【国际锐评】“利益顺差”的美国吃了什么亏？

来源：中央广电总台国际在线

在已持续半年不断升级的中美经贸摩擦中，美方抱怨之一就是美国对华贸易有巨大逆差，“美国吃了亏”。这也是美国对加拿大、墨西哥、欧盟、日本等主要贸易伙伴输美产品强征关税的原因之一。那么，美国真的是在对华贸易中吃了亏吗？真相到底如何？

中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应星期二（25日）在北京表示，贸易差额只是交易量之差，而不是盈亏的多少。美国在中美双边贸易中有没有吃亏，企业和消费者心里最清楚。这位会计专业出身的官员一语中的地指出，在中美经贸合作中，美国企业获得的利润远超中国企业，贸易顺差反映在中国，但“利益顺差”在美国。

“利益顺差”在美国是中美双边经贸关系的真实写照。经过近40年发展，中美两国经济深度融合、相互依赖。中美双边贸易规模已达到7000亿美元，美资企业在华年销售收入也达到了7000亿美元，利润超过500亿美元。

人们看到，中美两国处在全球产业链、价值链的不同位置，美国在高端，中国在中低端。也要看到，中国企业更多的是赚取加工费，而美国企业则从产品设计、零部件供应、营销等环节就已获益巨大。比如，在美国设计研发、在中国组装生产、在全球市场销售的苹果手机。根据高盛公司2018年研究报告，如苹果公司将生产与组装全部转移到美国，其生产成本将提高37%。

从消费环节看，大批质优价优的中国商品走进了美国的千家万户，丰富了美国消费者的选择，降低了生活成本，提高了美国民众特别是中低收入群体的实际购买力。美国贸易全国委员会研究显示，2015年，中美贸易平均为每个美国家庭节省850美元成本。

中国作为全球一个巨大而快速增长的市场，中美经贸合作为美国企业提供了大量的商业机会。据美中贸易全国委员会《2017年度美各州对华出口报告》，2017年每个美国农民平均向中国出口产品1万美元以上。中国商务部统计显示，美国通用汽车公司在华拥有10家合资企业，在华产量占到其全球产量的40%，美国高通公司在华芯片销售和专利许可费收入占其总营收的57%。

这些事实，能够证明美国企业和消费者吃亏了吗？

从根本上看，自由贸易的实质是一个愿意买、一方愿意卖。美方购买更多的中国产品，自然会带来更多的贸易逆差，并不是因为“强买强卖”，而是源于中美两国经济结构、国际产业分工等多种因素。

贸易竞争力源于产业竞争力，竞争力强的产业出口相对多。美国在汽车、飞机、农产品、服务业等优势产业一直都对华保持大顺差。比如，2017年中国自美进口汽车131亿美元，对美出口汽车14亿美元，美国的汽车出口额几乎是中国的10倍。据本周一公布的《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书披露，2017年美国出口中57%的大豆、25% 的波音飞机、20%的汽车、14% 的集成电路、17% 的棉花都销往中国。

在中美经贸关系中，美国人最不愿意谈的就是它对华超过540亿美元的服务贸易顺差。根据美国商务部统计，截至2016年，中国内地到访美国游客数量连续13年增长，其中12年的增速达到两位数。而据中国官方统计，美国是中国学生出境留学第一大目的地，2017年中国在美留学生约42万人，为美国贡献了约180亿美元收入；中国对美国支付的知识产权费用从2011年的34.6亿美元增加到2017年的72亿美元，六年时间翻了一番。

事实上，中美贸易不平衡还与美对华出口管制有关。据美国有关机构分析，如果放宽民用高技术产品对华出口限制，美对华贸易逆差可减少35%左右。

事实证明，中美经贸往来获益大致平衡，而且美方净收益占优。享受中美贸易“利益顺差”的美国，其所宣扬的“美国吃亏论”没有说服力。（国际锐评评论员）（网站首页图：晨报微信制图）