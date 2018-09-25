2018年新开购物中心41个-颜值、品相、性格一样不缺

晨报记者 钱鑫□张怡薇

建筑大师摩西萨夫迪操刀设计的LuOne凯德晶萃广场，“有颜、有品、有格”，将店铺与建筑有机融合，以风铃幕墙、穹顶天窗、水景幕墙等唯美装置，打造喧嚣下的城市绿洲；上海首家老佛爷百货入驻上海陆家嘴中心L+M all，还有梦幻般的玻璃星空屋顶，给人浪漫唯美的购物体验；深受大人和小孩喜爱的“网红社会人”小猪佩奇室内乐园登陆LCM置汇旭辉广场，1100平方米超大空间，10个主题区将还原小猪佩奇动画中的场景；将购物与公园完美结合的复地·万科活力城，以“水之公园”、“屋之公园”和“绿之公园”相交融为室内设计风格，让消费者在购物的同时能更亲近大自然……

这是今年在上海新开业或即将开业的商业项目，首店入驻、建筑创新、主题乐园引进，在商场日益同质化的当下，这些项目正以全新姿态进入市场、面对消费者，注入活力。

前瞻式主题消费创新体验

由香港置地联手中国房地产标杆企业旭辉集团倾力打造的创新型商业综合体——LCM置汇旭辉广场日前亮相，该广场致力于用前所未见的丰富享受来启发消费者源源不断的生活灵感，其总体量达23万平方米，包括一座集合了创意生活、时尚消费、文化体验等多元业态的13万平方米购物中心。

该 广 场 以 “Let’s Create M ore”为理念，旨在打造未来城市灵感生活新地标。目前，LCM引入了约200家各品类商铺，几乎涵盖了从日常生活到潮流美学的所有需求，更有22%为品牌的全国或浦东首店。其中，“小猪佩奇”室内主题乐园还原了经典动画中的五彩世界，为小朋友带来惊喜的探索之旅；超大百丽宫影城PALACE Cinem a带来震撼感官的 IM AX视听享受；THE ALLEY、这一小锅作为全国首店，将在传统和创新的碰撞中颠覆味蕾。1500平方米精品酒吧街“嗨街”点亮浦东时尚夜生活；3000平方米“儿童主题乐园”满足萌娃成长的一切所需；2000平方米的“生态艺术公园”将商业置身于公园之中。

同时，一场重量级的文化IP活动——大英博物馆《亘古奥秘》流动体验馆在LCM同时揭幕。这是LCM与享誉全球的大英博物馆强强联手引入的著名文化IP。《亘古奥秘》流动体验馆带来了多达40件镇馆之宝的官方复刻珍品，包括揭开了古埃及文明神秘面纱的“罗塞塔石碑”、镌刻着世界上最早的史诗作品的“大洪水记录板”和被认为象征着古埃及巴斯苔特女神的雕像“盖尔·安德森猫”等。

旭辉集团总裁林峰先生表示：“LCM是旭辉集团与香港置地的首个合作项目，我们在业态布局和消费体验上实践了各种革新，希望以多维度的浸入式体验场景，培养新的消费习惯。”

高品质组合引领智慧生活

这是一座由建筑大师摩西萨夫迪操刀设计的城市绿洲，这也是一座会发光、闪耀的项目，业态布局丰富，以高品质为先导，把握个性化、品质化和体验化的消费新趋势，将提供晶萃、晶彩的生活，打造引领区域及整个上海的复合生活体验地。

作为全新一代综合体的代表，LuOne 凯德晶萃广场的主力店铺以升级姿态重磅出击，绿地全球商品直销中心G-Super精品超市，店铺面积超过2000平方米，注重品质化的购物体验；配备激光巨幕“STAR M AX”、杜比全景声环绕音响和“M X 4D”动感特效影厅的橙天嘉禾影城高端旗舰店，全方位满足大众盛宴级影视需求。

同时，LuOne也融入了更多带有科技感的租户品牌，例如，上海首家天猫IM V旗舰店，灵活运用AR、VR、RFID、人脸支付等技术为顾客创造丰富的互动场景体验；安德玛大陆地区首家新零售数字体验店——UNDER ARMOUR YOUTH，设置3D足型、3D身体扫描系统，以及互动液晶大屏等黑科技，带来满屏“智慧生活”。

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将维持优胜劣汰竞争格局

据统计，去年上海共新开36个商业项目，总面积约268.69万平方米，兴业太古汇、长宁来福士广场、上海万象城等多个知名项目集中亮相。据不完全统计，今年将有41个商业项目计划开业，总商业面积约396.41万平方米。

长期以来，不少消费者对于身边众多购物中心会有“脸盲”之感，主力店铺重合度高，“千店一面”。眼下，不少商场积极升级品牌结构，整体向中高端转移。在新世界大丸百货的商场定位中，国际知名品牌占40%，一楼拥有超过40个国际知名化妆品品牌。此外，港汇恒隆广场计划引入国际一线品牌，法国巴黎老佛爷百货将在陆家嘴中心开设首店，都将引导“中高端”消费从国外回流。

相信在未来一段时期内，百货业仍会竞争激烈，将继续维持前期的优胜劣汰、调整升级趋势，升级换代和调整品牌仍是百货企业的中长期任务。