合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体——非洲国家领导人和国际组织负责人热议中非合作论坛北京峰会（下）

来源：人民日报客户端



莫桑比克马拉夸内第一小学的孩子们迎接“万村通”项目。

李 超摄



2016年10月3日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴附近，一列试运行列车在亚吉铁路上行驶。

新华社发



7月25日，第五届中非民间论坛与会嘉宾走访四川青神县，现场体验竹编工艺。

本报记者 王海林摄

非中关系进入了黄金时代

塞内加尔总统 萨 勒

本次中非合作论坛北京峰会组织有序、讨论高效，取得了圆满的成功。此次峰会确定塞内加尔为下任中非合作论坛共同主席国，我很高兴能够接过论坛共同主席的职务，与习近平主席一起继续为我们中非合作的共同目标而努力。

自从2014年2月对中国进行国事访问以来，我与习近平主席多次会面，今年7月我们荣幸地在塞内加尔接待了习近平主席。每次与习近平主席会面，我都能领略到他具有全球视野的深邃与睿智，感受到他致力于非中关系发展的坚定与真诚。

今年是中国改革开放40周年，同时也是中非合作论坛积极推动中非关系发展的第十八个年头。18年来，我们不断加强相互了解，加深政治关系，密切经贸合作，取得了重要成果。非中关系已经进入了黄金时代。

中国与非洲国家相互信任，非中关系持续发展，这是因为非中关系是建立在反殖民斗争中结下的深情厚谊基础之上的，也是建立在平等相待、相互尊重与互利共赢的原则之上的。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会以来，非中双方进一步密切联系，加速推进合作项目落实。感谢中方积极履行在约翰内斯堡峰会上提出的中非“十大合作计划”以及相关资金支持等承诺。

此次北京峰会通过了《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛——北京行动计划（2019—2021年）》两个重要成果文件，推出了以实施“八大行动”为核心的上百项全面深化非中合作的新举措。我相信非中双方将会在真实亲诚理念的指引下进一步巩固上述合作成果。非方再次重申坚定支持一个中国原则。我们与中国所进行的合作进展都很好。展望未来，我们的合作前景更加广阔。

2019年中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，非洲全力支持中国办好此次论坛以及办好即将在上海举行的中国国际进口博览会。非中全面战略合作伙伴关系也应当坚持着眼长远，持续、清晰地审视当前与未来的全球性挑战。根据这一精神，正如北京宣言所展示的精神一样，中国与非洲应该始终相互支持，而这也是我们希望共同构建的中非命运共同体的应有之义。也正是本着这一精神，我们一同致力于构建和平的国际关系以及更加开放、公正和包容的全球治理体系。我愿本着上述原则，与我们的中国朋友一道，进一步推动论坛取得更多成果，让非中关系迈上新台阶。

非中合作种种好处对各方都有益

卢旺达总统 卡加梅

非中之间在平等、相互尊重、互利共赢基础上开展务实合作，这是18年前我们成立中非合作论坛的初衷。自中非合作论坛成立以来，中国为推动论坛的发展做出了很多努力。这充分表明，一个更加强大的非洲是重要的发展机遇。中国的行动向世界证明，同非洲合作前景广阔。中非合作论坛契合非盟《2063年议程》，已经成为非中合作的有力引擎。非中合作给非洲带来了巨大变化，也改变了非洲在世界上的地位。也正因为这样，我们希望不断用好中非合作论坛的合作机遇。

我们对中非命运共同体的未来有着共同的愿景。我们将继续加强在工业、信息技术、基础设施建设和贸易等方面的合作；还将共同拓展包括保护环境、推进医疗卫生、促进人文交往、维护和平安全等新的合作领域。通过更加密切的合作，以及不断评估合作进展，我们也能够不断实现合作机制升级。我相信中非合作论坛一定能百尺竿头更进一步。

非洲国家也需要再接再厉。在合作项目中，非洲要更多发挥主观能动性，不断改善项目管理，同时鼓励私营部门更多地参与。非洲各国也要清楚地阐明合作需求与重点，并一以贯之，注重同国际市场的互联互通。非洲希望成为“一带一路”密不可分的一部分。随着非盟的改革，非盟一定能够在今后非中合作中发挥更有效的作用。

非中关系是健康而富有成果的，这一点显而易见，任何人都不应当有任何误读。非洲不是一个零和博弈的角力场，同中国的关系发展并不以任何第三方为代价。非中合作所带来的种种好处对各方都有益。

习近平主席亲力亲为推动非中合作，我对此表示诚挚敬意。习近平主席多次到访非洲，所做出的努力，充分表明了非中关系富有活力；中国的努力，充分表明中国是非洲可以依靠的互利共赢的伙伴和朋友。我相信，只要共同努力，就能实现非中人民共同憧憬的、更加繁荣开放的未来。

非中成功合作让世界变得更美好

非盟委员会主席 法 基

中国历史悠久，文化灿烂，有着光荣的奋斗史。中国在发展过程中取得的巨大成就令人瞩目。此次中非合作论坛北京峰会具有特殊意义。这一峰会既让我们回顾光荣历史，又展望了非中合作的美好前景。

本次峰会召开恰逢国际形势出现令人担忧的变化。单边主义现象有所抬头，这种局面给世界和平安全带来严重后果，阻碍了更加公平公正的国际秩序的形成。非盟积极致力于建立一个平等互利的新的多边主义，加深国与国之间的理解。

