远的距离中割断了真情，不要在日常的忙碌中遗忘了真情，不要在日夜的拼搏中忽略了真情。

——2017年1月26日，在2017年春节团拜会上的讲话

2017年6月21日至23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山西考察。这是6月21日下午，习近平在忻州市岢岚县赵家洼村特困户刘福有家中察看扶贫手册。新华社记者 庞兴雷摄

要发扬中华民族孝亲敬老的传统美德，引导人们自觉承担家庭责任、树立良好家风

要发扬中华民族孝亲敬老的传统美德，引导人们自觉承担家庭责任、树立良好家风，强化家庭成员赡养、扶养老年人的责任意识，促进家庭老少和顺。

——2017年6月23日，在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话

2018年2月14日，中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2018年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。新华社记者 鞠 鹏摄

团聚最喜悦，团圆最幸福，团结最有力。

团聚最喜悦，团圆最幸福，团结最有力。春节是万家团圆的日子。中华民族历来重视家庭，家和万事兴。国家富强，民族复兴，最终要体现在千千万万个家庭都幸福美满上，体现在亿万人民生活不断改善上。

——2018年2月14日，在2018年春节团拜会上的讲话

千家万户都好，国家才能好，民族才能好

千家万户都好，国家才能好，民族才能好。我们要积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，把爱家和爱国统一起来，把实现个人梦、家庭梦融入国家梦、民族梦之中，用我们4亿多家庭、13亿多人民的智慧和力量，汇聚起夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

——2018年2月14日，在2018年春节团拜会上的讲话