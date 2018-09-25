工信部：美加征关税 给全球产业链带来冲击

来源：央视网

9月24日，国务院新闻办公室发表了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。9月25日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家知识产权局和国务院新闻办公室相关负责人，介绍和解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书有关情况，并回答了记者提问。

发布会上，有记者问，美国对中国商品加征关税，会对全球产业链和世界产业分工体系产生什么样的影响？工信部副部长罗文表示，这将给全球产业链带来三方面的负面影响。

罗文表示：美国对我国商品加征关税，割裂了各国产业之间的联系，使全球产业链面临碎片化的风险。同时，破坏了国际经贸规则，使全球的产业链陷入失序化的状态。以世贸组织为代表的现有国际经贸规则是全球经济增长的重要基石，美国当前采取的单边主义和贸易保护主义的做法，也迫使世界各国采取了反制措施。

工业和信息化部副部长 罗文：我们知道，截止到今年7月，除中国外，欧盟、加拿大、墨西哥这些美国的主要贸易伙伴多相继加入了反制行列，应该说全球贸易战的风险在明显上升。在这种背景下，国际经济贸易规则体系有可能被破坏，甚至遭到颠覆，全球产业链一旦失去国际经贸规则的基础性支撑，无序化、失序化风险将会变得越来越大。

另外，美国加征关税，冲击了在全球范围内的正常的产品贸易和资源配置，降低了国际经济的运行效率，使全球产业链加剧了低效化风险。