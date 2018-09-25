新华时评：白皮书彰显中国应对经贸摩擦的坚定、沉着与理性

新华社北京9月24日电 题：白皮书彰显中国应对经贸摩擦的坚定、沉着与理性

新华社记者于佳欣、韩洁

9月24日，国务院新闻办发表了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，向国际社会澄清了中美经贸关系的事实，阐明了中方的相关立场。就在这一天，美国对华2000亿美元商品加征关税举措最终落地，中方反制措施随后同步实施。面对贸易摩擦升级，无论是中方的应对举措还是白皮书的发布，无不体现出坚定、沉着与理性。

近几个月以来，美国政府不顾国内外强烈反对，利用不断加征关税的手段导致中美经贸摩擦持续升级，从500亿美元到2000亿美元，甚至威胁要对全部中国输美商品加征关税，试图以极限施压逼迫中国妥协退让。从出台反制措施，到深化改革提速，从企业练好内功，到不断扩大开放……面对来势汹汹的关税风暴，我们早已多了一份淡定与坦然。而白皮书的发布，以一种客观公正的态度回顾中美经贸合作历史，澄清中美经贸关系事实，阐明中国的政策立场，正是这种坚定、沉着与理性的生动写照。

坚定、沉着与理性是面对眼前分歧不否认两国经贸往来历史的态度。知昔往方能鉴今日，越在贸易摩擦升级的当下，越需要我们从历史中寻找启发。摩擦分歧掩盖不了两国经贸互利共赢的本质，白皮书中列出的数字是最好的例证：中美建交近40年来，两国货物贸易额增长了230多倍，中国是美国飞机和大豆的第一大出口市场，美国是中国第二大服务贸易伙伴，2015年中美贸易平均每年为每个美国家庭节省850美元成本……两国经贸关系从来都是双赢而非零和博弈，这一从历史中得出来的结论，将为我们解决当下分歧、发展未来关系指明方向。

坚定、沉着与理性是在清醒认识两国经贸问题但不放弃寻求解决办法的努力。今年以来，以“美国优先”为借口，美国对中国进行了一系列污名化指责，并背弃承诺，不断升级贸易摩擦。认识到中美经贸关系不仅事关两国人民福祉，也关乎世界和平繁荣稳定的道理，我们做到了既尽最大努力维护中美经贸关系健康发展，又在维护国家尊严和核心利益上绝不让步；既坚持通过对话协商解决争议，又绝不在威胁恫吓下敞开谈判大门，这是在客观全面认识中美经贸关系后，中国政府成熟理智而负责任的行为。

坚定、沉着与理性更是面对风云变幻中国坚定不移办好自己事的信念。有信心、有决心、有能力应对各种风险挑战从来不是一句空话。面对充满不确定性的外部环境，应对挑战的信心和能力就来自于我们铆足干劲，办好自己的事。中国作为一个发展中国家，并非十全十美，但我们的优势在于愿意通过改革开放，不断学习改进完善自己，愿与其他追求进步的国家同发展、共繁荣。贸易战不会让我们退缩，反而会更加激发干劲：坚定实施创新驱动发展战略，推动经济高质量发展，发展更高层次的开放型经济，坚定推动构建人类命运共同体……这一切不仅仅是对外部挑战的回应，更是我们迈向高质量发展、全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的必然选择。

无论外部环境如何变化，认清中美两国经贸关系合作共赢的大局，把握经济全球化和中国未来发展大势，保持一份坚定、沉着与理性的心态，保持一种踏实向前的干劲，我们将继续坚毅前行。