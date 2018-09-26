国庆将至 互联网租车一车难求，专家提醒：-合理选择平台满足不同需求

见习记者 罗佳明

十一国庆将至，作为我们最为重视的节日之一，很多市民都选择在七天假期和家人朋友一同自驾旅行。

据租车公司反映，国庆租车最为火爆，很多大公司订单率已达半数以上，畅租车型 " 一车难求 "。某租车平台发布的《2018 国庆租车大数据》显示，中秋、国庆租车自驾游预计呈现 " 短、小、精、悍 "的新特点，即租期变短、用户年轻化、小众游出挑、订单增长强悍。

目前市场上租车公司众多，收费方式多样。如何选择最经济、性价比最高的租车方式。我们一起来看看记者梳理的租车方案。

因地制宜早规划市内游

对于计划市内游玩观光的游客或者市民来说，一般的旅行目的地都比较近，来回里程在一百公里以内。在用车方面的需求主要以取还车方便、车辆小巧灵活方便在市区拥堵路段穿行为主。

因此，近年来在各地流行起来的电动汽车分时租赁凭借不需要支付其他燃油费，停车点遍布市区而赢得了很多人的青睐。

除了去逛商场，在上海的市区开车看看风景也是不错的选择，“我和女朋友国庆约好接她爸妈来上海玩，老人家走路不方便不能坐地铁公交，但是我们就想逛逛市里的几个景点，基本上都是上午出发下午就回，如果去租车公司按天租车，每次都需要支付一笔押金，冻结一个月之后才能取出，是非常不方便。”刚毕业工作一年的小张抱怨到。

对此，记者咨询了上海某汽车租赁公司市场部负责人，该负责人表示，像小张这样的情况，非常适合电动车分时租赁，一方面是很多电动车租车平台不收取燃油费，只要租用的汽车有足够的电量就可以继续行驶。另一方面取车还车也比较方便，因此更适合短时间内的租车需求。

据了解，国内比较普遍的电动汽车分时租赁公司包括盼达、EVCARD、苏打出行等。在上海地区一般以EVCARD为主，市民只需要通过下载“EVCARD”APP，通过APP内的地图上查看距离自己最近的提车点，选好自己想要的车型并交纳押金。到达提车点时，用APP将车门解锁，拔下充点装置后直接开走即可，还车时，也只需要找到终点附近有空余车位的EVCARD空余停车位，将车辆充上电。即可离开。

在押金方面，记者发现有预授权和储值两种方式，预授权即在预订车辆时刷取1000元或以上作为本次租车押金，租车结束30天后，若会员无违章扣款或其他违约行为，预授权会自动解除。如果末次订单结束48小时候，需要再次预约车辆，须重新选择“预授权”缴纳费用。

储值押金则是会员在“押金账户”充值1000元或以上作为租车押金。在最末次订单结束30天后可申请退还。

需要注意的是，档次越豪华的车辆所需支付的押金也越高。以EVCARD为例，1000元押金只能使用奇瑞、江淮等两厢或紧凑型轿车，2000元则可以租到荣威的中型SUV，如果市民想要租用宝马的I3电动或混动车型需要3000-4000元押金，并且对车辆归还的地点和时间也有明确的要求，以及专人检查车辆是否完好无损。

而在租金方面，“周六下午六点从静安寺出发去迪斯尼接了朋友，之后再回到市里几个朋友一起吃了饭看了场电影，在凌晨的时候还车。”市民罗先生表示，“我用的是2000元押金的中型SUV，标价1.3元一分钟，租车时长420分钟，行驶了91公里，一共用去491元，个人觉得还是比较贵的。如果人数不多的话还是更推荐1.1元的两厢车。”周边游

对于计划在国庆期间去江浙沪周边逛逛的市民来说，每天所需要连续行驶的里程就会超过100公里，并且沿途也无法找到充电桩充电，当天无法返回。因此，电动汽车很难满足长途行驶的需求。需要选择传统的燃油车出行。

一般来说，汽油车租赁分为以下三类：

一是当地的私人汽车租赁公司，除了普通的租车业务之外，还能提供短期驾驶员业务，一家人出行安全是重中之重，因此在旅途中配备专门的驾驶员，既能一定程度上提高安全保障，也能应付车辆突然出现故障所面临的麻烦。

在费用方面，上海叮当汽车租赁公司的客服人员表示，现在的业务都是专人司机陪同。如果国庆从上海出发，去杭州市内游玩三天的话，需要支付3000元租金，另外还需要支付司机三天两晚的吃住费用共600元。汽油费由公司承担。

二是互联网租车平台，目前包括神州、一嗨等APP都有日租车辆服务提供，经常租车旅行的上海海事大学大三学生小于介绍，这类平台提供的车辆一般都是大众、斯柯达、丰田、别克等常用车辆。租车会收取两笔押金，一笔是租车押金，一般在两千左右，还车后就能退还。一笔违章押金1000元需要20-30天确认无违章后才会退还。所以一般都要准备3000左右的资金来作为押金。

记者在支付宝小程序也发现，目前神州和支付宝合作，凡是芝麻信用分700分以上的用户，都能申请”免预授权”+“免违章押金”服务，申请成功后，两笔押金都可以免掉。更加适合手里存款不多，需要流动资金的人群。而一嗨也提供了国庆订单租7免1的服务，凡是经过2018年 9月 30日 -10月 7日任意一天的订单租期满七天即可免去一天日租金。

三是私家车租赁平台，记者发现目前START、凹凸租车等平台提供租用私家车的服务，此类租车平台一般是由市民将自己闲置不用的车辆挂在平台上出租，以此获得收益。因此在车型的选择上也更加丰富多样。

车迷小郭表示，自己想购买一辆宝马三系的轿车，但是一直没有安排上试驾。正好借着中秋出行的机会，在START上租了一辆2017年的宝马三系。三天的旅程自己也对车辆有了足够的了解。

但需要注意的是，由于部分车辆价格昂贵，相应所需支付的租金和押金也较之前的几种方式高昂，记者在START平台尝试租用一款2016年产的宝马四系敞篷时发现所需要支付的押金竟然高达14000元，而小郭也表示自己一共支付了将近5000元的押金。一部分在归还车辆后退款，剩余约2000元需要等到30天后才可解冻。

在两个平台上都有出租自己车辆的车主王师傅表示，很多软件对于不同时间段的价格设置也不同。遇到双休日或者法定假日时租金也会有不同程度的涨幅。另外押金也是由平台代收，因此不用担心资金安全。

规则众多需多加注意

业内人士表示，选择租车公司的时候，不能只关注租金的多少，很多小规模或者不正规的汽车租赁公司会打着低价租车的广告吸引消费者，但往往是将保险、维修以及其他项目的费用去除之后开出的价格。实际体验后就会发现，这类租车公司将各种费用加起来之后的租金并不比其他汽车租赁公司便宜，并且后期还车还会遇到各种扣钱、再交钱现象，因此，在选择租车公司时，一定要选择有品牌的大公司。

其次，无论是哪家公司，在租车前都要仔细检查车辆是否有安全隐患，灭火器三脚架是否齐全。和客服确认保险是否购买齐全，缴纳的金额是否正确。

另外，也要了解车辆的日限公里数和超限后的计费标准，一般汽油车日租车的里程限制在300公里之内，当然也有个别的公司没有限数。为防止有事不能及时还车，还要认真了解续租规定和租赁超时的计费标准，以免事后因超时或超里程和租赁公司发生异议。