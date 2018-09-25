申城下月选出10名“最美的哥的姐”-重新擦亮出租车这张“城市名片”，让市民有实实在在获得感

晨报记者 钟 晖

近几年，受经营环境变化及互联网经济影响，申城出租汽车这张曾经引以为豪的 “名片”，其成色有些暗淡——行业管理和服务质量下滑，市民满意度有所下降。市交通委表示，出租汽车行业以首届进口博览会为契机，正在首次开展“上海出租汽车行业最美的哥的姐”评选活动，倡导每一个出租车驾驶员争做“最美的哥的姐”，激发从业人员提供规范优质服务的热情，重新擦亮这张城市名片，以崭新的精神面貌将 “出租小车厢”营造成“文明大世界”，让市民有实实在在的获得感。

此次评选活动由市总工会、市文明办、市建交党委、市人社局、市交通委联合主办。目前，已经产生了 40名“最美的哥的姐”大名单，将在本月底通过网络投票产生20名候选人。今年10月底，这20名候选人将通过决赛产生10名“最美的哥的姐”。记者近日从40名入围者中采访了其中两名佼佼者。

“年轻‘的哥’”献爱心

锦江出租汽车公司六分公司605车队驾驶员施鑫焰，今年34岁，但是从业已经15年，在此次“最美的哥的姐”入围大名单中，是最年轻的“的哥”。

在营运服务中，施鑫焰一直坚持着一个做法，那就是凡遇病人乘客去医院，他一律免单，并主动帮其挂号。对于酒醉的客人，他总是不厌其烦，帮助送到家。好多次，酒醉的客人讲不清楚地址，他都通过警署帮助，直到寻找到乘客住址。

今年7月14日上午10时许，骄阳似火，施鑫焰驾车途经银珠路。他突然看见，路边有一名脚部绑着厚厚绷带、无力瘫坐在轮椅上的老人及家属，连续扬招多辆亮着“待运”顶灯出租车，而出租车却接连扬长而去。

施鑫焰见此情景，停下车后径直走到她们身边询问情况。在与老人女儿交流过程中得知，她陪老人从医院动完右脚手术后准备打车回七宝的家，但在烈日下足足扬招了近40多分钟，路过的出租车司机不是嫌老人行动不便，就是一听目的地较偏僻便加油门扬长而去。为避免老人继续在太阳下暴晒，施鑫焰小心翼翼地将老人搀扶上车，又主动帮忙放置好轮椅车。

到达目的地后，施鑫焰又主动将老人背上四楼家中，并免收车费。

从2003年开始从事出租车营运工作，施鑫焰在锦江公司创造了“二无”记录，安全行车近60多万公里无事故，服务工作无投诉（含无责投诉）。在15年的营运服务中，施鑫焰始终坚持“三讲”：讲诚信、服务讲贴心、为人讲真心，并以此作为自己的座右铭。

四星“的姐”勇斗歹徒

陈洁是嘉定大众出租汽车有限公司的一名“的姐”，也是嘉定大众唯一的“四星级”驾驶员，还是临危不惧、勇斗歹徒的勇敢“的姐”。

“那是去年11月发生的一件事情，那天傍晚6点半左右，在嘉定青河路的嘉定双城门口，我正好放下一名客人，车外一名男子迫不及待拉开后车门上来了，说要去嘉定外岗青竹园。”陈洁说，当车开到距离目的地还有3公里的时候，男子突然说“我身体不舒服，你靠边停一停”，她就把车停在路边。这时已经是晚上7点，天已经暗下来。男子下车后，突然来到前车门坐到副驾驶座位。

又开了3公里到达目的地，这时，陈洁把后视镜旁边的小灯打开便于结账。小伙子将头伸向仪表盘处，假装是看计价器上的金额，突然伸手将车钥匙拔出，并从口袋里拔出一把刀对着陈洁，要求陈洁把灯关掉，陈洁说“不能关！”男子站起来想关灯，但不知道如何关，就在对方摸索的瞬间，陈洁用双手握住对方的持刀右手，奋力把刀从歹徒手中抢了下来。

随后，陈洁一边伸手按下报警器，一边威慑歹徒说“我已经报警了！”小伙子一听发慌了，抢了200元后仓皇逃离。接着，陈洁把车开到外岗派出所报警。

据嘉定大众公司介绍，陈洁进入车队17年来，从未发生过一起有责服务投诉，未发生过一起有责事故及违法驾驶行为。对遇到困难的乘客，总是能热情地伸出援手，替他们排忧解难，多次受到乘客的来电来信表扬，历年公司先进驾驶员评选都名列前茅。