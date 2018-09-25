新天地广场将于11月底启动试营业-黄陂南路地铁上盖将现“全景阳台”

晨报记者 谢 竲

位于地铁一号线黄陂南路站地铁上盖的新天地广场将于今年11月底启动试营业。据悉，该商业项目分为地下二层和地上七层，建筑总面积约达27,000平方米。而从刚刚“剧透”的效果图（采访方供图已附）来看，由原太平洋广场淮海店改建后的新天地广场俨然来了个“大变样”，记者获悉，明亮通透的空间设计、独一无二的观景体验、社交空间以及繁花葱郁的内部装点等，都将成为这个全新商业项目的主要“闪光点”

720度落地玻璃观景

新天地广场地处在新天地太平桥辐射圈和淮海路商圈的交汇点，优越的地理位置赋予了这幢建筑无可比拟的风景和眼界。因此，该商业项目在四层到六层特别设计了空中阳台，透过720度的落地玻璃俯瞰新天地独特的街区风貌，感受丰富的人文底蕴和现代商业气息，大大增加了新天地广场与新天地区域的整体联结性。

而在动线设计上，商场开通了直达三层的外部扶梯，能够顺利地把消费“引”到楼上。另一方面，在淮海路下挖打造的下沉式开放广场也起到了同样的作用，“这样的设计能够加强商场的可步入性，同时能够更好地发挥多楼层联动的叠加商业价值”，相关负责人这样表示。

两个露天屋顶花园

而利用原有建筑裙房的平台优势，新天地广场又分别在三层向外延伸的区域和顶层外部空间打造两个露天户外花园。镶嵌在绿树掩映下的就餐休憩区域，完美复刻了淮海路摩登优雅的格调。

即将把中国首店放在这里的PS.Cafe 创始人Peter Teo告诉记者，他们的餐厅就开在商场的三楼，通过各种独特的绿植搭配，加上露台的室外空间，致力于为消费者打造一个更舒适、优美的就餐环境，“餐厅会有很好的采光，而顾客坐在店里也可以直接欣赏到淮海路的美景。我非常喜欢这个新店的选址，能够让我们达成各种理想的优势组合。”

打造新女性社交空间

项目改造启动后不久，新天地广场就确立了“新女性潮流社交目的地”的市场定位，除了包罗万象的购物场所，更希望打造一个引领女性全方位探索和诠释自我，发掘女性能量，拥抱多元色彩的社交空间。

记者了解到，这个定位的具体“落地”就主要体现在位于广场四、五层的“复合型新零售社交空间 ”——“Social House by X INTIANDI”。这也是中国新天地作为城市“社交空间构建者”的一次全新尝试，将通过打造一个集合零售、休闲、餐厅及社交空间的多元商业生态系统，让公众与最前沿的文化艺术、设计、美食、科技不期而遇，以多样化的空间赋能都市社交体验，构建社群的共同价值。