让白皮书告诉世界（侠客岛·解局）

9月24日，中秋。

这一天零时1分，美国政府对约2000亿美元中国商品加征10％的关税措施正式生效。同时，中国政府对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征5%—10%不等关税的措施正式生效。

也是这一天下午13时，中国国务院新闻办公室发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，旨在“澄清中美经贸关系事实，阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场，推动问题合理解决”。

大家知道，白皮书是国际上公认的正式官方文书，以白色封面装帧。这份3.6万字的最新官方文件，也是美国挑起贸易战以来，中方发布的数据最翔实、与贸易战关联度最高的一份。

那么，这本几万字白皮书究竟说了什么呢？

一

自1991年发布第一部白皮书以来，到2017年，中国已发表了90多部白皮书。中美贸易摩擦开始以来，中方曾于今年6月发布《中国与世界贸易组织》白皮书，强调中国将始终履行加入世贸承诺，也重申中国参与多边贸易体制建设的原则立场和政策主张。

今天的白皮书，第一大看点是，这是中国官方首次针对中美贸易摩擦问题作出专门发布。

白皮书除前言外有六个部分，列举了大量中美经贸关系的事实，直接批驳美国政府的“贸易保护主义”和“贸易霸凌主义”，并阐述了这种做法对世界经济发展的危害，当然，也表明了中国的立场。

换言之，面对美国“史上规模最大”的加征关税行为，中国以正式官方文件的形式，用数据和事例，对美国的“开战理由”作出回应。

比如，白皮书开篇就给中美经贸关系定性。首先，“中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家”，位置要摆正；再者，历史要理清：近40年来，中美经贸往来克服重重障碍，形成了“结构高度互补、利益深度交融的互利共赢关系”，也成为中美两国关系的“压舱石和推进器”。

但是，注意这个“但是”：自2017年以来，尤其是在“美国优先”的原则指导下，美国抛弃相互尊重、平等协商等国际交往基本准则，采取单边主义、保护主义、经济霸权主义，导致中美经贸摩擦短时间内持续升级，使中美经贸关系受到极大损害，也使多边贸易体制和自由贸易原则遭遇严重威胁。

从中美双方的国家定位，到中美双方的经贸历史回顾，再审视2017年以来的态势。“辛辛苦苦三十年，一夜回到解放前”的现状，责任在谁，其实是很清楚的。

这个道理国内大伙儿知道，但是白皮书，就是要把这个道理再明白无误地传递给世界，廓清舆论、以正视听。包括25日上午将为此专题召开的发布会，会有很多外媒记者到场。

二

白皮书第二大看点在于，既然篇幅这么大，那么我们不妨多用一点事实和数据，在全世界面前掰扯掰扯，看看美国给中国扣的帽子到底有没有道理。

大伙儿知道，美国挑起贸易战的理由，无外乎纳瓦罗在其被经济学界很不认同的《致命中国》中写的那些理由，比如“对华贸易，美国吃亏了”、“中国在进行强制技术转让”等，最终，美国以“公平贸易”的需求为由，宣布对中国商品加征关税。

那么，美国“吃亏”否？白皮书数据显示，美国对华出口增速明显快于其对全球出口。2017年，美国对华出口总额1298.9亿美元，比2001年中国刚加入世贸组织时的191.8亿美元增长了577%，远远高于美国对全球出口的增长率。

中国抢走了美国人的饭碗否？白皮书则披露了这样一组数据：

据美中贸易全国委员会估算，2015年美国对华出口和中美双向投资支持了美国国内260万个就业岗位。其中，中国对美投资遍布美国46个州，为美国国内创造就业岗位超过14万个，而且大部分为制造业岗位。

此外，中国制造产品还有助于降低美国的物价水平，为美国家庭节省了更多钱。报告指出，美中贸易全国委员会研究显示，2015年，中美贸易平均每年为每个美国家庭节省850美元成本，相当于美国家庭收入的1.5%。

说实话，所有的经济学原理都会承认这样的基础事实：贸易对双方有好处，尤其是物美价廉的中国制造，不仅给包括美国人在内的全世界消费者带来了实实在在的好处，而且帮助降低了其通货膨胀率。

“中国强制技术转让”成立否？白皮书数据显示，自2000年以来，中国对科研经费的投入以每年20%的速度增长；2017年，中国科研经费达到1.76万亿人民币，在世界排名第二；美国关税政策出台前的几次听证会，出席的美方企业也都一再说过了，“我们在华没有遭受过强制技术转让”。

再看专利。世界知识产权组织的报告显示，2016年中国的全球专利、商标和工业品外观设计申请量再创新高。其中，由中国受理的专利申请量超过美国、日本、韩国和欧洲专利局的总和，名列世界第一，中国专利申请增量占全球总增量的98%。

