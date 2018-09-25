汉韵醉白 雅趣中秋-汉文化体验活动在松江醉白池公园举办

记者 郁文艳

晨报讯 昨天是中秋佳节，古典园林醉白池公园内，游人如织，随处可见身着汉服的游客，衣袂飘飘。“汉韵醉白 雅趣中秋”汉文化展示之“我们的节日·关爱好心人”汉文化体验活动在这里举行，七组松江区道德模范家庭齐聚一堂，拍摄全家福。猜灯谜、许愿树、剪纸汉服等互动活动也同时举行。

今年上半年，松江区文明办举办了第三届“感动松江”道德模范评选活动，最终评选出了十位“感动松江道德模范”，其中的七位模范接受区文明办的盛情邀请，和家人们一起参与了此次活动。

参加拍摄活动的道德模范和家人们感慨，这是第一次以全家参与的形式，体验汉服穿着及拍摄活动，不仅感受了中华汉文化的源远流长和博大精深，也进一步促进了家庭成员的沟通和交流，度过了一个健康、快乐、充实、有意义的中秋佳节。

除了道德模范参与汉服体验以外，在醉白池公园内，还有盛大的汉文化舞台演出和各类互动体验项目供游客观赏、参与。

主舞台上，主要节目有汉服展示、祈福仪式《中秋拜月》、汉舞表演、民乐演奏、武术、茶艺展示等，为市民游客呈现一场传统汉文化的视觉艺术盛宴。

各类互动体验活动也吸引着游客驻足体验。猜谜又称打灯谜，是中国独有的传统民俗文娱活动形式。剪纸汉服，市民游客在老师的指导下通过彩纸裁剪的方式，制做纸汉服，进一步感受汉文化的魅力。许愿树，市民游客通过领取许愿条，在上面写下自己的中秋愿望，然后系在指定的许愿树上，祈求家国团圆兴旺。

长久以来，醉白池公园始终坚持以传承传统文化为契机，坚持公园作为传统文化展示和传播平台的功能定位，以“弘扬中华传统文化、提升古典园林品牌、助力人文松江建设”为目的，在松江区文明办和松江区绿化市容局的指导下，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续打造“醉白古韵.人文经典”历史文化名园品牌。