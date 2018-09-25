关于中美经贸摩擦，中国有话要说！

来源：中国经济网

今天上午，国务院新闻办公室举行发布会，商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、国家发展改革委副主任连维良、工业和信息化部副部长罗文、财政部副部长邹加怡、国家知识产权局副局长贺化介绍和解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书的主要内容。发布会由国务院新闻办公室副主任、新闻发言人郭卫民主持。

“美国吃亏了”完全是一种误导

问：对于中美双边经贸关系，美方认为中方采取了不公平的做法，让美国吃了亏，对此您怎么看？另外，对于中美经贸关系未来怎么看？

傅自应：美国吃亏了这个说法与事实不符、站不住脚，完全是一种误导。

贸易差额只是交易量之差，而不是盈亏的多少。美国在中美双边贸易中有没有吃亏，企业和消费者心里最清楚。

从生产看，中美两国处在全球产业链、价值链的不同位置，美国在高端，中国在中低端。中国企业更多的是赚取加工费，而美国企业从设计、零部件供应、营销等环节获益巨大。

从消费看，质优价优的中国商品走进了美国的千家万户，丰富了美国的消费市场，增加了美国消费者的福祉。总的看，美方在双边贸易中获利更大。美企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。可以说，贸易顺差反映在中国，但“利益顺差”在美国。

中美贸易不平衡还与美对华出口管制有关。美有关机构分析，如果放宽民用高技术产品对华出口限制，美对华贸易逆差可减少35％左右。中国想进口的东西美国不卖，也是造成目前中美贸易不平衡的重要原因。

贸易战给全球价值链带来了破坏

问：中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳向中国出口液化天然气以及其他重要的产品。在中美贸易战的背景下，第三国是否可以从中受益，对中国出口更多？

王受文：贸易战给全球的价值链带来了破坏，给正常的贸易带来了负面影响。美国可以成为中国LNG的重要供应方，但是由于美方采取了贸易限制措施，中国也不得不采取相应的应对措施。因此，对美国的LNG生产商来说，向中国这个重要市场的出口会受到影响，这是一个事实，也已经表现出来了。

中国是一个非常巨大的市场，而且愿意进一步开放，如果没有贸易战，中国这个市场会给所有的LNG供应商和供应国提供机会。

中国经济完全有能力对冲影响

问：中国经济是否能经受住中美经贸摩擦所带来的冲击？下一步，中国将如何应对中美经贸摩擦带来的经济下行压力？

连维良：综合来看，尽管影响不可避免，但风险总体可控，中国经济完全有能力通过扩大内需促进高质量发展来对冲影响。面对中美经贸摩擦的影响，党中央、国务院高度重视，采取了一系列积极措施，特别强调要做好我们自己的事，重点是六个稳，就是要稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

讲到如何应对中美经贸摩擦带来的经济下行压力，具体措施归纳起来是三个更加：一是更加有效地扩内需、补短板，二是更加有效地减负担、优环境，三是更加有效地调结构、提能力。

谈判、磋商一定要有诚意，遵守诺言

问：根据报道，中方已经拒绝了美方提出的关于磋商的要求，中方如何评论？何种情况下中方愿意重启高级别贸易谈判？最快什么时候可以重启？

王受文：什么时候能够重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方的意愿。中方对通过磋商、谈判解决经贸分歧的大门是敞开的，但是要想让谈判磋商有效果，首先，必须要平等对待、相互尊重。现在美方采取了如此大规模的贸易限制措施，把刀架在别人的脖子上，这种情况下谈判怎么进行？它不是一个平等的谈判和磋商。

第二，谈判、磋商一定要有诚意，遵守诺言。中美高级别的磋商已经进行了四轮，这些磋商取得了不少共识，双方甚至发布了联合声明，但是美方出尔反尔，抛弃这些共识，采取了贸易限制措施，这使得谈判没法进行下去。

中国的补贴政策以不可诉补贴为主

问：中国的补贴政策究竟是否符合WTO的相关规定？是否会造成不公平竞争？

邹加怡：在市场经济条件下，补贴是政府用来应对市场失灵、纠正发展不平衡的一种政策工具，这样一种政策工具在包括中美在内的世界各国都普遍使用。中国是世贸组织（WTO）的成员国，我们的补贴政策是严格遵守WTO规则的。WTO把补贴分成了三类：

第一类是禁止性补贴，主要是指出口补贴和进口替代补贴。

第二类是可诉补贴，也就是说有可能对国际贸易造成一定的扭曲和不公平，有可能损害成员国利益，成员国可以诉诸WTO的争端解决机制的补贴。

第三类是不可诉补贴，主要是指不会引起社会扭曲和贸易不公平的补贴，主要是用于支持研发、支持国家的落后地区以及支持企业达到新的更高的生态环境保护的标准等等这样一些补贴。

