人民日报评论员：合作是处理中美经贸摩擦唯一正确选择

经贸关系一直是中美关系的压舱石和推进器。但近段时间以来，美国政府挑起并持续升级中美经贸摩擦，使两国政府和人民多年努力培养起来的中美经贸关系受到极大损害，也使多边贸易体制和自由贸易原则遭遇严重威胁。

9月24日，国务院新闻办公室发表《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，以大量事实和详实数据，对中美经贸关系进行了全面系统的梳理。白皮书强调中美经贸关系的本质是互利共赢，指出美国的所作所为是贸易保护主义和贸易霸凌主义行为。白皮书阐明中国的政策立场，充分展示了中方推动问题合理解决、保持中美经贸关系健康稳定发展、坚定维护多边贸易体制的决心和意志。

2017年中美双边货物贸易额达5837亿美元，是1979年建交时的233倍。历史和现实一再证明，中美经贸合作是双赢关系，绝非零和博弈，既促进中国经济发展和民生改善，也使美国企业和国民从中得到了实实在在的好处。中美经贸交往规模庞大、内涵丰富、覆盖面广、涉及主体多元，产生一些矛盾分歧在所难免，两国应以求同存异的态度妥善处理分歧，务实化解矛盾。然而，现任美国政府通过发布《对华301调查报告》等方式，对中国作出“经济侵略”“不公平贸易”“盗窃知识产权”“国家资本主义”等一系列污名化指责，严重歪曲了中美经贸关系的事实，无视中国改革开放的巨大成绩和中国人民为此付出的心血汗水，这既是对中国政府和中国人民的不尊重，也是对美国人民真实利益的不尊重，只会导致分歧加大、摩擦升级，最终损害双方根本利益。

合则两利，斗则俱伤。面对不确定不稳定不安全因素增多的国际形势，中国始终与世界同行，顺大势、担正义、行正道，坚定维护国家尊严和核心利益，坚定推进中美经贸关系健康发展，坚定维护并推动改革完善多边贸易体制，坚定保护产权和知识产权，坚定保护外商在华合法权益，坚定深化改革扩大开放，坚定促进与其他发达国家和广大发展中国家的互利共赢合作，坚定推动构建人类命运共同体。对于贸易战，中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。我们有信心、有决心、有能力应对各种风险挑战，任何外部因素都不可能阻止中国发展壮大。中国谈判的大门一直敞开，但谈判必须以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提，不能在关税大棒的威胁下进行，不能以牺牲中国发展权为代价。

“得其大者可以兼其小”，看待中美关系，要看大局，不能只盯着两国之间的分歧。中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家。中美两国的经贸关系事关两国人民福祉，也关乎世界和平、繁荣、稳定。处理中美经贸摩擦，推动问题合理解决，要增进互信、促进合作、管控分歧。合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。