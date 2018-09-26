晨报记者 顾文俊在中国游客被粗暴对待这起事件被曝出之前，瑞典出现在国际新闻中的最大热点是传统左翼政党在大选中失利、极右翼异军突起。当时，人们对这个国家及其引以为自豪的制度模式仍抱有向往。但是，短短几天，在播出辱华节目对外展示不折不扣的种族主义的同时，瑞典的政治也在经历深刻的变动。现任首相勒文在不信任投票中的落败，反映的也许不只是民众对执政党治国无方的不满，更可能是对社民党一手缔造的那套“瑞典模式”的失望。旁观者不禁质疑：瑞典还是我们印象中的那个成功的典范吗？

《顾问》本期访谈嘉宾：中国国际问题研究院欧洲研究所所长 崔洪建

小事情背后有大问题！

新闻晨报：不久前在探讨欧洲民粹问题的时候，我也问到过瑞典现象，专家老师当时的分析是，对欧洲政治气象的把握，还是得看德法这些主要国家，至于能不能让民粹偃旗息鼓，也得看德法这些国家的作为，但是，随着中国游客这起事件不断发酵，我们开始察觉，小事情的背后貌似隐藏或暴露着大问题，瑞典原来没那么简单。您对此作何感想？

崔洪建：对你提到的这位专家的观点，我不敢苟同。传统上，我们习惯于把英法德这些国家的政治走向看成在欧洲具有全局影响的变化，但是，近些年来，尤其是在欧债危机爆发后，欧洲本身也在出现一个碎片化的阶段。欧洲政治有两个观察的方向，一是共同的问题，导致难民移民问题、民族宗教问题在各国之间的相互传染，二是碎片化现象的存在，在各个地区有不同的表现形式。瑞典不幸成为观察北欧地区政治变化的窗口，作为北欧最大国家，瑞典的变化具有本身的特性，也表明历来以富足、平等、宽容示人的北欧印象正在变味，其原因一方面是因受到来自欧洲其它国家的影响，另一方面也因其自身政治与社会变化达到了临界点。

瑞典模式还能否继续？

新闻晨报：在瑞典议会于25日举行的不信任投票中，现任首相勒文遭遇失败，面临下台的命运。勒文在不信任案中的失败说明了什么？议会对勒文发起的不信任案，不信任的是什么？是政府在治安等问题上的束手无策，还是社民党缔造的那套高福利制度的不可持续？

崔洪建：勒文在不信任案投票中落败，首先是和最近几年欧洲政治变化中的普遍现象相一致的，即左翼政党相对式微，其政策主张和民意支持均出现了疲软和下滑；其次回到瑞典政治本身，战后瑞典政坛长期以左翼执政为主，但是，现在，瑞典的政治光谱正逐渐右移。尽管不是欧元区国家，作为欧盟成员国的瑞典在债务和金融危机中也受到不少冲击，左翼政党的把控能力当时就受到质疑，在难民和移民问题爆发以后，执政党又受到进一步挑战。这次的不信任案跟之前瑞典大选造成的新的政治格局密切相关，不仅中右翼政党已具备向左翼挑战的能力，带有民粹色彩的民主党也在异军突起。左翼政党强调的福利、平等、宽容的主张在近年来瑞典日益严峻的社会治安形势的挑战下，越来越难以说服民众给予其更大信任，右翼政党则大打秩序和安全牌，赢得多数缺乏安全感的选民的支持。

新闻晨报：上世纪30年代，在世界陷入危机之时，瑞典却出现了“温暖”的改变，“社会利益”和“高税收”成为两大支柱，福利国家逐渐形成，这让瑞典社会有了强大的社会共识，把国家塑造成了一个大家庭。但是，这套制度、这种景象现在却越来越难以为继，真正的转折是从什么时候开始的？

崔洪建：过去很长一段时间，瑞典政治也并非风平浪静，左右翼的矛盾时常出现，但在2009年的债务危机之前，左右翼基本维持了一种政治共识，即保持社会福利国家，以宽容为主要方向。是债务危机和后来欧盟国家共同面临的一系列挑战损害了这种共识的基础。冲击过后，对未来前景的担忧使民众出现了经济上的不安全感，也使得他们对社会福利的分配制度产生怀疑，难民问题更使此前被共识掩盖的左右翼之间的分歧不断扩大，左翼仍想维持宽容政策，右翼则已离开过去的共识。

走下成功国家的神坛？

新闻晨报：学者王缉思教授在最近一篇文章中归纳了所谓的成功国家的特征。第一，没有严重的外部和内部的安全威胁；第二，国家和民众都比较富裕；第三，国家有相对统一的信仰体系、道德准则和主流价值观；第四，公民之间贫富差距较小，社会不公能通过法律和政策调整得到矫正；第五，公民的自由权利得到充分保障。现在的瑞典，极端主义势力的增长发展为一种新常态，成功国家首当其冲的标准——安全业已堪忧。您觉得，它还能被视为一个成功国家吗？

崔洪建：王缉思老师描述的是一个理想中的国家发展到近乎完美的标志，就像我们在经济学上有一个市场均衡的假设。但实际上，真正能够达标的国家在这个世界上寥寥无几。从幸福指数、宜居指数、收入水平、福利状况的排行来看，以瑞典为代表的北欧国家都曾经遥遥领先。但目前的国际格局与秩序处于剧烈变动中，原有的财富分配包括此前支撑这些国家达标的基本要素也在变化。值得注意的是在这种变化面前，民众和社会的心理感受与本能反应。就难民和移民问题来说，瑞典本身的接纳能力是足够的，但因难民移民带来的社会融入问题，以及瑞典政府缺乏相应的措施和准备，导致问题容易被放大并被其它政治势力所利用，在社会治安恶化严重的情况下，政府为了给公民提供安全感，不得不推行与过去的宽容不相吻合的政策，使其离成功国家的标准越来越远。不过，一系列的震荡也是对其治理能力、政党制度变化、社会与民意的承受能力的检验。政府如何面对这种震荡，民众在享受了那么多年的幸福、安宁之后能否承受变化，都在考验着这个国家。

新闻晨报：知识分子与研究者通常会对小国情有独钟，小国的发展实践周期短，效果却显著，小国的经历被视为模本和试验，我们更容易在小国身上找到一种近似于单纯和美好的理想国的印象，而瑞典这样一个小国正在经历的转变，能给我们这样一个大国提供什么样的教训和经验？

崔洪建：不同的体量、历史、文化与社会构成决定了我们和瑞典之间这种可比性的有限，但全球化和多极化带给各国的挑战是相似的。瑞典当前的社会矛盾不仅是本地居民和外来人群与文化的冲突，也反映出在经过长期安宁之后产生的代际矛盾，就其近些年的社会动荡来看，无论是加害者还是受害者，基本都以年轻人为主，在这样一个长期享受高福利的国家，如何处理代际矛盾，也是像中国这样一个超大型社会需要面对的问题，因为我们在继续改革开放的过程中也需要恰当地处理一系列社会矛盾。另外，如何在国际形势剧烈变化的背景下牢牢地把握住自己的发展方向，同时对未来怀有比较清晰的目标和设想，这些也是我们能从目前瑞典的状况中得到的启示。无论它过去在政治和社会事务中取得过多大的成就，走到今天，也必须因时因势做出相应的调整和变革。改革和自我完善是我们既定的目标，也是我们始终坚持的方向，这些是我们能从他国的困局中获得的有益的经验。