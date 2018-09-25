“勇闯上海IFC”点亮XIN灯 最帅女飞行员宋寅任爱心大使-“XIN动全城”慈善展降年龄引来学生族

晨报记者 李媛颖

9月 22日，上海，“新地公益垂直跑 -勇闯上海IFC”在环贸iapm商场举办了一场暖心的公益亮灯仪式。作为本届比赛的爱心大使，“最帅女飞行员”宋寅空降“XIN动全城”慈善特展，不仅为圆满结束的儿童画展慈善售卖活动点亮“X IN动全城”的爱心之灯，更为三周后即将参加比赛的选手们加油助威，呼吁大家为贫困患儿的医疗救助出一份力，为脆弱生命带去爱和希望。

作为申城最具人气且真正经国际认证的垂直跑专业赛事，“新地公益垂直跑 – 勇闯上海IFC”今年共吸引了1700名垂直跑选手报名参加。今年各参赛组别全面降低了年龄限制，其中首次设立的“学生接力赛”组别也吸引了大批学生群体的加入，给赛事带来了一股蓬勃青春的朝气。10月14日，众多垂直跑爱好者们将同来自世界各地的专业级选手一起，向上海国金中心二期的1460级台阶发起挑战！

全城爱心接力

慈善画作周边义卖售罄

由“新地公益垂直跑 – 勇闯上海IFC”携手新闻晨报主办的“X IN动全城”慈善特展自9月17日起在上海环贸iapm商场外的i Garden下沉式广场以快闪形式展出。以“生命、爱心、希望”为主题的儿童慈善画作吸引了广大爱心人士的关注，300盏X IN灯艺术装置更是以令人惊艳的亮相成为了魔都新一代地标性展览，同时也成了爱心打卡的“网红”热门地。

与此同时，“新地公益垂直跑 –勇闯上海IFC”更于新闻晨报旗下电商平台“橙汁百货”同步举行了儿童慈善画作周边义卖活动，限量300件的义卖品自开放预售以来即受到善心人士的热烈欢迎，而“X IN动全城”慈善特展则配合以亮灯形式“直播”义卖实况，展览期间每卖出一件慈善周边即点亮一盏X IN灯。9月22日的爱心亮灯仪式上，300盏X IN灯得以全部亮起，不仅标志着预售以来这批慈善周边在10天内已尽数售空，也以暖心的方式告诉每一位爱心捐献者，义卖品筹得善款将与赛事报名费一起，不计成本全数捐赠给上海市儿童健康基金会，用于上海儿童医学中心贫困病童的救助。

新鸿基发展(中国)副总经理文志峰先生于现场致辞表示：“新鸿基地产于2012年首办‘新地公益垂直跑’，今年已迈入第七个年头。我们在上海与香港举办‘勇闯上海IFC’与‘勇闯香港ICC’双城赛事，除了倡导市民坚持健康积极的生活方式，也希望能借助比赛的慈善性质带动乐善好施的风气。希望更多好心人能加入到为爱助力的公益行动中来，帮助贫困患儿早日远离病痛。”

最帅女飞行员

以“飞行模式”为慈善助力

曾以“最帅女飞行员”为人们熟知的宋寅就职于东海救助局救助飞行队，现已任机长的她平日总是驾驶着直升飞机在海上救人，而今年成为“勇闯上海IFC”爱心大使的她依旧是以“飞行”的方式为慈善助力。在环贸iapm现场的亮灯仪式上，新鸿基发展(中国)副总经理文志峰先生与宋寅一同启动飞行器，再现了过去一周展览现场灯光装置逐渐点亮的过程。代表着全城爱心之力的“X IN”灯灯海，寓意“来自每一个你的点滴付出，终于汇聚成了照亮申城的慈善之光”，也宣告“X IN动全城”慈善特展在众人爱心助力下圆满结束。

宋寅在活动现场表示，首次出任赛事爱心大使的她在倍感荣幸之余更有满满的责任感，海上救助是她个人一生的事业，而公益慈善则是每个人都应该为之付出的事业。宋寅在仪式现场还谈起了不少海上救助的难忘经历，更不吝分享了她对慈善和爱新的认识。徐汇公安分局湖南路派出所民警张仁乐作为企业接力队代表、上海儿童医学中心副院长季庆英女士均莅临现场分享了各自对儿童慈善事业的体会。