换言之，在所谓的“强制技术转让”说辞下，掩盖的是美国其实是受益者的事实。美国智库彼得森国际经济研究所的报告指出，中国使用外国技术的许可费和使用费一直飙升，2017年达到近286亿美元，比过去10年增加了近4倍。据中国有关方面统计，美国是中国第一大版权引进来源国，中国对美国支付的知识产权使用费从2011年的34.6亿美元增加至2017年的72亿美元，6年时间翻了一番。其中2017年中国对美支付占中国对外支付知识产权使用费总额的1/4。

三

白皮书的第三大看点在于，不仅有对于美方挑起贸易战理由的事实性驳斥，还引申得更远：详细列出了美国歧视他国产品、滥用“国家安全审查”、提供大量补贴扭曲市场竞争、使用大量非关税壁垒、滥用贸易救济措施等问题。

说实话，外国商品要进入美国确实不容易。根据联合国贸发组织2018年6月29日的一份报告显示，一棵树要进口到美国，需要满足54项卫生和植物检疫措施的要求。而在这些歧视、审查、壁垒等问题上，中国的“中签率”总是高得惊人。比如，2013—2015年，美国外国投资委员会共审查了39个经济体的387起交易，其中中国74起，占19%，连续3年位居“被审查国”之首。

再如，根据2018年7月17日的数据，美国现在还在生效的44项“双反”（反倾销、反补贴）措施中，58%是2008年金融危机之后采取的，其中主要针对的经济体，就是中国、欧盟与日本。

更需引起世界警惕的，是美国的所作所为对多边贸易机制和世界经济体系的影响。正如白皮书指出的那样，美国始终不忘“将国内问题国际化、经贸问题政治化”的老套路。比如，美国把国内政策和制度缺陷导致的失业归咎国际贸易，将国内矛盾转嫁他方。中国因为是美国贸易逆差的最大来源国，也就成为了主要受害者。

但事实却与“美国表述”相悖——联合国数据显示，自2001—2017年，中美贸易额增长了4.41倍，而在此过程中，美国的失业率从5.7%下降到4.1%。

其实，美国的贸易保护主义倾向和措施，不是今天才有的，这些年一直都有。只不过，过去的几十年间，双方的决策者看重经贸这一最稳定、关切最大的双边联系，一直本着务实的态度解决问题、求同存异。

2015年，美国前财长保尔森在出版的书中表达了自己的忧虑——

“美国经济停滞不前，贫富差异扩大，加之美国公司对中国市场‘不公平竞争’的担忧，煽动起保护主义的火焰。有太多美国人民开始接受一个错误而危险的观点：美国并没有从国际贸易中获益，包括与中国的双边贸易。这种观点在多个层面上都令人担忧，其中最为突出的就是贸易和投资，这是我们两国最紧密的经济联系，却正在遭受质疑和攻击。”

的确，像现在的美国政府这样，直接对“压舱石”和“稳定器”动手，对双边关系的伤害度可想而知。

四

白皮书的第四大看点是中国要做好自己的事情的信心和决心。“八个坚定”的立场是一贯的、鲜明的、坚决的：

中国坚定维护国家尊严和核心利益、中国坚定推进中美经贸关系健康发展、中国坚定维护并推动改革完善多边贸易体制、中国坚定保护产权和知识产权、中国坚定保护外商在华合法权益、中国坚定深化改革扩大开放、中国坚定促进与其他发达国家和广大发展中国家的互利共赢合作、中国坚定推动构建人类命运共同体。

“维护国家尊严和核心利益”意思是，你要打，我奉陪。中国可以谈判，但不能接受这种单边主义、霸凌式“拿枪顶着脑袋逼迫谈”的无理。同样，我们的应战，是为了“推进中美经贸关系健康发展”。这个健康发展，就是说有分歧没关系，我们要在谈判的框架、WTO、双边的框架里谈。这也是对多边贸易体制的维护——毕竟这一体制是当今全球化市场的体制基础。

后面几个“坚定”，更是给世界市场喊话：中国要做好自己的事，即便我们现在被动应战，也依然会保护在华外商的权益，保护产权和知识产权，深化改革与开放；同时我们还会跟任何希望同中国发展平等合作贸易的国家继续往来，而不是关起门来。世界的趋势不会以个人意志为转移，更多的人、更多的国家还是希望通过贸易互利互惠的，这一点我们有信心。

其实，中国的立场从来明确、一贯且坚定，只不过，在美方恐吓式的大棒、到处宣扬的舆论战下，我们也很有必要跟世界说个清楚，给市场的各个参与方讲明利害、吃定心丸。

应该说，太平洋足够大，容得下中美两国。中美两国经贸关系平稳发展，对两国人民都好，也对世界有利。处理中美经贸摩擦，最终推动问题得到合理解决，就要从增进互信、促进合作、管控分歧这个大目标入手。合作是中美两国唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。