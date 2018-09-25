【100秒漫谈斯理】这条“短腿”，必须补齐

《理学院》之【100秒漫谈斯理】系列之二十六

习近平总书记强调，没有农业现代化，国家现代化是不完整、不全面、不牢固的。当前，农业现代化仍然是“四化同步”的弱项，是我国现代化道路上必须补齐的一条“短腿”。

加快建设现代农业，要重点抓好以下四方面工作：

一、确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。解决好十几亿人吃饭问题始终是治国安邦的头等大事，是农业发展的首要任务。要巩固和提升粮食产能，提高农业良种化、机械化、科技化、信息化水平。

二、加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进种植业、林业、畜牧业、渔业等产业转型升级和融合发展，增强农业综合生产能力和抗风险能力，提高农业经营集约化、组织化、规模化、社会化、产业化水平。

三、调整农业结构，促进农村一二三产业融合发展。调整优化农业产品结构、产业结构和布局结构，促进粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加销一体、一二三产业融合发展，延长产业链、提升价值链。

四、发展多种形式适度规模经营，实现小农户和现代农业发展有机衔接。要积极培育家庭农场、种养大户、合作社、农业企业等新主体，健全利益联结机制，让小农户通过多种途径和方式进入规模经营、现代生产，分享现代化成果。

（“四化”指：新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化）

出品人：田舒斌

总策划：郭奔胜

总监制：周红军 肖 阳 汪金生

策 划：安传香

监 制：黄 玫

文 案：李洁琼 安传香

制 作：李俊豪 张庆辉 朱 皓

配 音：白 玉

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