本次峰会给我们带来双重机遇：一方面，重申坚持多边主义；另一方面，为建立一个真正包容和与时俱进的全球治理体系打下基础。因此，国际金融机构和联合国安理会的相关改革就成为越来越紧迫的任务。我们也应该进一步提高全球标准的透明度。在充满不确定性的格局下，非中合作已经成为我们期待的新的国际治理体系的坚实基础。非中伙伴关系的精神让我们大踏步前行。

非中关系建立在互相尊重、合作共赢的基础上，我们的合作涵盖经济、基础设施建设、安全等领域。双方在各领域合作都取得了丰硕成果。中国在非洲援建的众多基础设施就是全方位合作的体现，中国参与在非维和行动，双方在众多共同关心的领域均保持着战略对话。9月2日，非盟驻华代表处和布基纳法索驻华使馆开馆，这标志着中国与论坛非方成员互设代表机构实现了全覆盖。非盟也在改革，旨在成为非洲大陆真正的代言人，也推动非中对话不断加强。

本次峰会将推动非洲一体化建设，为非洲发展提供助力。几个月来，随着自贸区协议、人员自由流动、非洲单一市场建设等领域的推进，非洲一体化进程提速。这些举措将会促进非洲互联互通，为非中合作提供更有利的环境。

我认为，对地区基础设施项目和工业农业项目的大量投资十分重要，我们也应该重视创新和高新技术的发展，让非洲赶上第四次工业化浪潮，在这方面中国有不少成功经验值得借鉴。非盟欢迎“一带一路”倡议，我们应该进一步将非盟《2063年议程》和“一带一路”倡议对接起来。有些人提出担忧，认为债务威胁到非洲国家独立；有些人则提议为了避免这些危险，非洲应该拒绝包括中国在内的外来帮助。我觉得这些担忧和提议都是没有道理的，习近平主席宣布的“八大行动”，正是中国对非援助的具体体现。

在新时代，我们会更加支持非洲基础设施建设和非洲一体化建设，在非洲和中国之间建立更加紧密的关系。我们还要更加积极地在非洲实现和平与安全，以实现“2020年平息非洲枪声”倡议的目标。我们的共同任务就是推进双方的合作，保证北京峰会的后续行动得以落实。

非中有着长期友好交往的历史，也有着相似的发展经历。随着非中合作的深入，非中在贸易、人文等多个领域取得长足进步。我相信，我们的合作可以为人类谋求一个美好的未来。非中人口占世界人口的1/3，任何人忽视这一点，就无法看清世界大势。非洲和中国的成功合作充分证明，双方有能力让世界变得更美好。

构建繁荣和共享的未来

尼日利亚总统 布哈里

西非经济共同体所在区域占非洲人口和国内生产总值的30%左右，西非经济共同体的成员国正在制定一系列的相关政策，以促进实现稳定的内生增长。感谢中国持续加大对这一区域的投资，帮助我们构建繁荣和共享的未来。

中国目前是西非经济共同体区域最大的投资国，中国的投资涵盖了基础设施、能源、农业、矿业、医疗卫生等多个领域。此外，中国在紧急人道主义援助以及应对气候变化等方面，也给予我们宝贵的支持。目前在我们所在的次区域，包括铁路、电力、机场以及公路等在内的各项目正在顺利推进，其中很多都是得到了中方的支持。

西非经济共同体成员国处于不同的发展阶段，中国的投资无疑是帮助我们实现发展和推动一体化建设的重要助力。同时，我们仍然需要依靠自身的努力实现经济转型。西非国家拥有丰富的旅游资源，在中国的支持下，我们要进一步加强旅游基础设施建设，帮助我们的人民提高经济发展能力，以创造就业、消除贫困。与此同时，西非经济共同体成员国积极参与“一带一路”建设，我们希望西非地区能够得到更多的中国直接投资。与此同时，我们也期待着积极参与即将在上海举行的中国国际进口博览会。我相信这能够进一步扩大西非国家商品和服务的对华出口，有助于实现经济的多元化，摆脱对农业和矿业的过度依赖。

齐心协力巩固非中合作成果

毛里塔尼亚总统 阿齐兹

中国和北非的友谊源远流长，古丝绸之路曾是双方人民在经济、贸易和文化上紧密联系的桥梁。

北非地区国家面积约900万平方公里，我们有着潜在的消费市场，消费人群超过2.4亿人。同时，北非地区国家地缘战略位置独特，都濒临红海、地中海和大西洋，拥有重要的海上通道。此外，北非国家在能源、矿产、农业、渔业、畜牧业和旅游等领域都拥有丰富资源，这也为北非国家吸引了大量的工业和贸易投资。非中之间有着良好的贸易合作。这得益于双方领导人对发展双边友好关系和务实合作的强烈意愿。我想特别强调的是，非洲大陆自由贸易区逐步建成，非洲国家发展道路也逐渐形成，与此同时，中国提出的“一带一路”倡议为中国同包括北非在内的非洲国家投资贸易合作升级提供了重要机遇。

北非国家同中国及其他非洲国家一样，都十分希望能够深化人民间的相互理解与合作，促进世界的和平稳定与可持续发展。这要求我们要齐心协力，通过互利共赢的合作，来巩固我们的既有合作成果。与此同时，非中工商界人士也应该负起其应有的责任，更好地利用北非地区国家的投资和发展机遇，在为自己盈利的同时，也为推动非洲国家的发展作出应有的贡献。