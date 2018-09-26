上海电气、格力电器交替增持海立控股之争白热化

记者 曹西京

晨报讯 海立股份9月24日晚的两则公告透露了不少信息：一方面，公司控股股东上海电气(集团)总公司增持公司股权，合计持有其25.22%股份。另一方面，公司第二大股东富生控股及其一致行动人葛明拟公开征集受让方协议转让海立股份11.14%。而公司第三大股东格力电器已经持股达到10%，二股东的这部分股权花落谁家令人关注，很大程度上将决定海立股份未来的控股方。

格力电器自去年9月完成首度举牌后，海立股份的控制权被广泛关注。今年7月，格力电器将持股增持至10%以后，电气总公司计划全资认购公司定增的方案又被股东大会否决。

而海立股份9月24日晚公告显示，9月21日收到公司控股股东电气总公司及其全资子公司上海电气集团香港有限公司出具的《详式权益变动报告书》，电气总公司持有海立股份A股1.91亿股，占总股本22.05%，通过集团香港持有海立B股2741万股，占总股本3.16%，电气总公司合计持有公司25.22%股份。

电气总公司表示，本次通过交易系统增持海立A股、B股股份的主要目的系基于对上市公司发展的信心，巩固对上市公司的控制权未来12个月内有继续增持的意向，但目前尚未形成具体的增持计划，将视市场整体情况确定具体计划。

从电气总公司的买入时点看，与格力电器举牌有重合。公告显示，电气总公司通过交易所集中竞价系统增持海立股份A股1591万股的时点分别为今年7月、8月、9月。7月格力电器恰好完成了二次举牌，从2018年4月23日至7月4日通过证券交易所集中竞价交易增持海立股份4332万股，合计持有海立股份8663万股，占总股本10%。可见双方交替增持，海立股份控制权之争逐渐“白热化”。