习近平再谈乡村振兴战略，这几点很重要

来源：央视网

今秋，首个农民丰收节到来前夕，中共中央政治局9月21日就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。

“我们要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重，明确思路，深化认识，切实把工作做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作，在中央会议上、在调研考察中，他多次就“三农”问题发表重要讲话。此次集体学习前两个月，总书记就曾作出重要指示，强调把实施乡村振兴战略摆在优先位置。

定战略、明思路、论办法，习近平就实施乡村振兴战略的系列重要讲话，为开启城乡融合发展和现代化建设新局面指明了方向。

实施乡村振兴战略的顶层设计 总目标：农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标 总方针：坚持农业农村优先发展是总方针 总要求：产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是总要求 制度保障：建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系是制度保障 优先任务：打好脱贫攻坚战是实施乡村振兴战略的优先任务

实施乡村振兴战略要这么做 要按规律办事 实施乡村振兴战略，首先要按规律办事。 ●要突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，赋予双层经营体制新的内涵，不断提高农业经营效率。 ●注重发挥好德治的作用，推动礼仪之邦、优秀传统文化和法治社会建设相辅相成。 ●要走城乡融合发展之路，向改革要动力，加快建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，健全多元投入保障机制，增加对农业农村基础设施建设投入，加快城乡基础设施互联互通，推动人才、土地、资本等要素在城乡间双向流动。 ●要建立健全城乡基本公共服务均等化的体制机制，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。 必须加强领导 实施乡村振兴战略，各级党委和党组织必须加强领导，汇聚起全党上下、社会各方的强大力量。 ●要把好乡村振兴战略的政治方向，坚持农村土地集体所有制性质，发展新型集体经济，走共同富裕道路。 ●要充分发挥好乡村党组织的作用，把乡村党组织建设好，把领导班子建设强。 ●要创新乡村人才工作体制机制，充分激发乡村现有人才活力，把更多城市人才引向乡村创新创业。 处理好四大关系 在实施乡村振兴战略中要注意处理好以下关系。 ●一是长期目标和短期目标的关系。 要遵循乡村建设规律，坚持科学规划、注重质量、从容建设，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，切忌贪大求快、刮风搞运动，防止走弯路、翻烧饼。 ●二是顶层设计和基层探索的关系。 党中央已经明确了乡村振兴的顶层设计，各地要制定符合自身实际的实施方案，科学把握乡村的差异性，因村制宜，发挥亿万农民的主体作用和首创精神，善于总结基层的实践创造。 ●三是充分发挥市场决定性作用和更好发挥政府作用的关系。 要进一步解放思想，推进新一轮农村改革，发挥政府在规划引导、政策支持、市场监管、法治保障等方面的积极作用。 ●四是增强群众获得感和适应发展阶段的关系。 要围绕农民群众最关心最直接最现实的利益问题，加快补齐农村发展和民生短板，让亿万农民有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感，同时要形成可持续发展的长效机制，坚持尽力而为、量力而行，不能提脱离实际的目标，更不能搞形式主义和“形象工程”。