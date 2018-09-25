“中夜，读《人民呼唤焦裕禄》一文，是时霁月如银，文思萦系……”1990年7月15日，时任福州市委书记的习近平写下《念奴娇·追思焦裕禄》。

多年来，习近平始终强调学习和弘扬焦裕禄精神。他曾动情地说，我们这一代人是深受焦裕禄同志事迹教育成长起来的，焦裕禄同志的形象一直在我心中。

“习近平同志先后3次来兰考视察，要求我们学习焦裕禄，对标焦裕禄，让群众更满意，把兰考发展好。我们一定牢记嘱托，人人争做焦裕禄式的好党员、好干部。”兰考县委书记蔡松涛接受本报记者采访时说。

焦守云（焦裕禄的二女儿）：

他进门就说是来走亲戚的

“本来有点紧张，但他进门就说，我是来走亲戚的，听了这话，我一下放松了很多。”焦裕禄的二女儿焦守云说。

2009年春天，在河南调研的习近平专程到兰考县焦裕禄纪念园拜谒焦陵。2014年，在第二批群众路线教育实践活动中，习近平选择兰考作为自己的联系点。同年3月17日，他到兰考实地指导教育实践活动，第一站就是焦裕禄同志纪念馆。

第一次到兰考考察时，习近平专程来到焦家小院，看望焦裕禄的子女和亲属。“他一一询问我们的身体、工作、生活情况，关心‘焦三代’的成长。”焦守云说，“他动情地说到，‘焦裕禄同志一直是我学习的榜样’，还问‘你们认为怎么学习焦裕禄’。”

“第二次见面时，我向他汇报，正在拍一部介绍父亲事迹的纪录片。”焦守云回忆，习近平询问了相关情况，叮嘱随行的中央有关部门负责同志：“这部纪录片可作为教育实践活动的教材。”

2014年3月17日晚，习近平来到焦裕禄干部学院，和兰考县基层服务型党组织建设培训班学员座谈。他说，学习焦裕禄时我上初中，当时政治课老师读报，读着读着便哽咽了，我们听着听着也流泪了。

正是在这个座谈会上，习近平提出了发人深省的“兰考之问”：焦裕禄在兰考工作时间并不长，但给我们留下这么多精神财富，我们应该给后人留下什么样的精神财富？

“百姓谁不爱好官？把泪焦桐成雨。生也沙丘，死也沙丘，父老生死系……”一首《念奴娇·追思焦裕禄》，表达了习近平对焦裕禄由衷的崇敬和立党为公、执政为民的责任担当。

“2014年3月18日，在兰考县汇报会上，总书记给我们诵读了这首词，现场所有人都被深深打动。”时任兰考县委书记、现任开封市委政法委书记王新军回忆说。

陈百行（兰考焦裕禄纪念园管理处主任）：

总书记说“八项规定”受到“十不准”启发

“我也是来学习的。”2014年3月17日上午，在焦裕禄同志纪念馆，习近平对前来参观学习的党员干部说。

纪念园管理处主任陈百行回忆：“总书记对每件展品都看得非常认真，走到印有焦裕禄制定的‘干部十不准’的展板前，他驻足良久。”

不准用国家的或集体的粮款或其他物资大吃大喝，请客送礼；一律不准送戏票，十排以前戏票不能光卖给机关或几个机关经常包完；一律不准到商业部门、合作社部门要特殊照顾……

“总书记仔细观看修改痕迹明显的‘十不准’底稿，认真听取讲解，并对随行人员说，中央在制定‘八项规定’时，曾受到‘十不准’的启发。”陈百行说。

2009年春，在兰考县干部群众座谈会上，习近平把焦裕禄精神概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。

再访兰考时，他对焦裕禄精神作出新的论述——要特别学习弘扬焦裕禄同志“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆情怀，凡事探求就里、“吃别人嚼过的馍没味道”的求实作风，“敢教日月换新天”“革命者要在困难面前逞英雄”的奋斗精神，艰苦朴素、廉洁奉公、“任何时候都不搞特殊化”的道德情操。

不搞特殊化，习近平以身作则。王新军说：“总书记在焦裕禄干部学院吃的是大锅菜，四菜一汤，住的是普通学员宿舍，离开时按照标准，交纳了食宿费。”

许静（时任兰考县行政服务中心工作人员）：

总书记要求把老百姓看成父母兄弟姐妹

“总书记要求我们像焦裕禄那样，把百姓当作自己的父母、兄弟姐妹来服务。”4年来，许静把习近平的要求当作座右铭。如今，她已是桐乡街道纪工委书记，被兰考县评为“焦裕禄式的好干部”。

