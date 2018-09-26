风 雨

A股“跌跌不休”的局面终于有了改观，未来走势依然值得期待，毕竟目前A股估值处于历史低位，极具吸引力，险资、外资持续抄底，MSCI加大A股配置比重，这一系列因素或预示着A股正在消化前期所有的利空和不确定因素，阶段性底部可能已经形成。

“上周《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》正式发布。其中提到，要构建更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点。我想市场主力心领神会，因为大家都知道，只要把股市搞好，投资者有了赚钱机会，社会消费自然会起来。”高智道。上周四，股指一反弹，他就提醒说，沪市已经成功突破20日均线，最近两天的放量上涨，令底部形态较扎实，投资者可以适当拉长持股时间，不要轻易割肉，也不要忙于解套，尽量选择前期被错杀的优质超跌白马股操作。而上周五一根大阳，更是令多头心花怒放。

“这真是暴跌中的绝望蕴含生机，一眨眼，沪市已经反弹超过了100点。你这段时间一直反反复复强调小散可以不抄底，但千万不能割肉，手里都是带血筹码，割肉很可能割在地板上，确实是判断对了。”华风说，市场似乎真的由“政策底”向“市场底”转变了。

“当我上周初看见白马蓝筹股下跌时，就坚定了我认为大盘即将迎来反弹的信心。根据过往历史，白马股出现补跌行情，大概率是一轮调整接近尾声的标志，但是考虑到马上就要过国庆长假了，机构一般都不大会持重仓过节，所以本周股指会是一个震荡蓄势的过程，波段的反弹势头会留到节后继续进行。”高智分析道。从技术上看：两年前的低点是2016年初的熔断大底2638点，其32个月周期低点对应的正是今年的10月份，所以从时间窗口看，股指10月份反弹还会延续，大家可以利用这两天的波动，切换一下强势股操作。

今日行情预测：收阳仓位：70%