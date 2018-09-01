乐视资产两折甩卖孙宏斌底价接手-债台高筑的乐视债务死结有望解开

晨报记者 林劲榆

一直声称在投资乐视网问题上“愿赌服输”的孙宏斌，却又出手，以底价拿下乐视控股最核心的两项资产，融创正试图盘活乐视网投资。昨天，乐视网公告称，融创旗下的天津嘉睿将成为乐融致新第一大股东，因此乐融致新的业绩将无法计入乐视网上市公司财务报表以内。对于上市公司重大变化，深交所昨天晚间发布问询函，要求说明乐视网将何去何从。

乐视资产一时无人问津

9月22日上午10点，多个乐视产业股权拍卖结果出炉，最终以总计约7.73亿元的起拍总价成交。根据网络司法拍卖成交确认书可知，三个拍卖项目的买受人均为融创系公司天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。此次乐视控股所持这些股份都是因司法执行而被申请拍卖的。

拍卖公告显示，此次拍卖的股权共分三个标的，包括了乐视控股持有的乐融致新18.38%股权、乐视影业21.8122%股权，其中乐融致新的股权被分为了两个标的拍卖。从人民法院诉讼资产网上看，参与这些项目拍卖的报名者只有1名，也就是融创旗下的天津嘉睿汇鑫。从拍卖价格和成交价格来看，新乐视智家的估值已经在5个月的时间里蒸发79.2%，此次拍卖可谓是两折处理，而相对于上一次融创收购乐融致新和乐视影业，此次估值可谓大幅下降。

2017年年初，融创投资乐融致新，当时的投前估值高达270亿。在此次拍卖前，评估机构则以资产法评估，评估结果是到2017年10月底，乐融致新整体估值只有18.72亿元，缩水超过93%。对应的乐视影业估值，在此前拟装入乐视网时估值为100亿元，2017年融创中国首次增资入股时的估值则为70亿元，此次拍卖的评估值为34.8亿元，缩水一半。尽管乐视网对乐融致新的持股比例并没有变化，但由于不再是控股股东，因此将失去核心资产的并表。

对于上市公司失去主要经济来源，深交所向乐视网发问询函，要求公司明确披露乐融致新是否出表，并量化说明乐融致新出表对公司财务状况、经营业绩和现金流量的影响；说明丧失乐融致新控制权对公司视频、乐视云等业务的具体影响；核实说明公司所持乐融致新股权是否存在被处置的风险；澄清说明“孙宏斌将全面接手乐视”是否属实；核实说明贾跃亭所持股份的处置是否会造成公司实际控制权变更，以及可能对你公司股价产生的影响。中秋节后第一个交易日，乐视网在开盘后迅速涨停。

贾跃亭或被踢出局

尽管融创孙宏斌已经多次表示，乐视肯定是一个失败的投资，愿赌服输。但业内人士普遍认为融创还有下一步打算，因此出手接盘在预料之中。

融创此次花的7.7亿相当划算。“在当前情况下，融创的收购成本不高。融创最近两年的动作说明它不是一家单纯的地产公司。收购完成之后，一部分产业可能还有一些土地资源，也可以为融创所用，是一个比较好的扩张机会。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，收购乐融致新、乐视影业的股权，对于融创的文旅和相应的产业布局有积极作用。从年报来看，新乐视智家和乐视影业是乐视网系中非上市板块比较优质的资产，其中新乐视智家贡献了乐视网2017年营收的83%，随着此次乐视控股持有的股权拍卖的完成，乐视网的债务死结终于有望打开。

根据公告，天津嘉睿将持有乐融致新股比提升为46.0507%，为第一大股东，天津嘉睿汇鑫还成为乐创文娱第一大股东，持股比例将达到42.8122%。据悉，此次股权拍卖来自三个拍卖标的，分别有三个申请执行人，分别是民生信托、中航信托以及孙宏斌所执掌的融创。由于乐视控股无法偿还债务，三家债权方申请了此次抵押股权拍卖，随着债权解冻，困扰乐视系的债务问题也有望缓解。

目前，新乐视智家（现已经改名乐融致新）和乐视影业（现已经改名乐创文娱）的实际控制者已经是融创。之前，融创在两家公司中最大的阻碍就是乐视控股的势力。随着融创成为第一大股东，融创面临状况将明显改善。乐视体系更多的抵押股权正面临集中处置，贾跃亭或被踢出局。