2014年3月17日下午3时，习近平到兰考县行政服务中心考察。许静是办事大厅的工作人员，“总书记满面笑容，非常随和。看到一对新人来领证，他高兴地向他们表达诚挚祝福。”

在服务中心，习近平仔细询问焦裕禄民心热线、县地税局、县财政局、县规划局办事窗口的工作人员，了解工作流程。他与前来办事的群众交流，听到大家为“一站式”服务点赞，脸上露出满意的神情。

看见墙上贴着“服务忌语”：“还没上班，谁叫你来这么早？”“不知道”“你问我，我问谁？”习近平停下脚步，肯定这些“服务忌语”很细很实很有针对性。他说，对人民群众没有感情才会说“忌语”，把老百姓看成父母、兄弟姐妹，就不会说“忌语”。

习近平指出，窗口单位是查摆和解决作风问题的重点部门，要不断改进，使服务更加精细、规范、高效。他叮嘱工作人员，为民服务不能刮“一阵风”，不能虎头蛇尾，不能搞形式主义。

“总书记说，硬件好，固然好，但关键是服务要到位，说到底，要有一颗像焦裕禄一样为人民服务的心。”习近平的这席话，至今仍时时激励着许静。

闫春光（兰考县东坝头乡张庄村村民）：

总书记鼓励我早日脱贫

“总书记就像长辈一样，可随和了。”兰考县东坝头乡张庄村村民闫春光回忆当时情景，仍是一脸幸福。

2014年3月17日下午4时许，习近平来到闫春光家，同一家人唠家常。张庄村是焦裕禄防治风沙最先取得成功的地方。闫春光的奶奶张景枝，曾担任生产队的妇女队长，参与了当年的治沙工程。

闫春光10岁时父亲病故，一直跟着爷爷奶奶生活。10年前，考虑到老人年岁大了，在外打工的闫春光回乡办起了养鸡场，因为缺资金、缺技术，一度遇到了困难。

“总书记一进家门，先看厨房、奶奶的卧室，询问致贫原因，鼓励我早日脱贫；又到客厅，握着我奶奶的手，问她身体怎么样，有没有医疗保险。”闫春光说。

随后，习近平与乡、村干部和村民代表进行了座谈，他说：“跟大家面对面交流，能够了解人民群众的真实感受和实际要求，这个目的达到了。”他叮嘱当地干部要切实关心农村贫困家庭，因地制宜发展产业，促进农民增收致富。

2015年，闫春光申请到扶贫贷款，扩大养殖规模，县畜牧局定期提供技术指导。当年底，闫春光顺利脱贫。如今，他养了1万只蛋鸡，卖鸡蛋“每天赚1000多元”，还重新装修了房子，添置了家具，他把习近平“家访”的大照片挂在客厅中心的墙上。

去年3月，兰考在全省率先摘掉“贫困县”的帽子。众多行业龙头企业到兰考投资兴业，为当地注入新的发展动力。

雷中江（兰考县东坝头乡张庄村老党员）：

总书记听我说完带头鼓掌

“别看我今年80岁了，总书记来的那天我记得可清楚哩！”张庄村老党员雷中江笑着说。

2014年3月17日下午4点多钟，习近平在张庄村与干部群众座谈。雷中江坐在他对面。“会议没有主持人，也没摆鲜花和条幅，甚至连瓶水都没给总书记准备。”

座谈开始前，习近平说：“请大家讲，我们是来听的。”在听取发言的过程中，他一直认真做着记录。“看得出来，总书记就是想听听基层干部和老百姓的心里话。”雷中江说。

雷中江第一个发言，提了3点希望：一是希望群众路线教育实践活动不要搞“一阵风”；二是希望领导干部要向焦裕禄学习，到群众中去；三是希望老百姓的钱袋子鼓起来。

“总书记听我说完，带头鼓起了掌。我自豪得很！”雷中江很激动。

习近平在讲话中指出，作风建设要做好抓常、抓细、抓长的文章。他说，党的群众路线教育实践活动的主题——为民、务实、清廉，与焦裕禄精神高度契合。虽然焦裕禄离开我们50年了，但焦裕禄精神是永恒的。焦裕禄精神和井冈山精神、延安精神一样，体现了共产党人精神和党的宗旨，要大力弘扬。

4年多过去了，当天的情景时常浮现在雷中江脑海。“当年焦裕禄书记通过走访群众，总结出治‘三害’的经验；如今总书记来到我们中间，听基层干部讲，让普通老百姓说，他为弘扬焦裕禄精神作出了最好的表率！”