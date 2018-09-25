看事实！有关中美经贸的这些错误认知，刚刚中方逐条驳斥

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国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家知识产权局和国务院新闻办公室相关负责人介绍和解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书有关情况并答记者问。发布会由 国 务院新闻办公室副主任、新闻发言人郭卫民 主持。人民日报客户端第一时间梳理热点回应，我们一起来看。

贸易顺差反映在中国，但“利益顺差”在美国

商务部国际贸易谈判代表（正部长级）兼副部长傅自应：美国内一些人声称，中国进行不公平竞争，导致美国对华货物贸易出现巨额逆差，美国吃亏了，这个说法与事实不符、站不住脚，完全是一种误导。实际上，贸易差额只是交易量之差，而不是盈亏的多少。

总的看，美方在双边贸易中获利更大。美企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。可以说，贸易顺差反映在中国，但“利益顺差”在美国。

中国经济完全有能力对冲中美经贸摩擦带来的影响

国家发展改革委副主任连维良：毫无疑问，美国进一步对价值2000亿美元的商品加征关税，这会对中国经济带来直接和间接的影响，个别行业和地区受影响还会比较大。

但是，综合来看，风险总体可控，中国经济完全有能力通过扩大内需促进高质量发展来对冲影响。我们至少有三个方面的支撑：一是中国经济整体有韧性，二是内需有潜力，三是市场主体竞争力在不断增强。

所谓贸易战不符合人类和平发展的方向和未来

傅自应：现在有些人只看到了中国经济总量很大，贸易总量很大，但是没有看到人均经济总量、贸易总量、人均财富还很低。

我们是让那些穷人尽快脱贫，和全中国、全世界人民一道，在经济全球化的背景下，共同走向富裕？还是我们相互打仗，相互遏制，让穷人更穷，让富人更富，我们能这么做吗？

所以，对中国的遏制也好，所谓的贸易战也好，都不符合人类和平发展的方向和未来。纵观历史，战争也好、贸易战也好，都是要付出代价的。代价是谁承担？是人民。

何时重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方意愿

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文：什么时候能够重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方的意愿。中方对通过磋商、谈判解决经贸分歧的大门是敞开的。但是要想让谈判磋商有效果，必须要平等对待、相互尊重。现在美方采取了如此大规模的贸易限制措施，把刀架在别人的脖子上，这种情况下谈判怎么进行？只要有诚意，只要在谈判中平等相待，遵守诺言，谈判是可以找到出路的。

中国的补贴政策严格遵守WTO规则，没有造成不公平竞争

财政部副部长邹加怡：中国是世贸组织的成员国，补贴政策严格遵守WTO规则，并没有造成市场扭曲和不公平竞争。按照WTO关于补贴的透明度原则，中国严格按照要求定期向WTO通报相关的法律法规和具体措施的修订、调整和实施情况，自从我们加入世贸组织到现在为止，我们已经向世贸组织提交了上千份的通报。

在实践当中，如果有一些地方采取了一些禁止性的补贴，一经发现，我们也会坚决纠正。

理性看待部分外资外迁：会有更多企业来中国投资兴业

工业和信息化部副部长罗文：美国挑起和升级贸易摩擦，有一些外资企业出于分散风险、降低成本等考虑选择外迁，对这一问题我们应理性看待。第一，不回避问题，帮助企业排忧解难，切实为企业减税、降负。第二，不夸大问题，对中国市场的潜力和产业配套的优势充满信心。第三，继续按照自己的步伐和节奏进一步扩大开放，坚持市场化改革的方向。

相信会有更多的企业来到中国投资兴业，已经落户了的外资企业绝大多数会继续留在中国深耕发展。

贸易战没有给美国带来任何利益，停止贸易战是出路

王受文：美方挑起贸易战没有给美国带来任何利益。今年1-7月，中国从其他国家进口农产品大幅增长，从美国的农产品进口增幅很小；美国本是中国市场上最大的汽车供应国，但现在德国已超越美国，成为中国市场上最大的供应方；美国的贸易措施没有削减美国的全球贸易逆差，上半年美国不仅对中国的贸易逆差增长，对全球的贸易逆差也增长。

贸易战不符合中美贸易利益，也不符合美国的利益。停止贸易战是出路。

来源：人民日报客户端，整理：尚丹、裴苒迪

本期编辑：石磊、李娜