自从中国加入世贸组织以来，中国一直积极的推进国内政策的合规性改革，我们现在的补贴政策主要是以不可诉补贴为主，辅之以可诉补贴，对于禁止性补贴我们是全面取消的。同时，我们切实履行世贸组织的补贴与反补贴的措施协议，这里面规定了一些义务，比如说按照WTO关于补贴的透明度原则，中国严格按照要求定期向WTO通报相关的法律法规和具体措施的修订、调整和实施情况，自从我们加入世贸组织到现在为止，我们已经向世贸组织提交了上千份的通报，最近的一次通报是在今年7月份，我们向世贸组织提交了2015－2016年中央和地方补贴政策的通报，关于地方补贴的通报首次覆盖了全部的省级行政区域。

总体上来说，中国是严格遵守了对世贸组织的承诺，我们的补贴无论是补贴水平还是方式，都没有超过WTO允许的范围，并没有造成市场扭曲和不公平竞争。但是在实践当中，如果有一些地方采取了一些禁止性的补贴，一经发现，我们也会坚决纠正。

会有更多的企业来到中国投资兴业

问：美国对中国的商品加征关税，对全球产业链有什么影响？外资如果因此迁出的话，对中国的产业和国际的分工体系有什么影响？

罗文：美国对我国商品加征关税，将给全球产业链带来重大冲击和负面影响。它割裂了各国产业之间的联系，使全球产业链面临碎片化的风险；破坏了国际经贸规则，使全球的产业链陷入失序化的状态；降低了国际经济运行的效率，使全球产业链加剧了低效化风险。

关于外资企业外迁的影响：

第一，不回避问题，积极采取各种措施，帮助企业排忧解难，我们要继续深化“放管服”改革，切实为企业减税、降负，着力持续优化营商环境。

第二，也不夸大问题，我们要对中国市场的潜力和产业配套的优势充满信心。目前，还有一些企业在积极进入中国市场，大家知道，今年7月份美国的特斯拉公司决定在上海设立其在美国境外的第一家超级工厂。

第三，我们要继续按照自己的步伐和节奏进一步扩大开放，我们要坚持市场化改革的方向，进一步扩大对外开放，要落实目前中国政府宣布的各项对外开放的措施。

我们相信，会有更多的企业来到中国投资兴业，已经落户了的外资企业，我们也相信绝大多数企业会继续留在中国深耕发展。

美方挑起贸易战没有给美国带来任何利益

问：在您看来，美国的谈判者对于中美经贸摩擦有什么样的期望？他们希望从谈判中得到怎样的结果？

王受文：我们不知道美方为什么达成了共识又出尔反尔，实际上美方挑起贸易战没有给美国带来任何利益。

美国是中国农产品的一个重要进口来源地，但是今年1－7月份，中国从其他国家，包括巴西、澳大利亚进口农产品大幅度增长，从美国的农产品进口增幅很小。

美国原来是中国市场上最大的汽车供应国，但是现在德国已经超越美国，成为中国市场上最大的供应方。日本的汽车、德国的汽车都在中国市场上有增长，美国的汽车在中国市场上则出现下降。美国的贸易措施没有削减美国的全球贸易逆差，上半年美国不仅对中国的贸易逆差在增长，对全球的贸易逆差也在增长。

所以我们认为，贸易战不符合中美贸易利益，也不符合美国的利益。停止贸易战是出路。

去年中国企业对美国知识产权使用费逆差达50．7亿美元

问：美国政府指责中国知识产权保护不利，在某种意义上助长了窃取美国知识产权的行为，请问中方对此如何看待？中国准备如何进一步加强知识产权的保护？尤其是对于外资企业的知识产权保护？

贺化：关于指责中国知识产权保护不力的言论，是毫无依据也是站不住脚的。

中国加强知识产权保护的内在需求是客观存在的。当前中国正处于创新能力加快提升、创新主体快速发展的阶段。在今年7月份，世界知识产权组织和美国康奈尔大学所公布的全球创新指数报告中，中国位列17位，相较于去年提升了5位，首次进入全球最具创新力经济体20强。其次，在去年中国的发明专利申请中，逾九成来自于国内申请人。去年，中国的PCT国际专利申请达到了5．1万件，居全球第二。在今年上半年中国授权的发明专利中，国内申请的占近八成。在中国有效的发明专利中，近七成来自国内申请人。因此，中国的发展对于加强知识产权保护是有内在需求的，中国加强知识产权保护所取得的成效也是有目共睹的。

