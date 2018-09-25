秦平：系牢“安全结”，让“最大变量”成为“最大增量”

9月17日至23日，2018年网络安全宣传周在全国范围内统一举行。今年宣传周举办了网络安全技术高峰论坛、主题日活动、“巅峰极客”网络安全技能挑战赛等，表彰了网络安全先进典型。宣传周期间，各省区市也结合本地实际，统一组织了本行政区内的网络安全宣传周活动。中央国家机关有关部委也组织指导了本系统本行业网络安全宣传周活动。

造福国家和人民，互联网大有可为。经过24年发展，互联网已成当下中国经济创新商业模式、构建新的生产生活方式的重要引擎。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年6月，我国网民规模达8.02亿，互联网普及率为57.7%。安全是发展的前提，发展是安全的保障。2018年网络安全宣传周就厚植了网络安全知识，让网络强国安全基座更加牢固。

网络安全宣传周增强了安全意识。没有“安全”，网络就无法健康发展。2018年网络安全宣传周期间，多种多样的形式有效提升了全民网络安全意识和防护技能。比如在22日的青少年日中，就开展了网络安全绘画作品展示、网络安全微课展播、全国青少年网络安全微倡议接力、青少年网络安全知识互动答题游戏、“网络安全·青年的责任与担当”微博话题和短视频征集等活动，增强了青少年的网络安全意识。

网络安全宣传周繁荣了网络文化。随着互联网井喷式发展，网络文化也相应地从小大大、从无到有。只是网络也是把“双刃剑”，人们需要的是积极健康、向上向善的网络文化，而不是充满欺骗、暴力的网络杂草。2018年网络安全宣传周期间，举办网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等活动，尽皆有助于做强网上正面宣传，培育积极健康、向上向善的网络文化，在互联网这个最大平台和最大变量中凝聚共识。

网络安全宣传周清朗了网络空间。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益；网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。守护清朗网络空间，需要全社会齐心携手同行，更需要靠广大民众用心尽力当好“守护神”。引来强烈瞩目的国家网络安全宣传周，就为清朗网络空间注入了强劲动力。再加上“五个一百”网络正能量精品评选、“中国青年好网民”优秀故事征集等活动，都推动着网络正能量越来越充沛。

网络安全为人民，网络安全靠人民。维护网络安全是全社会的共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。提升网民网络素养，引导网民共同参与网络社会治理，也已经成为了强化国家网络安全保障的必然要求。从这个层面而言，网络安全宣传周就有助于巩固和扩大网络社会治理的群众基础，系牢“安全结”，让“最大变量”成为“最大增量”，聚合筑梦中国的强劲“网动力”。（秦平）