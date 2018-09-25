污名化指责站不住脚！五部委负责人解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书

来源：央广网

央广网北京9月25日消息（记者佟亚涛 严红霞）国新办今天（25日）上午召开新闻发布会，邀请商务部、国家发改委、工信部、财政部、国家知识产权局相关负责人，介绍、解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书相关内容，澄清事实，阐明立场。

五部委负责人解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书（图片来源：中国网）

白皮书是国际上公认的正式官方文书。9月24日发布的这份3.6万字的文件，也是中国官方首次针对中美经贸摩擦问题专门发布白皮书。针对美国《对华301调查报告》中对中国所谓“经济侵略”“不公平贸易”“盗窃知识产权”“国家资本主义”等污名化指责，白皮书用详实的数据和事实一一驳斥。

一、“美国吃亏论”站不住脚。贸易顺差在中国，但利益顺差在美国。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应说，这种“美国吃亏论”，与事实不符、站不住脚。学会计专业出身的他在发布会上也给中美经贸算了一笔账：“中美经济深度融合、相互依赖，双边贸易规模已达到7000亿美元，双向投资存量超过2300亿美元，美资企业在华年销售收入7000亿美元，利润超过500亿美元。中美双方的共同利益远大于分歧。”

商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应（图片来源：中国网）

傅自应说，贸易差额只是交易量之差，而不是盈亏的多少。贸易顺差反映在中国，但“利益顺差”在美国。“从生产看，中美两国处在全球产业链、价值链的不同位置，美国在高端，中国在中低端。中国企业更多的是赚取加工费，而美国企业从设计、零部件供应、营销等环节中获益巨大。美国企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。”

二、中国明确要求，不得强制技术转让。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，中国所有的法律法规、政策文件中，都没有强迫外国企业把他们的技术转让给中国企业。事实上，今年国务院专门发文，要求各级政府不得利用行政手段强制技术转让。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文（图片来源：中国网）

王受文说：“外国企业向中国出口产品，中国的大门是敞开的，没有任何障碍。如果他们想要把技术卖到中国，也完全是自愿的，没有任何障碍。是谁在谈？是外资企业和中方的合作伙伴在谈，这是平等的市场主体、平等的民事主体之间的谈判，是契约谈判，是企业的自由选择，是企业的平等磋商，政府在里面没有发挥作用，政府没有强制。”

三、在华外资、合资企业对中国知识产权总体满意。

去年，中国的PCT国际专利申请达到了5.1万件，居全球第二。在中国有效的发明专利中，近七成来自国内申请人。

在新闻发布会上，国家知识产权局副局长贺化介绍，在华外资企业、合资企业对中国知识产权满意度高于总体满意度。“去年的全国知识产权保护社会满意度调查显示，去年的总体满意度是76.69分，其中在华外商独资企业是76.94分，略高于总体满意度，合资企业是80.16分，明显高于总体满意度。这两个主体是各类权利人主体中满意度最高的，充分说明外商独资和合资企业对中国的知识产权保护是满意的。”

国家知识产权局副局长贺化（图片来源：中国网）

贺化介绍，下一步将从“严、大、快、同”四个方面入手，强化知识产权保护。“所谓‘严保护’，主要是我们正在推动专利法和著作权法的修改，在知识产权领域全面引入惩罚性赔偿制度。所谓‘大保护’，主要是依法加强行政执法，强化司法保护，同时我们还通过仲裁调解等方式来实现构建大保护格局。所谓‘快保护’，主要是我们在全国各地建立了19个知识产权保护中心，实现快速审查、快速确权、快速维权的协调联动。所谓‘同保护’，主要是推动中外企业、大中小型企业等各种主体之间的平等保护。

四、中国补贴政策严格遵守WTO规则。

财政部副部长邹加怡表示，我国的补贴政策是严格遵守WTO规则的。邹加怡介绍，WTO把补贴分为三类，第一类是禁止性补贴，主要是指出口补贴和进口替代补贴；第二类是可诉补贴，指有可能对国际贸易造成一定扭曲和不公平，有可能损害成员国利益，但是成员国可以诉诸WTO争端解决机制的补贴；第三类是不可诉补贴，指不会引起社会扭曲和贸易不公平的补贴，主要用于支持研发、支持落后地区发展、支持企业达到更高环保标准的补贴。

目前，中国的补贴政策主要是以不可诉补贴为主，辅之以可诉补贴，全面取消禁止性补贴。同时，中国一直积极地推进国内政策的合规性改革。

财政部副部长邹加怡（图片来源：中国网）

邹加怡说：“我们切实履行世贸组织的补贴与反补贴的措施协议，这里面规定了一些义务，比如说按照WTO关于补贴的透明度原则，中国严格按照要求定期向WTO通报相关的法律法规和具体措施的修订、调整和实施情况。自从我们加入世贸组织，到现在为止，我们已经向世贸组织提交了上千份通报。最近的一次通报是在今年7月份，我们向世贸组织提交了2015-2016年中央和地方补贴政策的通报，关于地方补贴的通报首次覆盖了全部的省级行政区域。”

中美经贸摩擦总体风险可控

关于中美经贸摩擦对中国经济和全球产业链的影响，以及未来中美经贸走势，发布会也做了回应。本周一开始，美国对价值2000亿美元的中国进口商品加征关税正式生效，中美双边经贸摩擦升级。

国家发展改革委副主任连维良介绍，美国进一步加征关税，会对中国经济带来直接和间接的影响。但是综合来看，风险总体可控。“我们说风险总体可控，至少有三个方面的支撑。首先，中国经济整体有韧性。中国经济的一个重要特点是产业门类齐全，构成多元，不同部分之间可以相互补充和替代，在应对外部冲击时往往能够表现出很强的弹性和韧性。第二，中国经济内需有潜力，国内市场潜力十分巨大。第三，市场主体的竞争力在不断提升，不断增强适应市场的能力、开拓市场的能力和科技创新的能力，能够在应对挑战中经受市场考验。”

国家发展改革委副主任连维良（图片来源：中国网）

连维良介绍，为应对中美经贸摩擦带来的经济下行压力，中国将采取三个方面的措施，归纳起来是三个更加：“一是更加有效地扩内需、补短板，二是更加有效地减负担、优环境，三是更加有效地调结构、提能力。我们有能力、有信心、有条件促进中国经济行稳致远。”

在美国加征关税、升级经贸摩擦后，中方拒绝了美方提出的磋商请求。未来，在何种情况下中方愿意重启高级别贸易谈判？王受文表示，这完全取决于美方的意愿。“中方对通过磋商、谈判解决经贸分歧的大门是敞开的，但是要想让谈判磋商有效果，首先必须要平等对待、相互尊重。第二，谈判、磋商一定要有诚意，遵守诺言。只要有诚意，只要在谈判中平等相待、遵守诺言，谈判是可以找到出路的。”