中国对国内外企业知识产权保护一视同仁，对国外的知识产权保护也得到了世界广泛的认同。

在过去五年中，国外来华申请发明专利和商标数量分别达到了65万件和84万件，年均增长分别为3．1％和10．3％。

在去年的全国知识产权保护社会满意度调查中，总体满意度是76．69分，其中在华外商独资企业是76．94分，略高于总体满意度，合资企业是80．16分，明显高于总体满意度。这两个主体是各类权利人主体中满意度最高的，充分说明外商独资和合资企业对中国的知识产权保护是满意的。

今年美国外交学者网站刊登了一篇文章，文章指出，外国企业在中国提起专利侵权诉讼的胜诉率超过80％，中国已经成为跨国企业发起知识产权诉讼的优选地。

去年中国企业对外付出的知识产权使用费达到286亿美元，其中对美国知识产权使用费的逆差是最大的，达到了50．7亿美元。如果中国没有一个比较好的知识产权保护环境，就不可能有这么高的使用费的付出了。

引导中小企业走“专精特新”的发展道路

问：一些致力于中美双边贸易的企业已经率先受到了波及，如何给这些企业一些具体的提示，帮助他们更好地应对这场风波？

王受文：对于中国企业来说，刚刚已经讲到，中国中央政府已经在六个方面采取措施来为企业的经营提供一个好的环境。

同时，企业也需要对风险有足够的准备，在出口方面、在国际市场开拓方面，这种风险是难免的，我们需要企业提升自己的竞争力，开拓多元化市场，提高自己的竞争力。

罗文：从今年1－7月份的统计数据来看，全国规模以上的中小工业企业运行总体平稳，工业增加值同比增长7％，主营业务收入同比增长9．5％，利润总额同比增长11．4％。

下一步：

第一，我们将继续扩大内需，发挥我国市场优势，引导中小企业走“专精特新”的发展道路。

第二，我们要积极开拓新的市场，重点支持中小企业参与“一带一路”建设，开拓沿线国家市场。

第三，我们要大力推进简政减税减费，激发中小企业发展活力。

外资企业和中方合资是契约谈判，政府没有强制

问：美国多次指责中国政府强制技术转让，请问您对此有何评论？

王受文：在中国所有的法律法规、政策文件中，都没有强迫外国企业把他们的技术转让给中国企业。而且，为了防止有政府机关利用自己的影响给外资企业施加压力，要求他们转让技术给中方企业，今年中国国务院专门发文，要求各级政府不得利用行政手段强制技术转让。

外国企业到中国来投资，在绝大多数领域都可以建立独资企业，建立独资企业不存在技术转让的问题。我们的外商投资负面清单，要求合资的行业越来越少。

确实有少部分行业要求中外合资，这个要求是中国在加入世贸谈判时，美、欧、日和其他WTO成员都接受的。作为谈判结果，中国有权利要求某些行业外资以合资方式进入中国，这是大家认可的。

合资是不是强制技术转让呢？有的企业说合资时我就得转让技术，我如果不转让技术没人跟我合资，所以这就是强制转让，我们说不是。外资企业和中方的合作伙伴在谈，这是平等的市场主体，平等的民事主体之间的谈判，是契约谈判，是企业的自由选择，是企业的平等磋商，政府在里面没有发挥作用，政府没有强制。实际上，很多的合资企业在中国发展的很好，美国的福特公司在中国的合资企业生产的汽车超过在美国生产的汽车，福特在中国获得的利润超过在美国获得的利润。

提到强制，现在有一些国家搞所谓的强制技术不准转让，比如说他们搞出口限制，不让出口一些产品、一些技术，这是政府的命令，政府的法律法规，这才叫强制。

政府将出台一系列政策措施稳定外贸发展

问：此轮中美经贸摩擦会对今年我国外贸发展产生多大程度影响？什么样的影响？

傅自应：据中国海关统计，今年1－8月份，中国进出口总额3．02万亿美元，增长16．1％，其中出口1．6万亿美元，增长12．2％，进口1．41万亿美元，增长20．9％。这组数据表明，中国今年以来进出口延续了稳中向好的态势，结构持续优化，质量和效益也有比较好的表现。虽然有一些贸易摩擦，但是稳中向好的态势还在延续。

中国中央政府不久前研究，要采取一系列政策措施稳定外贸发展，帮助企业渡过这个难关。需要强调的是，中国采取稳定外贸发展的任何政策措施都是符合WTO规则的。预计这些措施很快会陆续出台。只要我们始终坚持经济全球化，始终坚持国际贸易自由化，始终维护多边贸易体制，维护国际贸易秩序，我相信中国企业与世界各国开展经贸合作的潮流是不可逆转的。（来源：经济日报客户端）

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