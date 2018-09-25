中秋节当天领月饼的人少了，月饼票价“大跳水”跌破5折-注意！部分品牌月饼券月底还能兑领

晨报记者 谢 竲

昨天是中秋节，家家户户都把准备好的月饼端上了 “台面”，配上毛豆芋艿等菜品，美滋滋地过上了“团圆节”。与此同时，各大品牌门外排队兑换月饼的“长龙”终于不复前几日的“盛况”，黄牛手中的月饼券价格也开始了 “大跳水”。

此外，针对部分消费者尚余未兑换的月饼券该如何处理的问题，多家品牌回应，月饼兑领时间可延长至9月底，甚至10月份。

黄牛店外叫卖买一送一

从西藏南路沿着福州路前行，沿路收购月饼票的黄牛明显减少，倒是越接近杏花楼福州路总店，兜售票券的人越来越多：“五折了啊，便宜卖了”、“买一送一了，好好好，给你再便宜一点”。

在南京东路上的新雅店外，原价93元的月饼券跌到了45元，曹阿姨还在还价，“今天中秋节还不讲价，谁还来买啦？你再给我便宜点。”

记者注意到，相比中秋小长假前的兑领月饼的市民排出的蛇形队伍，到了昨天中午已是不见踪影。杏花楼门外用围挡拦起的排队区几乎没有顾客停留，直接就能顺顺利利地走进店内兑换，再从另一个出口出门。而“新雅”月饼“礼盒提货处”的提示标志前，已未见排队等候的人群，倒是一旁现烤的鲜肉月饼依然大受欢迎。

有品牌兑领延长至10月

虽然已是中秋节，但仍有小部分消费者还未及时兑领月饼，而月饼票券上的提货期限一般都在9月24日（即中秋节当天），若是超过了时间还能领吗？

市民阮先生便在中秋小长假前夕收到了朋友赠送的哈根达斯月饼券，但节假日内一直没有时间兑领，“我在官方微信上查了下，这个牌子部分礼盒9月21日就截止了，有的可以到24日，但我可能都赶不上了。”昨天下午，哈根达斯方面发布了节后提领服务的提醒，其中提到，中秋过后仍为消费者提供月饼冰淇淋节后提领服务（个别礼盒除外），提领时间将持续至10月30日，国庆长假除外。而上海的节后提领店铺设在位于漕溪北路上的百脑汇门店。

此外，记者致电杏花楼、新雅等品牌后获悉，虽然月饼票上的提货期限多已截止，但中秋过后依然可以至指定门店兑领，一般提货时间将延长至本月底。