暑退凉来，申城秋意渐起-本周气温凉爽平稳，最高气温在25-28℃

记者 徐妍斐

晨报讯“暑退秋澄气转凉，日光夜色两均长”。过完中秋小长假，进入了“秋分”时节，申城的天气也渐渐有了“秋”的味道。而在台风方面，又一个超强台风“潭美”后期移动路径值得华东地区关注。

昨天中秋佳节，天气晴朗。早晨最低气温城郊差距拉大，中心城区徐家汇站最低气温23.9℃，各区中金山站仅19.2℃相对最低，崇明站19.6℃。受到地面高压控制，白天气温上升，本市最高气温升到了28.6℃，湿度不高，体感颇为舒适。

今天受冷空气扩散影响，上海云系会进一步增多转为多云，今天午后有分散性短时阵雨。预计今天气温会略有回落，白天最高气温26℃左右，早晨最低气温21℃上下。

明后两天，受台风外围影响不大，申城仍以多云到阴天气为主。本周后期，预计29日前后会有一次降雨过程，雨量不大。气温方面，本周气温较为凉爽平稳，最高气温在25-28℃，最低气温在21-22℃。

今年第24号台风“潭美”昨天早晨5时加强成为超强台风，它也成为今年继杰拉华、玛莉亚、飞燕、山竹之后第5个超强台风。预计“潭美”将继续向西偏北方向移动，，强度还将继续加强。气象部门预计，其未来路径可能在台湾东部近海直接转向日本，当然也不排除西行影响华东沿海的可能，目前来看在台湾登陆的可能性较小。“潭美”充满悬念的走向，和北方冷空气活动强弱将对后期申城的天气产生不确定影响。