上海公安机关每日投入3.8万警力-中秋假期全市社会稳定治安秩序良好

记者 吴艺璇 通讯员 忻文轲
晨报讯 中秋节假期，上海公安机关连续启动社会面防控和出入市境陆路道口管理高等级勤务，每日投入3.8万余名公安民警和消防官兵，最大限度将警力压到街面、投到安保现场，整体提升社会面防控强度、强化人群聚集公共场所和大型活动安全管理、加强城市公共安全和交通安全管理力度，全力确保本市杜会稳定、城市运行安全有序。截至发稿，全市110接报总数同比下降13.1%，其中报警类同比下降5.6%，未发生重特大刑事、治安案件和火灾、交通及其它治安灾害事故。
假日期间，市公安局强化显性用警、科学用警，组织警力全天候集中备勤，实行动中备勤和叠加巡逻相结合，随时做好应急处突准备。以“严打击、扫顽疾、净环境、保平安”专项行动重点工作为牵引，聚焦扒窃拎包、电信网络诈骗等突出治安问题，始终保持高压严打态势。公安机关以外滩、小陆家嘴、豫园、上海国际旅游度假区等为重点，逐个制定“大客流”应对方案，充分运用智能科技手段开展人流数据监测和干预疏导，并落实客流单向通行、波次放行等现场引导管控措施。
针对节日期间市民出行集中的情况，各级公安交警部门加大警力投放，针对高速公路、城市快速路、主干道路和景区景点周边道路强化指挥疏导和排堵保畅工作措施。针对假期“一头一尾”潮汐式交通特点，公安交警部门充分做好预案部署，在G40沪陕高速长江隧桥、G2京沪、G15沈海、G50沪渝、G60沪昆等可能造成拥堵的节点、路段，设置分流引导岗位，并在返程高峰期间增派警力强化疏导管理，未发生大面积、长时间道路拥堵。