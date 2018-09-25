中秋夜，听听习近平的“家常话”

2018年09月25日 08:39 来源：学习小组

【学习小组按】

又到中秋月圆时。作为中华民族的传统节日之一，中秋节承载着国人对团圆和睦的美好追求，更蕴含着浓浓的故乡、家国情怀。

2015年9月23日，习近平在西雅图出席美国侨届欢迎接待会时，给现场侨胞带去了月饼和祝福。习近平说：“再过几天就是中秋佳节了。每逢佳节倍思亲。我知道，在座各位很思念万里之遥的祖国和亲人，祖国和亲人和牵挂着每一位海外游子。……欢迎大家常回家看看。我们这次来美国，给大家带来一些家乡的月饼，这事祖国人民的一点心意。”

确实，无论身在何处，国人的血脉里就有着对中秋月圆人圆的期待。这个中秋，让我们一起重温习近平的“家常话”和“家常事”。

谈团圆和睦：当今社会快速变化，但不能忘了人间真情

“月是故乡明，人是家乡亲”。2015年中秋节前，习近平在西雅图出席美国侨界欢迎招待会。他特地为当地华人带来故乡的月饼：“这是祖国人民的一点心意”、“欢迎大家常回家看看”。

在同年的春节团拜会上，习近平深情吟诵了家喻户晓的《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”声声含情，令人动容。

家团圆、人和睦是中国人传统而朴素的愿望。在2017年春节团拜会上，习近平连用三个“不要”提醒大家，再拼也不能忘了人间真情：“不要在遥远的距离中割断了真情，不要在日常的忙碌中遗忘了真情，不要在日夜的拼搏中忽略了真情。”

习近平是这么说的，也是这么做的。在他办公室的书架上，摆放着不同时期和家人在一起的温馨合照：他推着轮椅上年事已高的父亲、他牵着母亲的手散步、他与夫人彭丽媛合影、他骑着自行车载着年幼的女儿……

谈家风家教：家风好，就能家道兴盛、和顺美满

习近平历来重视家风和家教对人的塑造作用：“家长特别是父母对子女的影响很大，往往可以影响一个人的一生。”

父母的言传身教是习近平的宝贵财富。在给父亲习仲勋的信里，他深情写道：“从您身上要继承和学习的高尚品质很多”。他也记得儿时随母亲买小人书《岳飞传》的细节：“其中一本就是讲‘岳母刺字’，精忠报国在我脑海中留下的印象很深。”

“作为父母和家长，应该把美好的道德观念从小就传递给孩子，引导他们有做人的气节和骨气，帮助他们形成美好心灵，促使他们健康成长，长大后成为对国家和人民有用的人。”在会见第一届全国文明家庭代表时，习近平这样说。

“家风好，就能家道兴盛、和顺美满；家风差，难免殃及子孙、贻害社会。”“领导干部的家风，不仅关系自己的家庭，而且关系党风政风。”习近平不止一次敦促各级领导干部带头抓好家风：“要留留神，防微杜渐，不要护犊子”、“防止‘枕边风’成为贪腐的导火索”。他还发出严词告诫：“不要以为是干部子弟就谁都奈何不了了。”

十八大以来，多地先后试点“规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理工作”；十八届六中全会审议通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，也都对领导干部的家风问题提出了要求，将家风建设提到制度高度。

谈“小家”与“大家”：千家万户都好，国家才能好

“天下之本在家”。习近平谈家风家教，说的是小家，着眼的其实是“大家”。

“千家万户都好，国家才能好，民族才能好。”反之，“国家好，民族好，大家才会好。”2012年11月，参观《复兴之路》展览时习近平强调，每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。

为了“大家”的幸福，习近平有时要舍弃“小家”的团圆时刻。2001年，家人为父亲举办88岁寿宴，是难得一次的大团聚。当时的习近平公务繁忙，实在难以脱身，于是抱愧给父亲写了一封深情款款的拜寿信。

习仲勋听完来信，非常理解儿子，向家人、子女和亲朋们说：“还是以工作为重，以国家大事为重”，“为人民服务，就是对父母最大的孝！”

怀着一颗为人民服务的心，习近平把千千万万个家庭的美好生活作为奋斗目标。早年任职地方时，在正定，他跑遍了所有村；在宁德，他到任3个月就走遍了9个县；到任浙江后，他用一年多时间跑遍了全省90个县市区。

十八大以来，他数十次到国内各地考察。在菜市场中，他细细了解菜价和节日供应情况；在乡亲家里，他关心屋顶漏不漏、取暖怎样，看乡亲锅里饭菜、吃得好不好……

“只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素；只要群众对幸福生活的憧憬还没有变成现实，我们就要毫不懈怠团结带领群众一起奋斗。”这是习近平对党员干部的要求，也是他对自己的要求。

来源：人民日报社微信