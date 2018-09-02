[视频]国新办发布会：解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国新办今天举行新闻发布会，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家知识产权局和国新办有关负责人出席发布会，对《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书的有关情况进行了介绍和解读，并回答了中外记者提问。

国新办副主任郭卫民表示，白皮书全面介绍中美经贸关系的基本事实，系统阐释中国关于中美经贸摩擦的政策立场，阐明中美经贸关系互利共赢的本质，阐明美国政府的贸易保护主义和贸易霸凌主义行为对世界经济发展的危害，展示中国坚定维护国家利益、坚定维护多边贸易体制的决心和意志。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应介绍说，白皮书从货物贸易、服务贸易、相互投资等多个角度，系统阐述了中美经贸关系的互利共赢特征。美国在与中国的经贸交往中获得了广泛、巨大的经济利益，所谓“美国吃亏论”是站不住脚的。

在回答记者提出的中国经济是否能经受住中美经贸摩擦所带来的冲击时，国家发展改革委副主任连维良表示，尽管影响不可避免，但至少有三个方面的因素支撑了风险总体可控。包括中国经济整体有韧性，内需有潜力，市场主体竞争力不断增强。

此外，商务部副部长王受文、工信部副部长罗文、财政部副部长邹加怡、国家知识产权局副局长贺化还分别就中美何时重启高级别贸易谈判、美国加征关税对全球产业链的影响、中国的补贴政策以及知识产权保护等问题回答了记者提问。