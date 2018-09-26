特朗普期盼再见金正恩

杨舒怡 （新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普24日说，他与朝鲜最高领导人金正恩的第二次会晤预计“相当快”能够成行。不过，美方没有披露可能的会晤地点。

两人6月12日在新加坡实现首次会晤，但美朝近期落实会晤成果的进度慢于预期。美国国务卿迈克·蓬佩奥希望年底前赴朝“打前站”，促成两国首脑第二次会晤。

特朗普：金正恩“非常棒”

特朗普24日会晤赴美出席联合国大会的韩国总统文在寅，随后向媒体记者谈及朝鲜半岛局势，称赞金正恩“非常棒”。特朗普说，期待美朝领导人第二次会晤“相当快”能够实现。

按照特朗普24日的说法，“我认为，他（金正恩）希望看到进展……我们都期盼能够实现会晤”。

文在寅上周访朝，第三次与金正恩会晤。随文在寅访朝的青瓦台国家安保室室长郑义溶在平壤告诉媒体记者，“预见朝美谈判将加速。我们期待朝美领导人会晤能早日举行。”蓬佩奥回应称，美方欢迎朝韩首脑会晤成果，准备立即与朝方对话，已安排美朝高级别官员会晤。

蓬佩奥：年内赴朝“打前站”

至于美朝领导人第二次会晤的可能地点，特朗普24日说：“地点有待确定。”

蓬佩奥24日早些时候告诉媒体记者，他希望今年年底前再度赴朝“打前站”，为特朗普与金正恩第二次会晤作最后准备。按照蓬佩奥的说法，他“有信心”促成会晤。

蓬佩奥说：“不会过太久，我就会赴朝鲜访问。”当记者追问他是否会在年内赴朝，他回答：“是的。如果可能，我将在年底前成行。”

韩联社报道，美朝领导人再次会晤，可能不会像首次那样安排在新加坡。

青瓦台发言人金宜谦说，文在寅与特朗普就美朝领导人第二次会晤的具体日期、地点作了“深度讨论”。韩联社分析，这意味着文在寅和特朗普可能考虑把美朝双边会晤拓展为“美朝韩领导人三边会晤”。